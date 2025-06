José Ballesta: «El accidente mortal de Alquerías se produjo en un recinto privado de un empresario»

El Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia tiene por delante una tarea ardua que se prolongará durante meses. Tras el fallecimiento de Amira, la ... niña argelina de 2 años que murió al electrocutarse en una atracción durante las fiestas patronales de la pedanía de Alquerías en la madrugada del sábado al domingo, su titular solicitó al Ayuntamiento de Murcia toda la documentación técnica disponible como los certificados de instalación, revisiones anuales, permisos y declaraciones responsables.

El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil, en colaboración con técnicos especializados, será el encargado de analizar esa documentación, en paralelo al estudio físico de la instalación. Desde el cuadro eléctrico hasta la toma de tierra y los componentes que suministraban luz a la atracción 'Camas Locas'.

El objetivo será detectar el fallo que provocó la descarga mortal que acabó con la vida de la menor y dejó heridos a otros tres niños —una menor de 8 años y dos varones de 11 y 12 años—, quienes también sufrieron descargas, aunque están fuera de peligro.

Por ahora, la investigación avanza sin detenciones. La jueza ha abierto diligencias por la presunta comisión de un delito de homicidio imprudente y otro de lesiones imprudentes, al considerar que los hechos podrían encajar en esta tipificación penal. Todas las pruebas recopiladas serán puestas a disposición del juzgado, que deberá determinar si hubo negligencia y quién o quiénes pueden ser considerados responsables de la tragedia que ha sacudido la Región. Las primeras hipótesis apuntan a un fallo grave en la instalación eléctrica que daba servicio a la atracción. En concreto, los técnicos analizan si existía una toma de tierra defectuosa que habría permitido la conducción de corriente a la superficie donde jugaban los menores. El trabajo de los agentes y peritos será clave para confirmar la veracidad o no de esta sospecha inicial.

El Ayuntamiento de Murcia, por su parte, mantiene la misma tesis que defendió desde el primer momento. «Se produjo en un recinto privado» y «pertenecía a un empresario», afirmó ayer el alcalde, José Ballesta, al ser preguntado por la posible responsabilidad del Consistorio en el suceso. Añadió que será la investigación de la Guardia Civil «la que esclarecerá la responsabilidad de este hecho».

El regidor mostró su «profunda consternación y dolor por lo sucedido en una atracción de camas elásticas, al parecer con una mala instalación eléctrica», y subrayó que, «desde el primer momento», el Ayuntamiento «se ha puesto a disposición de las autoridades». «Colaboramos en el esclarecimiento de los hechos», insistió el primer edil.

El feriante «está muy afectado»

Jesús, alias 'El Gitano', el dueño de Hinchables y Animaciones Murcia y de las camas elásticas, sufrió un ataque de ansiedad cuando se enteró de lo ocurrido y fue ingresado en un hospital. El feriante, natural de Alguazas y con más de 20 años de experiencia, negó que hubiese huido y aseguró que en todo momento ha estado localizado por la Guardia Civil, «desde la misma noche que pasó el accidente. Desde entonces, él no está bien, está muy afectado», asegura un familiar. Además, subrayó que cuenta con todos los permisos, «tanto el certificado de instalación como la revisión anual de la instalación».

La muerte de la niña ha golpeado de lleno a los vecinos de la pedanía murciana de Alquerías y, sobre todo, a quienes presenciaron el fallecimiento. «La niña estaba saltando en las colchonetas elásticas con mi hija tan normal; cuando salió, la vimos caer al suelo y empezó a tirar espuma por la boca y a sangrar por la nariz», relató al día siguiente del suceso Fátima, vecina de El Raal y amiga de la familia de la menor fallecida.

La mujer, que lleva 18 años viviendo en la pedanía murciana de El Raal, había acogido a la familia de la víctima –sus padres y un hermano, que llegaron junto a la pequeña hace cuatro meses desde Argelia– en su casa hasta que encontrasen un lugar donde instalarse. «Amira cayó al suelo y murió de forma fulminante; fue horrible».

«La instalación debe estar sometida a control administrativo»

El fallecimiento de Amira, la niña argelina de 2 años electrocutada en una atracción de feria en Alquerías, ha abierto el debate sobre las competencias administrativas en recintos privados abiertos al público. Eduardo Salazar, abogado y profesor asociado de Derecho Administrativo en la UMU, explica que «aunque el recinto sea privado, si se abre al público, la instalación debe estar sometida a control administrativo». Salazar aclara que el Derecho Administrativo contempla responsabilidad «por acción u omisión y, si no se realiza comprobación o no se solicita título habilitante, podría darse una omisión». El Consistorio remarcó que la feria se encontraba en un solar privado y que «correspondía a los feriantes la responsabilidad técnica de legalizar sus instalaciones y contratar directamente con Iberdrola». Por su parte, la Comunidad reconoce que no recibió petición para autorizar la feria.