La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pacientes aguardan su turno en la sala de espera del Hospital Morales Meseguer, en Murcia, esta semana. Javier Carrión / AGM

La huelga de médicos en plena epidemia de gripe amenaza con saturar la próxima semana el sistema sanitario

Los facultativos están llamados al paro desde el martes al viernes en protesta por la reforma del Estatuto Marco. Los servicios mínimos garantizan la atención en los servicios de Urgencias, pero la convocatoria puede afectar al funcionamiento de Primaria

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:08

Comenta

Los médicos volverán a la huelga en la Región de Murcia y en el resto de España la próxima semana, del martes día 9 al ... viernes 12. El impacto de los paros del pasado 3 de octubre y del 13 de junio puede esta vez multiplicarse, con la actividad a medio gas en centros de salud y hospitales durante toda una semana justo a las puertas del cierre del año, un periodo en el que precisamente el sistema sanitario suele acelerar la maquinaria para tratar de reducir listas de espera. Pero, además, ha aparecido un factor inesperado: la epidemia estacional de gripe se ha adelantado esta temporada y ha irrumpido con fuerza antes de lo habitual. Los contagios se han disparado de forma exponencial -un 110% la semana pasada-, y también crecen los ingresos. En el Reina Sofía se ha pasado de 7 pacientes ingresados por gripe el lunes a 17 este viernes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mascarilla será obligatoria desde el 9 de diciembre en todos los hospitales, centros de salud y servicios de urgencias de la Región de Murcia
  2. 2 A prisión por asesinar, quemar y enterrar a un vecino de Valencia desaparecido desde febrero
  3. 3 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 5 de diciembre de 2025
  4. 4 La dificultad para dar clase y las faltas de respeto de niños y padres, principales problemas a los que se enfrentan los profesores en la Región de Murcia
  5. 5 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  6. 6 La autopsia ve indicios de violencia física y sexual en el niño aparecido muerto en Almería
  7. 7 La mejor barber
  8. 8 Hallan armas de guerra en la casa de uno de los acusados del doble crimen de Lorca
  9. 9

    Muere a los 96 años el arquitecto Frank Gehry, el autor del Museo Guggenheim de Bilbao
  10. 10

    Terremoto en el sector de streaming: Netflix compra HBO Max

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La huelga de médicos en plena epidemia de gripe amenaza con saturar la próxima semana el sistema sanitario

La huelga de médicos en plena epidemia de gripe amenaza con saturar la próxima semana el sistema sanitario