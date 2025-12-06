Una nueva discoteca para revitalizar el ocio nocturno de Murcia: «El centro está imposible» «No se abría nada desde Odiseo», señalan los propietarios de Vibbe, que estrenan un local con dos ambientes diferenciados de tardeo y 'dance' club

Pedro Navarro Sábado, 6 de diciembre 2025, 19:04 | Actualizado 19:47h. Comenta Compartir

«Es prácticamente el primer local nuevo de este tipo que se abre en Murcia desde Odiseo». Así anunciaba la apertura de Vibbe uno de sus propietarios, Antuán Sánchez. Esta nueva discoteca de la noche murciana, que lleva más de un mes promocionándose en redes sociales, comenzará finalmente a funcionar el próximo viernes 12 de diciembre, justo a tiempo para su cita con las fiestas navideñas.

El establecimiento se encuentra ubicado en el local que ocupaba el Moss Club, en la periférica zona de ocio nocturno de Murcia de Mariano Rojas, de capa caída desde hace años, más allá de la actividad sus salas de conciertos. «Estuvimos mirando sitios en el centro de la ciudad, pero no acabaron de convencernos; está imposible», confiesa Sánchez, teniendo en cuenta cuestiones como el precio de los alquileres, los locales con licencia disponibles –contando con la normativa para calles estrechas–, las restricciones de horarios o la falta de aparcamiento.

Ampliar Entrada al establecimiento, en Mariano Rojas. Javier Carrión / AGM

Por ello, Sánchez y su socio han apostado por contribuir a la revitalización de Mariano Rojas. De hecho, su propuesta introduce en la zona el concepto de tardeo, que funcionará todos los días, desde las 4 de la tarde hasta la medianoche. «Hay restaurantes y empresas próximas suficientes en la zona de Espinardo o el Ranero para que funcione, con un ambiente de música 'indie', pop y comercial», añade, recordando las colas a las puertas de locales del centro como Black Tag o el Invernadero, en el Mercado de Correos.

Los fines de semana y hasta las 7 de la mañana ya operará la discoteca, con música 'dance' remember comercial, la cual se ubicará en una segunda sala, con un ambiente diferenciado y que funcionará con el nombre de Naneke Dance Club. «Llegamos con ganas de dar servicio y de convertirnos en una opción más», concluyó Sánchez, explicando que Vibbe iniciará su andanza el próximo viernes con una pequeña fiesta mediante invitación. Y a partir de la medianoche, puertas abiertas para todos.

Temas

Ocio nocturno