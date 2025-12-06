Una nueva pasarela peatonal sobre el río Segura unirá los dos grandes parques

Blanca se dispone a unir sus dos grandes parques salvando el río Segura, a través de un proyecto de modernización urbana e impulso turístico. Gracias ... a una subvención de 250.000 euros de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento construirá una de otra pasarela peatonal sobre el cauce.

La infraestructura, de 47 metros de longitud, permitirá resolver de manera segura y accesible la conexión entre el Parque de las Cuevas y la otra margen del río, donde se encuentra el parque de Buiyla. Es un paraje conocido como Jumajante y cuya masa forestal también se va a recuperar. El presupuesto total rondará los 310.000 euros, de los que el Consistorio aportará 60.000, informaron este viernes fuentes municipales.

El alcalde, Pablo Cano, señaló que «esta infraestructura refuerza el proyecto de mejora de la calidad de vida de todos los blanqueños». Y señaló que la pasarela «permitirá unir los dos grandes parques de la localidad al generar nuevas rutas de senderismo y disfrutar de la naturaleza de nuestro pueblo y de una gran variedad de actividades deportivas y de ocio». Las obras dotarán al municipio de una estructura metálica tipo celosía, de cordones paralelos y con tableros peatonales y barandillas integradas. El diseño responde a criterios de ligereza visual, durabilidad y armonía paisajística, para adaptarse al entorno natural del cauce, agregaron en el Ayuntamiento. E hicieron hincapié en que esta actuación mejorará la conexión entre las dos orillas del río y permitirá habilitar una zona de alto valor paisajístico junto al Segura y el entorno del Azud de Ojós.

Desde el Consistorio recordaron que «la necesidad de construir puentes a lo largo del cauce no es una cuestión actual», ya que «a principios del siglo XX, se construyó el Puente de Hierro (1024), de estructura metálica y con una longitud de 41,10 metros, una anchura de 4,20 metros y una altura libre de 4,30 metros».

En la actualidad, junto al Puente de Hierro, existen otras dos pasarelas, que disponen de un ancho destinado a carril bici de 2,50 metros y otro de uso peatonal de 1,50 metros, lo que logra «la continuidad de las dos rutas ciclistas y peatonales ya existentes».

Mejor acceso a la zona sur

«Sin embargo, dichas pasarelas se construyeron relativamente cercanas entre sí y en la misma zona de Blanca, por lo que existe una falta de acceso del sur del municipio a la otra margen del río», recordaron. Y concluyeron: «Con la construcción de esta pasarela se busca potenciar y ampliar la interconexión de las márgenes del río y supone también una mejora de las infraestructuras de uso lúdico y deportivo, dado que la población del municipio ha intensificado su uso en los últimos años».