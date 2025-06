Testigos de la tragedia de Alquerías: «La niña cayó al suelo y murió de forma fulminante»

Rotos de dolor. Así están Yasmin y Mansour, un matrimonio de Argelia que llegó hace cuatro meses a la Región junto a sus dos hijos, de 7 y 2 años, en busca de una vida mejor. Cuando dejaron su tierra jamás imaginaron que la desgracia haría acto de presencia y truncaría su sueño, arrebatándoles a su pequeña Amira, fallecida tras sufrir una descarga eléctrica en una atracción de feria instalada en Alquerías con motivo de las fiestas patronales de la localidad en honor a San Juan Bautista.

«La niña estaba saltando en las colchonetas elásticas con mi hija tan normal; cuando salió, la vimos caer al suelo y empezó a tirar espuma por la boca y a sangrar por la nariz», explicaba este lunes Fátima visiblemente conmocionada. La mujer, que lleva 18 años viviendo en la pedanía murciana de El Raal y trabaja en un almacén de limones, había acogido a la familia de la víctima en su casa hasta que encontrasen un lugar donde instalarse. «Amira cayó al suelo y murió de forma fulminante; fue horrible».

La Policía Judicial de la Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar qué falló en la instalación para que se produjese esa fuerte descarga que acabó con la vida de la pequeña e hirió a otros tres niños, de 8, 11 y 12 años -fuera de peligro-. Las primeras hipótesis, explican fuentes cercanas a la investigación, apuntan al mal estado de la instalación eléctrica -concretamente la toma de tierra- que aportaba luz a las colchonetas.

La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia ha abierto diligencias previas por un presunto homicidio imprudente. Los hechos ocurridos este domingo en la pedanía murciana, según refleja la magistrada en su auto, hacen presumir la posible existencia de un delito de homicidio imprudente y de otro de lesiones imprudentes. Fuentes del cuerpo confirmaron, no obstante, que por el momento nadie ha sido detenido ni investigado por estos hechos.

La jueza ha acordado diversas diligencias entre ellas la remisión de oficio al Ayuntamiento de Murcia de un oficio para que los técnicos municipales colaboren con el equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil en el desmontaje y análisis de las instalaciones -cuadros, tomas de tierra, componentes de iluminación...- gestionados por la empresa eléctrica.

«Es una pena enorme». Pedro José no puede evitar girar la cabeza de un lado a otro mientras observa el trabajo de un agente de la Guardia Civil que acordona las camas elásticas donde se produjo la tragedia. Vecino de las viviendas cercanas al solar de la Calle San Francisco donde se levanta la feria, le sobresaltó el ruido de las sirenas pasada la medianoche del sábado. «Bajé y me encontré con todo el lío», recuerda. «A la niña intentaron reanimarla durante más de una hora pero no hubo manera».

Ampliar Investigadores revisan, este lunes, la instalación de la atracción en la que murió la menor. Javier Carrión / AGM

El presidente de la Asociación Feria de Murcia, Miguel García, precisó a LA VERDAD que cada recinto ferial «se rige a su manera». Explica que no existe normativa regional y que son los ayuntamientos los que fijan las pautas en cada caso: «Estamos obligados a tenerlo todo en regla y ya cada Consistorio pide una cosa».

Tras el suceso, las autoridades avisaron a Electromur, que dio el aviso a Iberdrola. Durante toda la madrugada, operarios de la empresa eléctrica estuvieron comprobando la instalación de la zona. El Ayuntamiento de Murcia guardó este domingo un minuto de silencio y decretó tres días de luto oficial que suspenden las actividades de las fiestas patronales.