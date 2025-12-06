Salud consuma su veto a su ex director gerente Asensio López y opta por otro coordinador en La Unión

El Servicio Murciano de Salud (SMS) consuma su veto a su ex director gerente, Asensio López, que no será coordinador médico del centro de salud ... de La Unión pese a que así lo habían solicitado hasta en dos ocasiones, por escrito, los profesionales de la localidad. El puesto permanecía vacante desde finales de junio, cuando el anterior coordinador cambió de centro fruto del concurso de traslados. Finalmente, será ocupado por otro médico.

La decisión de Salud se produce después de que LA VERDAD desvelase hace dos semanas el conflicto que se vivía en el seno del SMS. Fuentes oficiales de este organismo justificaron entonces que no se nombrase a Asensio López en La Unión porque el puesto iba a ser provisto mediante «el procedimiento normalizado definido por la Ley del Personal Estatutario», con «concurrencia competitiva». Finalmente, sin embargo, se ha optado por una designación directa sin concurso de méritos. De hecho, Salud no ha convocado aún ningún procedimiento de este tipo para el nombramiento de coordinadores médicos en centros de salud.

La Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Smumfyc) reclamó al SMS que ponga en marcha estos concursos públicos, y advirtió del «malestar de los profesionales del centro de salud de La Unión por la actitud de bloqueo que parece haber adoptado el SMS frente a la posibilidad de que un facultativo en concreto de dicho equipo, Asensio López, opte a la coordinación médica». Esta organización recuerda que quien fuera director gerente del SMS asumió «de oficio» la coordinación durante el verano por decisión de sus compañeros, ante el vacío en el puesto, pero «no se le ha permitido optar al nombramiento efectivo como coordinador a pesar de que los profesionales lo llevan reclamando desde junio».

El SMS comunicó esta semana su decisión de «nombrar coordinador médico a otro profesional ajeno al centro», denuncia la Smumfyc. Ante esto, Asensio López decidió renunciar a su candidatura y favorecer así que una compañera del propio equipo asumiese sus funciones. Esta opción sí fue aceptada por el SMS, explica la Smumfyc.

Asensio López es «un profesional que ha impulsado en su centro y en otros dentro y fuera de la Región las actividades comunitarias, las actividades preventivas, la promoción de la salud, el abordaje de la cronicidad y la fragilidad, la investigación y la profesionalización de la gestión en Atención Primaria», recuerda la Sociedad Murciana de Medicina Familiar. «Es un candidato al que poco o nada se le puede reprochar desde el punto de vista científico-técnico», concluye esta organización en un comunicado.

«Ni el SMS ni la Consejería vetan a ningún profesional»

Ante las críticas de la Smumfyc, la Consejería negó este viernes que haya «falta de transparencia» en el nombramiento de coordinador médico en La Unión. «Ni el SMS ni la Consejería vetan a ningún profesional. Se sigue el procedimiento normalizado, definido por la Ley del Personal Estatutario del SMS», aseguraron desde este departamento.

«Corresponde a la Gerencia del área tomar la decisión de designar al profesional, que se elige de entre los miembros del equipo», seleccionando al que «bajo su criterio reúne las mejoras características para desempeñar el puesto», señala la Consejería. El nombramiento se produce «por procedimiento de libre designación» y «se considera que garantiza tanto la estabilidad en la coordinación como el refuerzo del liderazgo técnico necesario para impulsar el proyecto asistencial», insisten en Salud.

Esta decisión del SMS de bloquear a Asensio López en el centro de salud de La Unión fue calificada hace ya dos semanas de «veto político inexplicable» por el presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública (ADSP), Abel Novoa, quien precisamente ha trabajado en los últimos meses en el centro de salud de La Unión, junto a Asensio López.

El 18 de junio, los profesionales de La Unión firmaron un escrito solicitando a la Gerencia del área II el nombramiento de Asensio López «ante los duros momentos de dificultad que estamos viviendo en este centro de salud por la falta de médicos y de coordinador, y ante la proximidad del verano, que agravará dicha falta de profesionales». Los sanitarios consideraron que la mejor opción para afrontar las dificultades era Asensio López. «Además de ser un compañero incansable con una capacidad de impulsar, animar y promover el buen ambiente en el equipo, cuenta con acreditada formación en gestión sanitaria, solvente experiencia en la organización de equipos sanitarios y reconocido prestigio nacional en programas de Atención Primaria», subrayaron. Además, «es personal fijo propietario de plaza» en La Unión, «por lo que cumple con todos los requisitos técnicos» marcados por la ley. Este escrito fue ignorado por el SMS, como también las cartas individualizadas enviadas por estos mismos profesionales a la Gerencia el 13 de agosto.

Una trayectoria independiente

Asensio López fue director gerente del SMS desde 2017 a 2021, cuando dimitió tras revelar LA VERDAD que toda la cúpula de la Consejería se había vacunado de la covid al inicio de la campaña, en un momento en que las dosis estaban reservadas para el personal sanitario y los mayores de las residencias. Aunque la planificación de la vacunación correspondía a Salud Pública y no al SMS, López fue el único cargo en admitir «errores» y dar explicaciones.

Distintas fuentes coinciden con Novoa en que la voluntad de independencia de Asensio López chocó durante su periodo al frente del SMS con las directrices políticas que llegaban desde la Secretaría General de la Consejería. Posteriormente, López ha seguido mostrando esa independencia. Por ejemplo, cuando en calidad de coordinador de Prevención de la Semfyc denunció la actitud de la Consejería y el resto de comunidades del PP frente a la Ley Antitabaco.