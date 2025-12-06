La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Panorámica del entorno del río Segura, a su paso por Blanca, desde el mirador alto de Bayna. AYTO.

Una nueva pasarela peatonal sobre el río Segura unirá los dos grandes parques

La infraestructura, que la Comunidad financiará con 250.000 euros, enlazará las zonas de las Cuevas y Buiyla y permitirá gozar de un paisaje privilegiado

Jesús Yelo

Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:17

Blanca se dispone a unir sus dos grandes parques salvando el río Segura, a través de un proyecto de modernización urbana e impulso turístico. Gracias ... a una subvención de 250.000 euros de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento construirá una de otra pasarela peatonal sobre el cauce.

