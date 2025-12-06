Encapuchados asaltan otro comercio 24 horas en Murcia armados con pistolas y mazas «Nos dijeron 'manos arriba y poneos ahí'», relata uno de los dependientes. «Son de esas cosas que se te quedan»

«Al principio pensamos que era una broma». Ismael se recupera aún del susto que vivió en la madrugada de este sábado tras la barra de la cafetería 24 horas en la que trabaja en la Avenida Marqués de los Vélez, en la pedanía murciana de Santiago y Zaraiche. Este joven -que prefiere preservar su anonimato tras un nombre ficticio- era uno de los dos dependientes que se encontraban en el local, junto a dos clientes, cuando dos encapuchados irrumpieron en el mismo armados con una pistola y una maza. «Nos dijeron manos arriba y poneos ahí», recuerda. «Son de esas cosas que se te quedan».

La Policía Nacional ya investiga este nuevo asalto violento, que quedó grabado por las cámaras de seguridad del establecimiento. Fue en torno a las 2.50 horas de este sábado festivo, Día de la Constitución, en una cafetería panadería que permanece abierta las 24 horas del día. Ismael y su compañero charlaban con dos clientes que bebían algo en la barra cuando los dos encapuchados se colaron en el local. «Iban con pasamontañas y guantes, preparados para lo que venían», relata el empleado. «Yo le dije: 'Ei, papi, ¿qué pasa?». En ese momento, explica el testigo, los asaltantes -que, al parecer, hablaban árabe- esgrimieron una pistola que él identificó rápidamente como una 9 milímetros.

Ampliar La máquina de cobro automático del local, destrozada por los asaltantes. Javier Carrión/ Agm

Tal y como quedó grabado por las cámaras, los dos ladrones comenzaron entonces a liarse a golpes con la máquina de cobro automático del local para tratar de acceder al cajetín del dinero. Al comprobar que no conseguían su objetivo, los asaltantes llegaron a salir a la puerta, regresando con una maza con la que consiguieron apropiarse de su botín. Se llevaron únicamente los billetes de 50 euros que había acumulados en ese momento -en torno a 600 euros-. «Creo que fue una chapuza», concluye Ismael.

La Policía Nacional se desplegó rápidamente en la cafetería y sus alrededores, analizando la grabación de las cámaras de seguridad. Los agentes interrogaron, además, a algunos testigos que se encontraban por la zona y que, al parecer, ofrecieron a los investigadores algún hilo del que tirar. Hace solo cuatro días unos encapuchados armados con una pistola asaltaron otro establecimiento 24 horas, en este caso en Beniel. En esa ocasión también esgrimieron el arma, llegando incluso a encañonar a la dependienta. Esa investigación está en manos de la Guardia Civil.

