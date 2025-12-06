La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Carteles anónimos colocados en El Carmen contra los mensajes de odio y el rechazo al colectivo extranjero en este barrio. Javier Carrión / AGM

Inquietud por los mensajes y patrullas contra personas sin hogar en el barrio murciano de El Carmen

Este colectivo está en la diana de asociaciones que les culpan del deterioro del barrio y usan las redes para publicar sus imágenes

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:10

Exponer en redes sociales a personas vulnerables, sin su consentimiento, incluso con sus facultades mentales alteradas, y señalarles como causantes del deterioro del barrio de ... El Carmen es la cuestionable estrategia de denuncia que asociaciones como 'Mi Barrio del Carmen' han emprendido y frente a la que también se han encontrado con numerosos mensajes de rechazo. En los perfiles de esta asociación (cuya actividad arrancó el septiembre, a la vuelta de un verano marcado por los incidentes de Torre Pacheco) se han poblado de publicaciones en plataformas como Instagram: personas a las que apunta por dormir en un banco, por rebuscar entre la basura o por conductas antihigiénicas, y a las que se les mete en el mismo saco de otras quejas por un presunto incremento de los delitos en la zona. El señalamiento público a quienes se enfrentan a la exclusión social se ha convertido en una tónica para este tipo de grupos, que no dejan pasar la ocasión de recordar el origen extranjero de muchos de ellos. De forma recurrente, también se suman grupos políticos como Vox, que utilizan términos como «caos» o «miedo» para describir lo que está viviendo el barrio.

