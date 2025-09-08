Vuelta al cole para 142.000 escolares en la Región de Murcia

Fuensanta Carreres Lunes, 8 de septiembre 2025, 09:16 Comenta Compartir

Miles de despertadores sonando, minuto arriba minuto abajo, a la misma hora, marcaban este lunes el momento de la vuelta al cole en más de 142.000 hogares con escolares de Infantil y Primaria en toda la Región. El sonido de las alarmas, con el de los pitidos de los conductores en el primer atasco del año, los timbres de entrada a los patios escolares, las ruedas arrastrando de las recién estrenadas mochilas escolares, las risas en el reencuentro con los amigos, y los llantos de los primerizos, entonaban el inicio del curso más multicultural y analógico en años. Las clases han comenzado a las nueve en la mayoría de colegios de la Región, en muchos casos escalonadas y por niveles para facilitar la incorporación de todos los escolares. Después de que este viernes se adjudicaran casi todas las vacantes pendientes, los centros educativos han amanecido con plantillas preparadas para atender a los poco más de 41.000 alumnos de Educación Infantil (de entre 2 y 5 años) y 101.000 de Primaria (de 6 a 12).

La vuelta al cole va por barrios, y en varios del Mar Menor, especialmente en Los Alcázares, los escolares han comenzado sus clases en barracones. Serán más de 2.000 los estudiantes que este curso asistan a clase en aulas prefabricadas. Peor inicio de curso han tenido los escolares del CEIP San Cristóbal de El Bohío, que ni siquiera han podido empezar las clases porque el retraso en la retirada de la cubierta de fibrocemento ha provocado que queden restos de amianto en el recinto que impiden la llegada de los niños.

El curso comienza con los móviles prohibidos y limitaciones al uso de pantallas, el comedor en marcha desde el primer día, y una plantilla, según los datos de la Consejería, de 29.000 docentes para Primaria, Secundaria y FP. Los institutos no comenzarán las clases hasta la próxima semana.