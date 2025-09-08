La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alumnos de la Universidad de Murcia estrenan una de las aulas del campus de La Merced.

Ver 18 fotos
Alumnos de la Universidad de Murcia estrenan una de las aulas del campus de La Merced. Javier Carrión/ AGM

La UMU arranca las clases con el estreno del aulario de La Merced y la UPCT, con récord de alumnos

Los estudiantes de nuevo ingreso de la Politécnica de Cartagena pueden realizar un 'curso cero' de Matemáticas y Física antes de empezar sus grados

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:40

El reencuentro en la Universidad de Murcia, donde este lunes iniciaron el curso los más de 6.500 alumnos de nuevo ingreso, fue ... también una vuelta a los sitios de siempre. Una vez concluidas las obras de mejora que se llevaron a cabo en el aulario de La Merced, unos 4.000 estudiantes de las facultades de Derecho y Letras han retomado sus clases en el Aulario de La Merced, donde el regreso a la normalidad sabía diferente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Elevan la alerta por lluvias de hasta 30 litros en parte de la Región de Murcia
  2. 2 Vuelven las lluvias y tormentas a la Región de Murcia: Aemet amplía el aviso amarillo
  3. 3 Muere un conductor tras chocar contra un camión en Torre Pacheco
  4. 4

    Alcaraz reina en Nueva York
  5. 5 Interceptan en Totana a un conductor por circular 2 kilómetros en sentido contrario por la autovía A-7
  6. 6 Descuartizar para borrar el rastro: la crueldad tras los crímenes de Librilla y Mazarrón
  7. 7

    Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros
  8. 8 Trump llega puntual, pero la final se retrasa 40 minutos
  9. 9 Vuelven los bonos para los parkings en la Glorieta y la plaza de Europa de Murcia
  10. 10

    Detenido por apuñalar seis veces a un hombre con unas tijeras tras una discusión en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La UMU arranca las clases con el estreno del aulario de La Merced y la UPCT, con récord de alumnos