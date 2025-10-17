La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imanol Oliver, ayer atendiendo a un cliente en la Peluquería Oliver, en Los Alcázares. En primer plano, varias botellas. José María Rodríguez/ AGM

Paellas con agua mineral y tintes de pelo con garrafa en los municipios del Mar Menor ante la crisis del grifo

La interrupción del suministro cierra muchos comercios; en los bares y peluquerías abiertos el trabajo es «penoso»

Alexia Salas

Alexia Salas

Viernes, 17 de octubre 2025, 01:42

«Yo no me bebo un café en vaso de cartón», le contestó ayer una clienta a Adrián Palazón, dueño de la cafetería Atelier, en ... plena avenida Sandoval de Santiago de la Ribera. «En cuanto vio el vaso, se levantó y se fue», cuenta el hostelero, que ha visto desde el pasado domingo –primer día con agua no potable en la comarca del Mar Menor– multiplicarse la clientela y el estrés. La crisis del grifo, con dos días de corte de suministro incluidos, ha llevado a numerosos comerciantes a echar el cierre hasta que el agua se aclare. Tras una nueva ola de barro, no a todos les han quedado ganas de asumir las nuevas complicaciones. Se quejan de la falta de un protocolo de actuación ante la crisis. Se han visto solos ante el nuevo riesgo de salud pública.

