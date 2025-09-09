El curso más analógico y diverso arranca sin bajas de peso en las plantillas

El curso escolar más diverso y analógico arrancaba este martes para 152.000 escolares de Infantil y Primaria con el sonido implacable de miles ... de despertadores sonando, minuto arriba minuto abajo, a la misma hora. Con el regreso a las aulas, la Región recuperó el pulso habitual, atascos de tráfico incluidos, entre nervios, reencuentros y unos pocos llantos de los más pequeños, a pesar de que la mayoría llegan ya entrenados con horas de guardería.

Por primera vez en muchos años, las clases empezaron con las plantillas de maestros casi al completo, coincidieron los sindicatos de enseñanza, que no obstante reclaman que los procesos se adelanten más para evitar que el primer contacto de algunos interinos con su centro de destino sea el primer día de clase.

La vuelta al cole va por barrios, y en varios del Mar Menor, especialmente en Los Alcázares, los escolares comenzaron sus clases en barracones. Serán más de 2.000 los estudiantes que este curso asistan a clase en aulas prefabricadas. Peor inicio de curso tuvieron los escolares del CEIP San Cristóbal de El Bohío (Cartagena), que ni siquiera pudieron empezar las clases por el retraso en la retirada de la cubierta de fibrocemento. Los alumnos ya han sido reubicados de forma provisional.

El curso comienza con los móviles prohibidos y limitaciones al uso de pantallas, el comedor en marcha desde el primer día, y una plantilla, según destacó el consejero Víctor Marín, de 29.000 docentes para Primaria, Secundaria y FP. Los institutos comenzarán las clases la próxima semana.

La vuelta al cole fue este lunes más multicultural que nunca en los colegios públicos de la Región, donde uno de cada cuatro niños (el 24,8%) son de origen extranjero. En el colegio San Pablo de Murcia, en el centro de la ciudad, donde se celebró la apertura oficial de curso, la tasa es mucho menor, y roza el 15%. «La integración es fantástica, tanto con los alumnos, que la mayoría han nacido ya en España, como con las familias, que son trabajadores de la hostelería, servicios... de la zona», destacó el director del centro, Ángel García Torrente, quien reivindicó los buenos resultados del colegio en todas las evaluaciones de diagnóstico. «Tenemos un claustro muy comprometido», resaltó. La madre de Fantah, de tres años y 'novata' en el centro, corroboró tras recoger a la niña las impresiones del director. «Tengo otros dos hijos en el colegio, y todo marcha de maravilla», resumió la mujer, originaria de Mali, quien reside desde hace once años en la Región.

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, defendió que este «es el curso escolar que comienza con más recursos en la historia de la Región de Murcia», y el consejero Marín, quien inauguró el año académico junto al alcalde de Murcia, José Ballesta, destacó la «total normalidad» en más de 500 centros, y mejoras como la rebaja de la ratio y la gratuidad de los libros de texto.