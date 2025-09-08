Los padres de Cartagena gastan menos en libros, pero el material para la vuelta al cole se encarece

Las pocas librerías que quedan en la ciudad han echado el resto estos días para asegurarse de que sus clientes tengan todo lo necesario para ... el comienzo del curso escolar, este lunes. Entrega de encargos hechos con tiempo y llegada constante de nuevas listas de libros y de material han sido la tónica normal de estas últimas semanas para profesionales del sector como María del Mar Valverde, segunda generación de libreros en Dante, un negocio familiar que lleva abierto desde 1982 y que se mantiene gracias a la constancia y el empeño de su dueña.

Valverde contó que este año sólo se tienen que comprar libros nuevos los niños de Segundo de la ESO y están subvencionados por la Comunidad Autónoma, porque luego pasan a formar parte del Banco de Libros para que el curso que viene puedan ser utilizados por otros alumnos.

Gracias a la puesta en marcha del Banco de Libros y el bonolibro, los padres han reducido el gasto anual en manuales, pero la llegada de materiales como el 'chromebook', ahora esenciales para los alumnos, encarece la vuelta a las aulas.

«Depende siempre del curso. El año que te toca comprar el chromebook, que cuesta 800 euros más el seguro, además de los cuadernillos que no entran en el Banco de Libros, los uniformes y el resto de material te puede salir muy caro. Hablan de la cuesta de enero, pero la de septiembre es casi peor», afirmó Esther Muñoz.

Los niños de Infantil y Primero y Segundo de Primaria no se pueden beneficiar de estas medidas, principalmente porque sus libros se pintan y no pueden servir luego a otros alumnos. En esta situación está Lupe García, cuyo hijo está en Segundo de Primaria. «Los libros me han costado este año 270 euros. El material aún no lo he comprado porque me han dado la lista esta mañana, pero por suerte tengo muchas cosas del año pasado, así que espero que no me cueste mucho», afirmó esta madre.

Tal y como explicó esta librera, la gratuidad de los libros en la mayoría de los cursos de Primaria y la ESO e incluso en Formación Profesional básica ha hecho que el gasto para las familias se ha reducido bastante. «Ahora está muy compensado. Lo único que tienen que comprar son los cuadernillos fungibles de inglés. De forma que con 100 euros tu hijo puede tener todo lo necesario para afrontar el curso en cuento a material escolar y sin que sea todo de marca blanca. Cuando tenían que asumir también los libros de texto no bajaba de los 400 euros», comentó la gerente de Dante.

Uniformes

La compra de los uniformes y la equipación deportiva también supone un fuerte desembolso para las familias. «Entre el uniforme del colegio y el babi me gasto, mínimo, otros 100 euros. En mi caso un poco menos porque tiene hermanos mayores y alguna prenda se puede salvar de un año a otro, pero mucha gente no tiene esa opción. Así que la vuelta al cole sale muy cara», se quejó Mario Rodríguez.

Algunas familias agudizan el ingenio de cara a las compras para no tener que volver a hacer el mismo desembolso el próximo año. Trucos como comprar la ropa de más talla, para que sirva más de un año o ir sacando al dobladillo conforme va creciendo son de los más extendidos, aunque hay veces que no sirven. «El año pasado se cayó jugando en el patio y se rompió los pantalones. Quedaba un mes para ponerse los cortos y le puse un parche, pero este año me toca comprar unos nuevos».

«Los concertados nos hacen la competencia desleal a los libreros»

En los últimos años, muchos colegios concertados de Cartagena se encargan de vender ellos mismos el material escolar para sus alumnos, algo que algunos padres consideran una imposición y que la mayoría de los libreros califica de «competencia desleal».

«Está muy bien que se subvencionen los libros de texto y ayuden a los padres a llevar mejor la carga económica del colegio, pero lo que no me parece tan bien es que algunos colegios concertados obliguen a los padres a comprar el material escolar en sus centros. No estoy hablando de los colegios privados como Maristas, que tiene su propia editorial y paga sus licencias, compitiendo con nosotros en igualdad de condiciones. Pero hay otros que no, mientras que nosotros pagamos nuestras licencias y hacemos contrataciones para poder doblar el personal en las campañas y dar un servicio profesional en muy poco tiempo», indicó María del Mar Valverde.

Para esta profesional del sector, es normal abrir a las 8.30 cada mañana para ser el bote de salvación de muchas familias, «cuando a sus hijos se les ha olvidado que tienen que llevar ese día a clase un mapa o una cartulina». Por lo que pide que se regule la venta de material en estos centros educativos y que «cada negocio vuelva a tener su espacio».

«Muchos padres se han quejado de que les hagan comprar allí el material y creo que tienen toda la razón. Que hagan como los demás, les den el listado y la libertad de elegir dónde quieren comprarlo y a qué precio. En mi opinión, lo que deben hacer los profesionales de la educación es adaptar el material a la enseñanza que se va a impartir, pero no comercializarlo».

En los últimos quince años han cerrado en Cartagena cerca de una decena de librerías. «Hemos visto cerrar a muchos compañeros y es muy triste. Prefiero tener de competencia a otra librería. Nosotros seguimos abiertos después de 43 años por añoranza y amor a esta profesión, porque desde luego no es por lo que ganamos».