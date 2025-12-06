La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Asensio López durante una comparecencia en 2019, cuando era director gerente del Servicio Murciano de Salud. Martínez Bueso

Salud consuma su veto a su ex director gerente Asensio López y opta por otro coordinador en La Unión

La Sociedad Murciana de Medicina Familiar denuncia el «bloqueo» al facultativo y gestor, que contaba con el apoyo de los profesionales. El SMS defiende que ha seguido «el procedimiento normalizado»

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:09

El Servicio Murciano de Salud (SMS) consuma su veto a su ex director gerente, Asensio López, que no será coordinador médico del centro de salud ... de La Unión pese a que así lo habían solicitado hasta en dos ocasiones, por escrito, los profesionales de la localidad. El puesto permanecía vacante desde finales de junio, cuando el anterior coordinador cambió de centro fruto del concurso de traslados. Finalmente, será ocupado por otro médico.

