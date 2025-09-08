La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Tres alumnos van a clase en el colegio Santa Rosa de Lima. Kiko Asunción / AGM

Educación confirma que no habrá plan de Lengua Árabe este curso en la Región de Murcia

El Gobierno autonómico se pliega así a las exigencias de Vox para sacar adelante los Presupuestos

F.C.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:29

El consejero de Educación, Víctor Marín, confirmó este lunes que no habrá plan de Lengua Árabe y Cultura Marroquí este curso en la Región de ... Murcia. La eliminación de este programa era un requisito indispensable para que Vox diera su apoyo a los Presupuestos regionales, por lo que finalmente el Ejecutivo autonómico se ha plegado a sus exigencias.

