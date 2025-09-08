La UMU arranca las clases con el estreno del aulario de La Merced y la UPCT, con récord de alumnos

El reencuentro en la Universidad de Murcia, donde este lunes iniciaron el curso los más de 6.500 alumnos de nuevo ingreso, fue ... también una vuelta a los sitios de siempre. Una vez concluidas las obras de mejora que se llevaron a cabo en el aulario de La Merced, unos 4.000 estudiantes de las facultades de Derecho y Letras han retomado sus clases en el Aulario de La Merced, donde el regreso a la normalidad sabía diferente.

Desde que en enero arrancaran los trabajos, estos estudiantes tenían que desplazarse a diario a las dependencias universitarias del campus de Espinardo. «Era más cómodo porque había más aparcamiento», admitió Manuel, estudiante de 3º de Derecho, que utiliza el vehículo a diario. Sin embargo, no todo el mundo lo ve así: «Yo no cambio esto por nada», opinó Lidia, quien hizo hincapié en que le gusta más el centro de la ciudad porque hay más servicios «y la universidad es más bonita».

La reforma integral ha consistido en la instalación de un nuevo sistema de ventilación (llamado 'freecooling') que mejora la calidad del aire interior facilitando su renovación y aliviando las cargas de refrigeración del sistema de climatización del edificio. También se ha sustituido toda la iluminación por dispositivos de bajo consumo y se han instalado puertas de acceso al edificio para mejorar la seguridad en caso de emergencia. La inversión total, a través de fondos europeos, llega a los 600.000 euros.

El rector de la UMU, José Luján, subrayó que se trata de actuaciones «que tal vez no se ven tanto externamente», pero que suponen un salto en «la seguridad, la sostenibilidad, el ahorro energético y la modernización de los edificios». En ese sentido, señaló a otros edificios como los de Químicas y Biología en el campus de Espinardo como próximos objetivos de intervenciones de este tipo. «Hoy se da un paso más en la modernización que está en las estrategias y las políticas de las universidades», añadió por su parte el consejero Juan María Vázquez, que recordó que son cuestiones que tendrán su reflejo en documentos como el Plan Plurianual de Financiación o en la futura Ley de Universidades.

En la Universidad Politécnica de Cartagena celebraban la llegada casi 1.300 alumnos de nuevo ingreso, la cifra más alta desde hace una década. Fueron recibidos en sus respectivos centros docentes para conocer las instalaciones, al profesorado y a los alumnos tutores que les guiarán en sus primeros pasos como universitarios.

Fiesta y paellas

Los siete centros docentes de la UPCT recibieron durante la mañana al nuevo alumnado en una jornada de presentación, convivencia y desayuno gratuito en las cantinas, que llevaron a todos los estudiantes al Paraninfo de la Politécnica. Durante toda la semana se celebrarán actividades de convivencia, y el viernes habrá una fiesta con música, paella y piscina en una jornada que concederá al alumnado 0,5 créditos.

Durante la segunda semana los nuevos estudiantes podrán comprobar sus conocimientos previos en dos materias fundamentales en las carreras de Ingeniería, Arquitectura y Empresa que imparte la UPCT: Matemáticas y Física. Los gratuitos 'cursos cero' cuentan con 900 inscripciones y ofrecerán diez horas lectivas presenciales, más tutorías y una prueba de nivel, para que el alumnado conozca cómo es la docencia universitaria.