Inquietud por los mensajes y patrullas contra personas sin hogar en el barrio murciano de El Carmen

Exponer en redes sociales a personas vulnerables, sin su consentimiento, incluso con sus facultades mentales alteradas, y señalarles como causantes del deterioro del barrio de ... El Carmen es la cuestionable estrategia de denuncia que asociaciones como 'Mi Barrio del Carmen' han emprendido y frente a la que también se han encontrado con numerosos mensajes de rechazo. En los perfiles de esta asociación (cuya actividad arrancó el septiembre, a la vuelta de un verano marcado por los incidentes de Torre Pacheco) se han poblado de publicaciones en plataformas como Instagram: personas a las que apunta por dormir en un banco, por rebuscar entre la basura o por conductas antihigiénicas, y a las que se les mete en el mismo saco de otras quejas por un presunto incremento de los delitos en la zona. El señalamiento público a quienes se enfrentan a la exclusión social se ha convertido en una tónica para este tipo de grupos, que no dejan pasar la ocasión de recordar el origen extranjero de muchos de ellos. De forma recurrente, también se suman grupos políticos como Vox, que utilizan términos como «caos» o «miedo» para describir lo que está viviendo el barrio.

El presidente de la Junta de Distrito, Basilio Piñero (PP), asegura que no comparten este tipo de discursos: «Aunque no sea delictivo, puede incitar al odio». En su opinión, «solo hace mal al barrio» porque lo que los vecinos le trasladan es, por el contrario, «tranquilidad»: «No creen que haya ningún problema de convivencia», apunta sobre el barrio más multicultural de Murcia, donde conviven ciudadanos de 75 nacionalidades. Es más, añade que tanto la Policía Nacional como la Policía Local desmienten el repunte de criminalidad y delitos: «Según me cuentan, en las últimas tres semanas prácticamente no ha habido denuncias. Hay problemas en el barrio, pero como en cualquier otro».

Sin embargo, en el último Pleno de la Junta de Distrito, PP y Vox rechazaron una moción del PSOE en la que exigía cumplir la Ley de Servicios Sociales y atender a estas personas. Este grupo denunció que la situación ha dado lugar a que estos grupos «hayan promovido por su cuenta lo que denominan patrullas vecinales que cuando llega la noche, se acercan a los lugares donde pernoctan estas personas sin hogar, y con amenazas las expulsan de los bancos y jardines donde descansan y tienen sus enseres».

El pedáneo del PP dice que los datos no reflejan un incremento de delitos y el PSOE denuncia el recorte en servicios sociales

En el tiempo, este aumento del número de personas en la calle y la respuesta contra ellos a través de mensajes de asociaciones y partidos políticos, se solapa con el cierre el pasado mes de abril del centro de día de Jesús Abandonado en la calle Baraundillo, debido a que se habían quedado sin financiación de la Comunidad autónoma. Allí atendían a una media de 60 personas a diario, que ahora carecen de ese refugio. Esta fundación viene advirtiendo desde hace tiempo del aumento de las atenciones en calle, sobre todo a personas cada vez más jóvenes y de origen extranjero, una vez que cumplen los 18 y acaba el periodo de tutela pública.

Según el Ayuntamiento, en el Presupuesto municipal de 2026, el convenio con Jesús Abandonado para atender a personas sin hogar se ha actualizado para alcanzar los 264.656 euros, dado que «las necesidades se han incrementado», pero no aclara si se planea abrir algún centro específico para aquellos en una situación psicosocial más grave.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Ginés Ruiz, además de condenar los mensajes en redes contra estas personas, a los que dice que siempre se va a oponer, traslada «la verdadera responsabilidad» al equipo de Gobierno del PP: «Ha provocado el cierre del centro de día de Jesús Abandonado y del centro de Baja Exigencia, recortando recursos fundamentales que aseguran apoyo, atención y protección a las personas que más sufren».

LA VERDAD se ha puesto en contacto con 'Mi Barrio del Carmen' para elaborar esta información a través de la red social donde publica esta imágenes, sin haber obtenido respuesta.

«No es casual. Es una estrategia para crear tensión en los barrios»

Marta Latorre, socióloga de la UMU y vecina de El Carmen, explica que «se señalan conductas incívicas y se vinculan a la población migrante», cuando «lo que está detrás de la mayoría de los casos es una situación de pobreza y exclusión».

Según Latorre, «no se reclaman soluciones que pasen por políticas públicas, sino que se les señala y se les estigmatiza». Y detrás hay «actitudes que evidencian un discurso de odio». Habla de un fenómeno que se está dando en otras ciudades. Según Latorre, «no es casual» sino una «estrategia para crear tensión en los barrios».

Sin embargo, la proliferación de personas sin hogar es un fenómeno que no queda acotado a El Carmen: vecinos de Vistabella o San Andrés también han mostrado su contrariedad por su presencia, aunque hay también quien ha expresado su oposición a los mensajes contra ellos. De San Andrés es vecina la escritora Cristina Morano, que en redes sociales también recibió insultos por parte de 'Mi Barrio del Carmen': «A las personas que denunciamos lo que dicen también se nos señala», lamenta. «En Murcia, los servicios sociales son inexistentes. Hay personas que llegan buscando una oportunidad y no la encuentran. Así que se ven en la calle y tienen que buscarse la vida», opina Morano, para quien hace falta reforzar esta «pata» de la administración pública frente al uso político que hace la ultraderecha de la situación de personas que, en muchos casos, tienen problemas mentales, de educación o de adicciones. Para Morano, los utilizan para «azuzar a los vecinos contra los pobres».