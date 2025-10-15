La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Miembros del Comité Científico del Mar Menor, reunidos este miércoles en la Consejería de Medio Ambiente. Guillermo Carrión / AGM

Los científicos confían en la resistencia del Mar Menor para «digerir» los daños por los arrastres de la dana

Los niveles de clorofila siguen en aumento tras la entrada masiva de nutrientes desde la cuenca, pero se recuperan parámetros como el oxígeno o la salinidad

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:00

Los distintos organismos científicos que monitorizan el Mar Menor han puesto encima de la mesa este miércoles en el seno del comité científico de la ... laguna los datos más actualizados sobre la situación ecológica de este ecosistema tras las riadas generadas por la dana 'Alice' la semana pasada. Los investigadores pusieron el acento en el incremento progresivo de los niveles de clorofila desde hace días, fruto de la entrada masiva de arrastres con nitratos y fosfatos desde las ramblas del Campo de Cartagena, pero no observan una estratificación de la columna de agua (capas de agua salada y dulce sin capacidad para mezclarse) y los niveles de oxígeno, turbidez y salinidad se van recuperando poco a poco.

