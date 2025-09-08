Educación confirma que no habrá plan de Lengua Árabe este curso en la Región de Murcia
El Gobierno autonómico se pliega así a las exigencias de Vox para sacar adelante los Presupuestos
F.C.
Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:29
El consejero de Educación, Víctor Marín, confirmó este lunes que no habrá plan de Lengua Árabe y Cultura Marroquí este curso en la Región de ... Murcia. La eliminación de este programa era un requisito indispensable para que Vox diera su apoyo a los Presupuestos regionales, por lo que finalmente el Ejecutivo autonómico se ha plegado a sus exigencias.
El plan de Lengua Árabe lleva más de una década desarrollándose en siete colegios de la Región de Murcia sin que se hayan notificado problemas ni polémicas por su funcionamiento.
Este se incluye dentro de un Convenio de Cooperación Internacional entre el Gobierno de España y el de Marruecos y se ha desarrollado desde 2012, aunque entró en vigor en 1985. Consiste en la enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí a los alumnos de ese origen matriculados en colegios de la Región, y tiene entre sus objetivos «la inclusión escolar» y la «cooperación con las familias para facilitar la comunicación con el profesorado». El programa no incluye contenido religioso, se desarrolla en horario extraescolar y es voluntario. Está coordinado por personal de la Embajada de Marruecos en España y el Ministerio de Educación, y es gestionado por las comunidades. Es impartido por profesorado funcionario marroquí y financiado por el Ministerio.
