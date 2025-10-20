La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Bomberos limpiando este sábado el barro de la zona de Los Pozuelos, en San Javier. Andrés Molina/ AGM

Los ayuntamientos del Mar Menor afectados por la dana barajan que el agua potable no llegue hasta el jueves

El alcalde de Los Alcázares recuerda que los análisis sanitarios tardan 72 horas y el Taibilla no ofrece plazos

José Alberto González
Alicia Negre

José Alberto González y Alicia Negre

Lunes, 20 de octubre 2025, 01:25

Los municipios afectados por las restricciones en el consumo de agua potable tras el paso de la dana 'Alice' se preparan para el escenario ... de que la normalidad no se pueda recuperar hasta el miércoles o el jueves. El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, explicó este domingo a LA VERDAD que para que los vecinos puedan por fin utilizar el agua que llega a sus casas para beber y para cocinar alimentos es preciso constatar su idoneidad a través de los análisis microbiológicos que la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) recibe de la Consejería de Salud. Estos pueden hacerse esperar alrededor de 72 horas, por lo que la previsión es que las restricciones no se levanten totalmente hasta mitad de semana. La MCT, por su parte, optó por no ofrecer plazos para el regreso de la normalidad.

