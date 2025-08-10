Soñadores que se abonan a la causa grana: la historia de cuatro nuevos socios del Real Murcia Más de 2.000 almas se han sacado su carnet de socio por primera vez con la ilusión de convertirse en el amuleto del ascenso a Segunda

Como una sola alma reza el himno del Real Murcia. Como una sola alma canta todo el Enrique Roca instantes antes de que los suyos inicien la batalla. Cada vez son más las gargantas que entonan la pegadiza melodía que construyó Second para el club grana. Y este año habrá casi más almas que nunca intentando fundirse en una sola para apoyar a los futbolistas de Joseba Etxeberria. Se ha instalado la locura por el Real Murcia en la ciudad y en diversos puntos de la Región. El amor por unos colores está adquiriendo tintes pasionales entre la afición pimentonera.

Ya son más de 14.500 abonados para esta próxima temporada, la tercera cifra más alta de los más de 100 años de historia de la entidad, la más numerosa en la categoría de bronce del fútbol español. Pero de todas estas almas, hay más de 2.000 que se van a poner por primera vez al servicio del Real Murcia, que van a debutar como sufridores con su carnet de socio en el bolsillo. Rosa Canales, Gonzalo Martínez, Cristina Fresneda y Juan Miguel Hernández son cuatro ejemplos de nuevos soñadores que se han abonado a la causa grana con la enorme ilusión de convertirse en el amuleto del equipo para el ansiado ascenso a Segunda División.

A Rosa Canales (Lorca, 67 años) no le corría el Murcia por las venas, pero ahí han estado sus hijos Ana y Juan Luis, y su marido Pepe para incrustarle en el corazón el sentimiento pimentonero. Fueron ellos los que llevaron de la mano a esta lorquina de nacimiento pero murciana de adopción al Enrique Roca por primera vez la temporada pasada. Confiesa que al principio «me aburría porque no veía un equipo que saliera a ganar», tanto que a veces abandonaba unos minutos su butaca, instante que en muchas ocasiones aprovechaba el equipo para anotar un gol.

«Es el momento de que el equipo responda en el césped porque a esta afición no se le puede exigir más», dice Rosa

No fue un amor a primera vista el suyo con el equipo grana, pero le fue picando el gusanillo partido a partido, que no victoria a victoria. «Quería hacerme socia para acompañar a los míos, que no se pierden un partido. También quiero seguir de cerca al equipo, que siento que con el cambio de entrenador y los nuevos jugadores puede ser el año», apunta.

Reconoce que toda la información de la nueva plantilla le llega por los mismos que le hicieron encariñarse del equipo, y aunque confiesa no entender de este deporte como los expertos, una cosa tiene clara: «Es el momento de que responda el equipo en el césped porque a este afición no se le puede pedir más. Se merece que le devuelvan todo el esfuerzo con victorias y la alegría del ascenso».

Fútbol, amigos y cerveza

Gonzalo Martínez (Murcia, 34 años) tampoco se ha podido resistir a la fiebre grana que rodea a un club que lleva 12 años lejos del fútbol profesional y que a pesar de ello cuenta con una masa social en crecimiento que lo lleva en volandas. Fueron cuatro amigos abonados los que le animaron a vivir partidos como el del Ceuta o el Nàstic la pasada campaña. Fue la mecha que encendió su pasión. El recibimiento al autobús del equipo y el «emocionante» ambiente en las gradas hizo el resto. «Me enganché desde el primer momento. Algún año tenía que dar el paso y no había razón por la que esperar más. Hay un murcianismo muy grande que se respira en la calle», señala Gonzalo.

Aunque vive en Fortuna, tiene claro que no va a faltar, salvo urgencia, a ningún duelo que los de Etxeberria jueguen en el Enrique Roca. Principalmente por ver a Ekain, el jugador que más le gusta, y empujar para que lleguen los triunfos. Pero también para pasar tiempo de calidad con los suyos. «Es un plan perfecto para aprovechar y juntarme con otros amigos abonados que viven fuera de Murcia. Cada dos semanas, con la camiseta grana puesta, partido y unas cañas con los amigos, espero que de celebración», asegura.

A Cristina Fresneda (Murcia, 24 años) sí que le viene la pasión por el Real Murcia desde la cuna. Ha mamado en casa el amor por el club de su abuelo, su padre y su hermano mayor. Era imposible que esta joven no figurara entre los casi 15.000 abonados que roza ya el equipo grana. Pero no ha sido hasta este verano cuando ha dado el paso.

«Tengo un enorme sentimiento por este club por mi familia. Primero me llevaba mi abuelo al campo, y después mi padre. Al principio tenían que tirar un poco de mí y con los años ha sido la cría la que le ha pedido a ellos ir a ver al Murcia. Ahora que puedo permitir pagarme mi abono era la ocasión perfecta para hacerme socia. Quería invertir en el club, poner mi granito de arena para hacerlo más grande», cuenta.

Reclutando fieles

Cristina se está ganando un detalle por parte del equipo de su corazón porque se ha propuesto reclutar a cuantos más fieles, mejor. «Mis amigas no eran muy futboleras pero las he llevado al fondo sur y les encanta el ambiente. Algunas se han abonado y otras se lo están pensando. Somos como una pequeña secta murcianista», apunta entre risas.

Juan Miguel Hernández (Murcia, 32 años) es uno más de los nuevos abonados que aunque «siempre había querido hacerme socio, en mi cartera nunca había un carnet de abonado», pero algo ha cambiado este año y ya cuenta con una butaca con su nombre. «Las cosas están cambiando socialmente. La gente está más animanda y entusiasmada con el equipo. Era el año para hacerlo», dice.

Abonado casi toda la vida al UCAM Murcia, esta temporada cambia el parqué del Palacio por el césped del Enrique Roca. «Me viene mejor por horarios y quiero disfrutar de lo que se está generando con el Real Murcia», admite. Acompañado siempre de su cuñado, otra razón que le empuja a la grada, ya ha sufrido en varios partidos, pero ahora quiere hacerlo como socio, con la camiseta grana puesta, «si es con el '9' de Falcao mucho mejor», porque siente «que estamos más cerca que nunca de volver». El fútbol profesional espera con los brazos abiertos a la marea grana.

