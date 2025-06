El accidente mortal revela que no hubo control en las atracciones de Alquerías

Las preguntas se multiplican 48 horas después de la tragedia que, en la medianoche del sábado, le robó la vida a una niña de dos años ... en una atracción de feria de la pedanía murciana de Alquerías. Las primeras pesquisas en torno a la descarga eléctrica que provocó el fallecimiento de la menor ponen de relieve el descontrol y la falta de inspección de ese recinto ferial a las puertas de la instalación de cientos de atracciones de este tipo, que poblarán los municipios de la Región durante los meses de estío.

La información facilitada hasta el momento por la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Murcia no permite arrojar luz sobre quién autorizó la instalación de esas atracciones de feria en el descampado de Alquerías, ni siquiera sobre si estas contaban con el debido permiso. La feria se instaló en el marco de la celebración de las fiestas patronales de la pedanía, que organiza una comisión ciudadana con ayudas municipales. El Consistorio remarcó, no obstante, a través de un comunicado, que la feria se encontraba en un solar privado y que «correspondía a los feriantes la responsabilidad técnica de legalizar sus instalaciones y contratar directamente con Iberdrola».

La Comunidad explica, en este sentido, que la Ley 2/2017 establece que es el Ejecutivo regional el que debe autorizar este tipo de instalaciones cuando corresponden a promotores privados, y cuando se trata de una actividad promovida por un ayuntamiento, es éste quien la autoriza.

En lo que va de año, la Comunidad ha tramitado seis autorizaciones para ferias, cuatro de ellas para aforos limitados

La Comunidad reconoce, tras la tragedia, que por el momento desconoce quién es el promotor de esta actividad, pero remarca que no ha recibido ninguna petición para autorizarla. Ese es un trámite que hubiera sido obligatorio en el caso de un promotor privado, como sostiene el Ayuntamiento murciano que es el caso.

El Ejecutivo regional explica que la única documentación que consta en la Comunidad referida a las fiestas de Alquerías es una declaración responsable registrada en Industria para el suministro eléctrico de baja tensión. Esta, asegura, fue presentada el pasado 21 de mayo por el Ayuntamiento de Murcia, a través de una empresa instaladora a la que concedió poderes de representación.

Llegados a este punto, la Comunidad anuncia que abrirá un expediente sancionador al promotor, en el caso de que finalmente se demuestre que era privado y que incumplió su obligación de pedir autorización a la Administración regional. «No se ha solicitado autorización por lo que no se ha podido comprobar el acomodo a la normativa del recinto y de las atracciones», remarca. En este sentido pone como ejemplo una sanción reciente que la Comunidad impuso tras recibir una alerta de la Policía Local de Murcia por la instalación de un castillo hinchable en una pedanía sin la debida autorización.

El Ayuntamiento de Murcia presentó una declaración responsable, y apunta a los feriantes

El Gobierno autonómico avanza, no obstante, que, si finalmente se demostrase que era el Ayuntamiento el promotor, no será necesario abrir ese expediente sancionador «puesto que la Administración local vela también por el cumplimiento de la legalidad». Esta posibilidad, sin embargo, no concordaría con la versión esgrimida desde el Consistorio de la capital, que ha mantenido desde el principio que las atracciones instaladas en las fiestas de Alquerías contaban con un promotor privado.

En lo que va de año, según los datos facilitados por la Comunidad, se han tramitado 94 expedientes de autorización de espectáculos extraordinarios y actividades recreativas ocasionales, de los cuales solo dos pertenecen a autorizaciones de ferias. Además, se han presentado cuatro declaraciones responsables para atracciones feriales. Cuando el aforo es inferior a 150 personas, aclara la Administración, la ley permite que se pueda tramitar con una declaración responsable. Este mismo lunes, además, surgieron tres expedientes en trámite para ferias, a la espera de que los promotores presenten diversa documentación necesaria.

El PSOE exige explicaciones

Más allá de la autorización, según explica la Comunidad, la ley 4/2023 señala que las actividades inspectoras y de control sobre este tipo de instalaciones se llevarán a cabo por funcionarios debidamente acreditados de las corporaciones municipales. La norma estipula que estos, «en el ejercicio de sus funciones, tienen carácter de agentes de la autoridad, en los términos y en las consecuencias que establece la legislación general de procedimiento administrativo».

Precisamente la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia, que ha abierto diligencias en este caso por un presunto delito de homicidio imprudente, ha remitido un oficio al Ayuntamiento para que los técnicos municipales colaboren con el equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil en el desmontaje y análisis de las instalaciones –cuadros, tomas de tierra, componentes de iluminación...– gestionados por la empresa eléctrica. Operarios comenzaron este lunes el desmontaje de las atracciones de feria que estaban ubicadas en ese solar de Alquerías junto a las camas elásticas, que siguen precintadas a la espera de una inspección más exhaustiva.

El Grupo Municipal Socialista exigió ayer al equipo de gobierno del PP que inicie «una investigación rigurosa y transparente para depurar responsabilidades» tras el accidente mortal en Alquerías. Según el portavoz del PSOE, Ginés Ruiz, «ni el Ayuntamiento de Murcia ni la Junta Municipal de Alquerías pueden eludir su responsabilidad en este suceso, ni ampararse en que la instalación se encontraba en un recinto privado o que la organización corría a cargo de un grupo de particulares». El Consistorio, incidió, «no puede desentenderse de unas instalaciones abiertas al público en el marco de las fiestas patronales organizadas por la propia Administración local».

Ruiz hizo hincapié en que «ahora se inicia todo el carrusel de fiestas patronales en barrios y pedanías, y las familias merecen tener la certeza de que las instalaciones abiertas al público cuentan con todas las garantías de seguridad».

El Ayuntamiento de Murcia, que se limitó a emitir un comunicado y rehusó dar respuesta concreta a las preguntas de este diario, sostuvo que se encuentra «en plena investigación recabando toda la información de la que dispone sobre el evento» y pidió máximo respeto al procedimiento judicial.