El plan de Etxeberria en el Real Murcia, a media cocción

Joseba Etxeberria sigue perfilando lo que será el nuevo Real Murcia. Como ya anunció en su presentación, el vasco es un entrenador que planifica ... sesiones cortas pero intensas, que arrancan sobre el césped de Pinatar Arena cada día de la semana a las 9.30 horas de la mañana y acaban antes de las 11. Su objetivo: que sus futbolistas se empapen de su idea futbolística y que para el fin de semana del 30 y 31 de agosto el equipo grana sea una máquina engrasada capaz de asfixiar al rival en campo contrario y después demostrar criterio con el balón en los pies. Un equipo con jerarquía, que no esté a merced del contrario.

En los partidos de pretemporada disputados hasta el momento los seguidores granas ya han podido comprobar que Etxeberria quiere un equipo situado más arriba que el año pasado, que sea mucho más protagonista, que presione la salida del balón del rival siendo muy agresivo y que cuando recupere la posesión sea un conjunto capaz de desarrollar un fútbol combinativo destinado a generar ocasiones de gol. Un Real Murcia con muchos matices diferentes al que armó Fran Fernández el pasado curso y que cayó en la primera ronda del 'playoff'.

Jugar con centrocampistas ofensivos como Moyita, Isi, Palmberg o Real hace que le cueste correr para atrás cuando pierde la posesión

El nuevo entrenador grana ha comenzado a darle forma a su obra, pero todavía hay aspectos que debe pulir para que el Real Murcia sea el mejor candidato posible al ascenso. Para empezar, el fútbol del entrenador vasco demanda una gran fortaleza física de sus futbolistas, aspecto en el que está trabajando junto a Javier González, preparador físico de confianza del exfutbolista del Athletic de Bilbao. Todavía necesita que algunas de las piezas, sobre todo las que menos entrenamientos suman y que deben ser claves como el holandés Alex Schalk, el albanokosovar Zeka y Bustos, entre otros, mejoren su capacidad. Este es uno de los aspectos en los que todavía tiene margen de mejora como es normal, pero también necesita afinar la puntería de cara a la meta rival para hacer efectiva su propuesta. De momento, el Murcia ha anotado 7 goles y ha encajado 6, aunque ningún delantero grana ha destacado por encima de los demás, ya que Cadorini, Schalk, Ekain o Pedro Benito apenas han marcado un gol cada uno.

El Real Murcia, que está probando con el canterano Seyram, necesita un '9' que transforme en goles las buenas sensaciones. Una vez que están prácticamente descartados futbolistas como Balloteli, Falcao y hasta Flakus, que quiere seguir en Segunda, Goiria está tanteando otras opciones del mercado, a la vez que trabaja en la salida de Cadorini, para el que el club busca un equipo de Primera Federación para que pueda disfrutar de minutos de calidad.

El Murcia, al que llegará un central, un lateral sub-23 zurdo y un delantero, tiene tres semanas más antes de arrancar la liga

Metros a la espalda

Si hay un partido en el que el Real Murcia ha dejado constancia de lo que puede llegar a ser en la campaña 2025-26, ese fue el del Eldense, sobre todo durante la primera mitad, cuando el equipo grana pasó por encima en lo futbolístico de un rival que está diseñado para regresar al fútbol profesional a la primeras de cambio. Un conjunto, además, que cuenta con ayuda económica de La Liga de Fútbol Profesional tras el descenso del pasado verano y que se fue al descanso del choque perdiendo por 2-0. Ha sido el mejor duelo de la preparación tras un estreno ante un Albacete mucho más rodado (1-2), un Lorca Deportiva (1-2) en el que Etxeberria dio minutos a muchos canteranos que empezaron el trabajo con el primer equipo, y también un duelo frente al Hércules en el que los granas no estuvieron tan intensos como su rival. Frente al Orihuela el pasado sábado, el Murcia cumplió, pero también tuvieron muchos minutos futbolistas que no van a ser habituales esta campaña.

Es evidente que el Real Murcia, con su nueva filosofía, asume muchos riesgos, jugando muy arriba y apostando por dos mediocentros de toque entre Moyita, Isi Gómez, Palmberg o Juan Carlos Real, a falta de saber cuál será el papel de Antonio David, un pivote que debe cumplir con el trabajo de Yriarte el año pasado. De seguir todo por la misma senda que hasta ahora, los granas podrían no dejar tantas veces la portería a cero como la pasada campaña, aunque crearán más peligro de cara a la meta rival.

La primera parte frente al Eldense ha sido lo mejor de una pretemporada de un equipo que ya cuenta con 15.000 abonados

Eso sí, si el contrario supera la presión grana o recupera el balón en su propio campo y es capaz de armar transiciones rápidas, el Real Murcia sufrirá en defensa hasta que consiga apuntalar sus conceptos defensivos, y más si no cuenta con algún central rápido más. En eso trabaja un Joseba Etxeberria que tiene tres semanas más para seguir ajustando su equipo de cara a una temporada en la que todo el murcianismo sueña con el ascenso.

De hecho, la entidad centenaria alcanzó ayer los 15.000 abonados a tres semanas del arranque del curso, un hito histórico en el tercer escalón y una cifra que ya se acerca a los 16.500 del curso 2008-09 en Segunda, el segundo mejor registro de su historia.