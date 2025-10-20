Los ayuntamientos del Mar Menor afectados por la dana barajan que el agua potable no llegue hasta el jueves

Los municipios afectados por las restricciones en el consumo de agua potable tras el paso de la dana 'Alice' se preparan para el escenario ... de que la normalidad no se pueda recuperar hasta el miércoles o el jueves. El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, explicó este domingo a LA VERDAD que para que los vecinos puedan por fin utilizar el agua que llega a sus casas para beber y para cocinar alimentos es preciso constatar su idoneidad a través de los análisis microbiológicos que la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) recibe de la Consejería de Salud. Estos pueden hacerse esperar alrededor de 72 horas, por lo que la previsión es que las restricciones no se levanten totalmente hasta mitad de semana. La MCT, por su parte, optó por no ofrecer plazos para el regreso de la normalidad.

El alcalde de Los Alcázares considera que el «avance» más importante para los miles de vecinos afectados se dio este sábado a última hora cuando los trabajos desarrollados por la MCT permitieron aliviar, en parte, la precariedad que atraviesan estas localidades. Los vecinos de San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares ya pueden utilizar el agua que llega a sus viviendas para su higiene personal. Este levantamiento parcial de las restricciones, aseguró Pérez Cervera, se ha dejado notar en las colas del agua, que este domingo ya recibieron una afluencia mucho menor de vecinos. El Ayuntamiento de Los Alcázares prevé reducir estos días los puntos de avituallamiento ante la menor demanda, según explicó el alcalde.

La Consejería de Salud, a preguntas de LA VERDAD, evitó ofrecer un plazo para el levantamiento total de las restricciones en los municipios afectados. Incidió en que se están analizando constantemente las diferentes muestras que recibe, tanto de la MCT como de las empresas gestoras municipales de agua, y esos trabajos no cuentan con un tiempo predeterminado. Los equipos de la Consejería, explicaron fuentes conocedoras del dispositivo, están trabajando a pleno rendimiento para tratar de agilizar al máximo el procedimiento. Cuando el agua sea apta para consumo humano, incidieron las fuentes, las autoridades sanitarias informarán a las empresas gestoras municipales de agua.

Trabajo intensivo en el canal

Los trabajos intensivos que está llevando a cabo la Mancomunidad de los Canales del Taibilla en su canal de abastecimiento afectado por el paso de la dana 'Alice' superaron este fin de semana una nueva fase. En San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares el suministro ya puede utilizarse en tareas como la higiene personal, si bien todavía no puede usarse para beber o preparar alimentos.

Estos tres municipios son los núcleos de población donde se ubica la mayor parte de población afectada por el incidente provocado por el temporal que obligó a declarar el agua no apta para consumo humano. Todos ellos se abastecen a través del sistema configurado a partir del depósito de El Mirador, el tramo de canal más afectado por el torrente de agua cargada de barro. La MCT también se encuentra trabajando en el resto de segmentos afectados, aguas abajo del depósito de El Mirador, donde se hallan las tomas que dan servicio a las pedanías de Torre Pacheco y Murcia.

Preocupa que el calor y la falta de viento traigan la 'sopa verde'

El aumento de la temperatura y la falta de viento previsto en los próximos días en la Región acrecienta, aún más, el temor a la 'sopa verde' en el Mar Menor. Los científicos del Proyecto Belich, que coordina el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), han advertido de que la reciente dana ha disparado el nivel de clorofila en la laguna, lo que puede causar otro episodio de explosión incontrolada de microalgas o 'sopa verde'. Un desequilibrio del ecosistema que podría verse avivado por el calor y el escaso viento.