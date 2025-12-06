Vuelven las visitas nocturnas a la torre de la Catedral de Murcia: estas son las fechas y precios El interior del monumento se podrá visitar en grupos muy reducidos

Alba Verdú Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:57

La catedral de Murcia es sin duda el monumento más reconocible de la capital de la Región. La reciente restauración de su fachada (que ha añadido un guiño moderno a las esculturas del siglo XXVIII) ha llevado a miles de visitantes a ver de cerca sus detalles, y ha aumentado también el interés por la edificación en general.

Uno de los elementos que genera más interés es la torre de la Catedral, que durante mucho tiempo no estuvo abierta al público y que constituye un elemento muy característico del skyline murciano. Con 93 metros de altura, su característica más llamativa es que aúna diversos estilos arquitectónicos, como el barroco, neoclásico o renacentista, debido a que su construcción se prolongó durante más de dos siglos.

Con motivo de las fiestas navideñas, el museo de la Catedral de Murcia ofrece una visita muy especial a la torre de la Catedral: la realizada de noche, lo que permite al visitante no solo conocer los detalles curiosos sobre la construcción de la catedral, sino también tener una visión privilegiada de la ciudad de Murcia iluminada, así como la propia catedral.

Las visitas comienzan en la Plaza de la Cruz a las 20 horas y tienen un coste de 10 euros, aunque los niños menores de 5 años pueden acudir gratis. Las visitas se llevarán a cabo durante todo el mes de diciembre, a partir del día 9, pero las plazas son limitadas y es posible que se agoten rápidamente.

Las entradas se pueden adquirir en la página web catedralmurcia.org.

La visita nocturna a la catedral solo puede contratarse de manera individual, al contrario que la visita durante el día que puede combinarse con la visita a la catedral y al museo. Cualquier persona puede acudir a esta visita, sin embargo, por las especiales condiciones de la torre, que comenzó su construcción en el siglo XVI, no se recomienda su visita a personas con problemas respiratorios, cardiacos o de movilidad, así como a personas que padezcan de vértigo, claustrofobia o estén embarazadas. Se recomienda además que los visitantes acudan con un calzado cómodo y adecuado para subir las escaleras de la torre.

Tanto niños como adultos podrán disfrutar de esta experiencia especial por las pocas veces en la que se presenta, a la vez que aprenden sobre un monumento tan importante y único en la ciudad de Murcia. Además, se trata sin duda de la mejor época del año para hacer esta visita, ya que además permitirá ver la capital iluminada con el decorado de Navidad.

