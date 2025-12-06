La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Jerónimo López y Patrocinio Martínez, encerrados con su hijo, en su piso de Murcia. Javier Carrión / AGM

Las tres semanas sin clase de un autista severo en Murcia: «No podemos más»

Los padres de Mario, de 13 años, denuncian falta de alternativas ante la negativa de su hijo a entrar al aula en su actual centro: «Hemos pedido el cambio, y dicen que imposible»

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:11

Una mañana más, los padres de Mario, un niño de 13 años con autismo severo y una discapacidad reconocida de grado III, se ven obligados ... a quedarse en casa para cuidar de él en su piso del barrio del Carmen de Murcia. Hoy tampoco va a clase. Llevan ya tres semanas así: ejerciendo de cuidadores a tiempo completo, encerrados en la vivienda ante la negativa de su hijo a ingresar en el aula y pidiendo una solución a la Administración para poder conciliar su vida personal y laboral. «Mario se pone muy nervioso ya desde el coche, y no hay forma», asegura su madre, Patrocinio Martínez.

