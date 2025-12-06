La huelga de médicos en plena epidemia de gripe amenaza con saturar la próxima semana el sistema sanitario

Los médicos volverán a la huelga en la Región de Murcia y en el resto de España la próxima semana, del martes día 9 al ... viernes 12. El impacto de los paros del pasado 3 de octubre y del 13 de junio puede esta vez multiplicarse, con la actividad a medio gas en centros de salud y hospitales durante toda una semana justo a las puertas del cierre del año, un periodo en el que precisamente el sistema sanitario suele acelerar la maquinaria para tratar de reducir listas de espera. Pero, además, ha aparecido un factor inesperado: la epidemia estacional de gripe se ha adelantado esta temporada y ha irrumpido con fuerza antes de lo habitual. Los contagios se han disparado de forma exponencial -un 110% la semana pasada-, y también crecen los ingresos. En el Reina Sofía se ha pasado de 7 pacientes ingresados por gripe el lunes a 17 este viernes.

Los servicios mínimos garantizan la atención en los servicios de Urgencias. Pero un elevado seguimiento de la huelga en Atención Primaria podría derivar en una saturación importante del sistema y, muy especialmente, de las puertas de Urgencias, que es a donde previsiblemente acudirán los enfermos si se encuentran con sus consultas del centro de salud cerradas y con dificultades para conseguir cita. En muchos centros de Primaria hay ya de hecho demoras de más de una semana para una consulta con el médico de familia, fruto del aumento de la presión asistencial.

En los centros de Atención Primaria con una plantilla de 10 o más facultativos, los servicios mínimos contemplan que haya tres médicos de familia en jornada de mañana, además de un médico de familia en horario de tarde. Los centros con menos de 10 facultativos contarán con dos médicos de familia en horario de mañana y uno de tarde. En cualquier caso, el seguimiento de las huelgas de octubre y junio fue desigual en Atención Primaria en la Región de Murcia. Mientras en algunos centros de salud las consultas funcionaron a medio gas, en otros el paro pasó prácticamente desapercibido.

Respecto a la Atención Hospitalaria, todos los servicios del hospital se considerarán como un festivo a excepción de las unidades de Diálisis, Consultas de Oncología, Cirugía oncológica, urgente y no demorable, radioterapia, tratamientos en hospital de día, Farmacia (preparación y dispensación de quimioterapia, u otros tratamientos no demorables), que mantendrán su actividad al cien por cien, como jornada habitual.

En hospitales como Los Arcos, a algunos pacientes se les está avisando ya de la cancelación de sus consultas o pruebas por la huelga, pero en general se mantiene la programación prevista. «No podemos desprogramar actividad porque iría en contra del derecho a la huelga», recuerda un directivo de un hospital de Murcia. De hecho, el Sindicato Médico ha advertido ya en contra de esta práctica.

Las huelgas de octubre y junio tuvieron un impacto importante en los hospitales: miles de pacientes se encontraron con las consultas cerradas o se volvieron a casa sin poder realizarse la prueba que tenían prevista. En concreto, el 3 de octubre se terminaron cancelando 3.300 consultas y 1.900 pruebas en los hospitales de la Región de Murcia. El 13 de junio la cifra ascendió a 4.000 consultas hospitalarias, 1.900 pruebas y 160 cirugías.

Ahora, el Sindicato Médico redobla el pulso en toda España con una huelga de una semana a las puertas de la Navidad. Las negociaciones con el Ministerio de Sanidad siguen encalladas, y los facultativos rechazan la reforma del Estatuto marco porque no recoge sus principales reivindicaciones. «No se califica la jornada de guardias como actividad extraordinaria ni se garantiza su retribución por encima de la hora ordinaria, y que dichas horas computen como tiempo trabajado para la jubilación, ni un calendario claro y bien definido para establecer la voluntariedad de las mismas, a sabiendas de que dicha voluntariedad depende fundamentalmente de las condiciones retributivas y laborales de las mismas», denuncia el sindicato. Además, el Ministerio sigue negándose a elaborar un Estatuto propio que regule «aspectos laborales exclusivos del médico», aduciendo falta de competencias.

Si 2025 se cierra con este conflicto abierto con los médicos, en el próximo año el Ministerio puede encontrarse con un incendio aún mayor. La mayoría de sindicatos -entre ellos UGT, CC OO y SATSE- han convocado a una huelga el 27 de enero a todos los trabajadores sanitarios, en protesta por el Estatuto marco.