Antonio David, un alumno de Raúl que quiere ser el hormigón del Real Murcia

José Otón Lunes, 11 de agosto 2025, 19:29

Se estaba haciendo esperar, pero Joseba Etxeberria ya tiene un centrocampista distinto a lo que ha estado utilizando esta pretemporada. Se trata de Antonio David, un pivote de 19 años que se ha formado y cargado de experiencia en Primera Federación en el Real Madrid Castilla de Raúl: «La cantera del Real Madrid te curte positivamente, vengo más que preparado físicamente y mentalmente, dispuesto a ayudar al equipo. Raúl es una gran persona y un buen entrenador que me ha ayudado a formarme», asegura el futbolista nacido en Arcos de la Frontera (Cádiz).

Para Asier Goiria, director deportivo grana, «es el pivote del perfil que buscábamos, nos hacía falta, estamos encantados de que nos haya elegido», reconoce el vasco. Antonio David llega cedido por el Albacete: «Supe desde el principio que el Real Murcia era una buena oportunidad para crecer como futbolista, su entorno me va a ayudar a formarme como persona y como futbolista. Estoy con mucha motivación».

El nuevo jugador grana ya sabe lo que es jugar en el Enrique Roca: «La afición es increíble, ya lo viví el año pasado. Los jugadores queremos esta presión», asegura. El último fichaje grana es el único centrocampista de contención de la plantilla, con lo que su posibilidad de jugar es alta: «Hay varios perfiles en el equipo, todos con jugadores con mucha calidad, seguro que nos adaptamos. Quiero ayudar al equipo en lo que el entrenador me diga», reconoce.