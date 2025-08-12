La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Joseba Etxeberria, dirigiéndose a los aficionados presentes en el Pinatar Arena en los minutos previos del duelo ante el Eldense del pasado miércoles. VICENTE VICÉNS / AGM
Fútbol | Primera RFEF

El plan de Etxeberria en el Real Murcia, a media cocción

El conjunto grana es otro con el vasco; presiona más arriba y gestiona mejor la posesión del balón, pero aún debe ser más duro atrás

José Otón

José Otón

Martes, 12 de agosto 2025, 00:16

Joseba Etxeberria sigue perfilando lo que será el nuevo Real Murcia. Como ya anunció en su presentación, el vasco es un entrenador que planifica ... sesiones cortas pero intensas, que arrancan sobre el césped de Pinatar Arena cada día de la semana a las 9.30 horas de la mañana y acaban antes de las 11. Su objetivo: que sus futbolistas se empapen de su idea futbolística y que para el fin de semana del 30 y 31 de agosto el equipo grana sea una máquina engrasada capaz de asfixiar al rival en campo contrario y después demostrar criterio con el balón en los pies. Un equipo con jerarquía, que no esté a merced del contrario.

