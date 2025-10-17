La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo del reparto de agua en San Javier. Pablo Sánchez/ AGM

Los alcaldes del Mar Menor exigen al Estado que asuma los costes de la dana y del corte de agua

El regidor socialista de Los Alcázares choca con el presidente del Taibilla por la gestión de la incidencia y el de San Javier, del PP, pedirá la declaración de zona catastrófica

José Alberto González

José Alberto González

Viernes, 17 de octubre 2025, 01:42

Comenta

El quinto día de interrupción del suministro de agua potable a los municipios del Mar Menor posterior a la dana 'Alice', que ha ... alterado de forma notable la vida de unos 100.000 vecinos y la actividad de cientos de empresas de todo tipo de sectores y tamaños, derivó ayer en un nuevo y más sonoro cruce de exigencias y reproches entre administraciones públicas. Destacó el choque entre el alcalde de Los Alcázares, del PSOE, y Juan Cascales, presidente de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT), del Ministerio para la Transición Ecológica.

