La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Antonio David, con Goiria, en su presentación como grana. Real Murcia
Fútbol | Primera RFEF

Antonio David, un alumno de Raúl que quiere ser el hormigón del Real Murcia

El nuevo pivote grana procede del Castilla y ya sabe lo que es jugar en la casa grana: «La afición de este equipo es increíble, ya lo viví el año pasado»

José Otón

José Otón

Lunes, 11 de agosto 2025, 19:29

Se estaba haciendo esperar, pero Joseba Etxeberria ya tiene un centrocampista distinto a lo que ha estado utilizando esta pretemporada. Se trata de Antonio David, un pivote de 19 años que se ha formado y cargado de experiencia en Primera Federación en el Real Madrid Castilla de Raúl: «La cantera del Real Madrid te curte positivamente, vengo más que preparado físicamente y mentalmente, dispuesto a ayudar al equipo. Raúl es una gran persona y un buen entrenador que me ha ayudado a formarme», asegura el futbolista nacido en Arcos de la Frontera (Cádiz).

Para Asier Goiria, director deportivo grana, «es el pivote del perfil que buscábamos, nos hacía falta, estamos encantados de que nos haya elegido», reconoce el vasco. Antonio David llega cedido por el Albacete: «Supe desde el principio que el Real Murcia era una buena oportunidad para crecer como futbolista, su entorno me va a ayudar a formarme como persona y como futbolista. Estoy con mucha motivación».

El nuevo jugador grana ya sabe lo que es jugar en el Enrique Roca: «La afición es increíble, ya lo viví el año pasado. Los jugadores queremos esta presión», asegura. El último fichaje grana es el único centrocampista de contención de la plantilla, con lo que su posibilidad de jugar es alta: «Hay varios perfiles en el equipo, todos con jugadores con mucha calidad, seguro que nos adaptamos. Quiero ayudar al equipo en lo que el entrenador me diga», reconoce.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una bola de fuego cruza el cielo de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha y explota sobre la Región de Murcia
  2. 2 La invasión urbanística de La Manga deja a los vecinos sin playa en las zonas más colapsadas
  3. 3 Del examen a dar clase en el instituto: opositores que han aprobado a la primera
  4. 4

    Propietarios del edificio Martinique de La Manga solicitan a Costas una concesión temporal
  5. 5 Abre un nuevo outlet con ropa de Shein y Temu en Murcia: todas las prendas a 5 euros
  6. 6 Murcia estrenará en 2027 la zona verde más grande del municipio
  7. 7

    Un huerto de Cabezo de Torres guarda los vestigios de un jardín barroco único
  8. 8 Localizan a dos senderistas perdidos en el parque regional de El Valle y Carrascoy de Murcia
  9. 9

    La revolución antiobesidad: «Como la mitad que antes»
  10. 10 El Ayuntamiento de Molina borra el mural dedicado a las mujeres conserveras de la ciudad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Antonio David, un alumno de Raúl que quiere ser el hormigón del Real Murcia

Antonio David, un alumno de Raúl que quiere ser el hormigón del Real Murcia