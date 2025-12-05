Javi Rey y Adrián Colunga son dos polos opuestos que ayer, durante una hora, consiguieron atraerse, gastarse bromas y compartir vivencias antes de debutar el lunes (Cartagonova, 18.15 horas) en un derbi regional, el primero en seis años. Los entrenadores del FC Cartagena y del Real Murcia charlaron largo y tendido a dos días de esa cita en el podcast de LA VERDAD 'A dos bandas', en un acto patrocinado por Inversa Inmobiliaria junto al mar, el ocio y la gastronomía del restaurante Alviento, en el Muelle de Alfonso XII.

Bajo una estampa ideal, con el Mediterráneo, el Palacio Consistorial y un sol agradable, Rey y Colunga se conocieron en persona y durante una hora compartieron sus impresiones sobre sus carreras deportivas, dieron algunas pinceladas de lo que esperan del partido y se mostraron igualmente ambiciosos antes de un encuentro que vale más que tres puntos: «No nos vale el empate», remarcaron en el evento abierto organizado por LA VERDAD.

Durante esa charla, en la que participaron por los periodistas Francisco J. Moya, José Otón, Fernando Perals y Antonio Gil, los entrenadores del Cartagena y el Real Murcia intercambiaron bromas, sonrisas y un par de palmaditas en la espalda, en una conversación que surgió con bastante espontaneidad. «Tiene una plantilla muy buena, seguramente la mejor del grupo. Son un bloque compacto y al que es difícil generarle ocasiones de gol. Pedro Benito me parece espectacular y Flakus, determinante», se lanzó a halagar el gallego, que viene del barro y al que nadie le regaló nada, pues, bromeó, «como futbolista era muy malo, llegué a Tercera y a los 23 años ya me interesé por ser entrenador».

Colunga, exfutbolista de Primera División, sabe el terreno que pisa porque en su carrera deportiva vivió otros derbis como el Oviedo-Sporting y el Tenerife-Las Palmas. «El Cartagena está donde está por hacer las cosas bien. Conozco a jugadores como Nacho Martínez y Ortuño. Será un rival difícil de batir, debemos estar atentos todo el tiempo. En cualquier error o confusión nos pueden hacer daño», dijo el asturiano, muy satisfecho con el nivel que ofrecen dos chavales del filial como Jorge Sánchez y Héctor Pérez. «Creo en ellos, los he visto desde el primer día de la pretemporada y están preparados. No juegan por ponerme yo la medalla», sostuvo Colunga.

Esta será la jornada quince de la liga regular. Aunque no es un partido definitivo, ni Rey ni Colunga piensan en otra cosa que no sea la victoria. «A mí no me vale el empate. Jugamos en casa, con nuestra gente y en el momento en que estamos no me vale», confesó el gallego, y añadió el asturiano:«Queremos tratarlo como un partido más, pero el contexto influye, el ambiente, el recibimiento... La idea es la de sacar los res puntos, como siempre. Yo no planteo partidos para empatar. Llevamos dos semanas hablando del partido y a nivel emocional tiene ese componente diferente y de carga emocional», comentó Colunga.

Rey lleva poco más de cuatro meses en el Cartagena pero ya es consciente del ambiente que se respira en la calle. «Los que llevan más tiempo en el club me dicen que no tiene ni punto de comparación a un partido normal. El otro día, en la Nueva Condomina, había algún cántico sobre el Cartagena; y el jueves en el Cartagonova también contra el Murcia. Hay muchos condicionantes que lo hacen ir más allá».

El factor psicológico

Una de las claves en las que profundizó Colunga fue en el aspecto psicológico. «Los jugadores son personas y hay que prepararlas. La gestión del grupo es importante y tenemos que estar preparados para todo, porque hasta cuando ganas alguien te va a criticar. Hay que estar en las buenas y también cuando vengan mal dadas», explicó Colunga. Mientras, Javi Rey apuntó que «llegar al futbolista es la clave. Tienes que entenderlos, premiarlos durante la semana. El fútbol es resultadista pero tienes que gestionar un grupo humano a diez meses vista. Tienes que ser justo, consecuente y equilibrado. Se terminó aquello de sacar a los once de siempre», comentó Rey, amante de las rotaciones cada jornada: «En Sevilla, hasta unas horas antes, tenía aún un par de dudas».

El entrenador del Efesé tendrá a su favor el ambiente, con mayoría de aficionados en las gradas del Cartagonova. El gallego no imagina un partido loco, de ida y vuelta y una gran cantidad de goles. «Creo que será cerrado, de pocos goles y ocasiones, partido largo, de aguantar y buscar algún chispazo en la recta final. Habrá jugadores que estén más nerviosos que otros y con eso y la veteranía también hay que jugar». Su homólogo grana espera «tensión y emoción», si bien hizo un llamamiento a que el encuentro, declarado de alto riesgo, no se lleve más allá de los noventa minutos. «A nuestra afición solo puede decirle gracias, gracias y gracias. Es espectacular la gente. Que lo pasen bien, que sea una fiesta y que nos sigan animando como lo están haciendo».

Bromas y sonrisas

El asturiano, de sacar de la convocatoria del Efesé, escogió a Nacho Martínez y el gallego, a Pedro Benito. A Colunga la oportunidad de ocupar el banquillo del Real Murcia le vino casi de la noche a la mañana, pues a base de crecimiento y resultados ha sacado de puestos de descenso a los granas y superando además dos rondas de la Copa del Rey. Estaba en el Imperial, teóricamente sería un parche momentáneo pero los resultados le han dado la razón. El vínculo del asturiano con Murcia viene d lejos. «Mi primo, Saúl Berjón, jugó aquí y vine muchas veces a ver al Murcia con Escudero, que coincidimos en el Getafe. Me encanta la ciudad, la gente y el estilo de vida. A mí la semilla de entrenador me vino cuando estaba en Inglaterra, era otro mundo y reconozco que es una profesión de veinticuatro horas los siete días a la semana».

Un poco más de tiempo, casi cinco meses, lleva Javi Rey en el Cartagena. A 950 kilómetros de su Orense natal, sabe que el trabajo de entrenador es muy variable («en Ponferrada a veces hacía la compra por semana porque no sabía si la semana siguiente iba a seguir en el cargo o no», aseguró) pero recuerda su llegada al Efesé: «Aún estaba con el duelo de quedarnos a un gol de subir a Segunda con la 'Ponfe'. Estaba con unos amigos e hice una videollamada con Breis, Sívori y César Remón. Al cuarto de hora ya estaba cerrado. Lo primero que hice fue llamar a Borja Valle [exfutbolista del Efesé] y me dijo hasta la zona donde vivir». El gallego, que sabía del caldo de cultivo en lo institucional, dijo: «Después de firmar me llegaron rumores y no me arrepiento de venir, se vive muy bien».