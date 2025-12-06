La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
D. S.

Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves

La Policía Nacional ha descartado la posibilidad de que se trate de un caso de violencia de género

EP

Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:07

Comenta

Una mujer de 48 años ha fallecido este sábado tras precipitarse desde el décimo piso de un inmueble de la calle Ricardo Ortiz, en el distrito de Ciudad Lineal, con sus dos hijos de 3 años, ambos hospitalizados con pronóstico muy grave.

Policía Nacional ha descartado la posibilidad de que se trate de un caso de violencia de género,.

El suceso se ha producido en torno a las 9 horas. Según ha informado Emergencias Madrid a Europa Press, los sanitarios de Samur-Protección Civil desplegados en el lugar tan solo han podido confirmar el fallecimiento de la mujer y han trasladado muy graves a los menores al Hospital Universitario 12 de Octubre y al Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.

En el operativo han intervenido agentes de Policía Municipal y efectivos de Bomberos de Madrid, así como Policía Nacional, que se hace cargo de la investigación del suceso.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mascarilla será obligatoria desde el 9 de diciembre en todos los hospitales, centros de salud y servicios de urgencias de la Región de Murcia
  2. 2 A prisión por asesinar, quemar y enterrar a un vecino de Valencia desaparecido desde febrero
  3. 3 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 5 de diciembre de 2025
  4. 4 La dificultad para dar clase y las faltas de respeto de niños y padres, principales problemas a los que se enfrentan los profesores en la Región de Murcia
  5. 5 La autopsia ve indicios de violencia física y sexual en el niño aparecido muerto en Almería
  6. 6 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  7. 7

    Muere a los 96 años el arquitecto Frank Gehry, el autor del Museo Guggenheim de Bilbao
  8. 8 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy viernes 5 de diciembre de 2025
  9. 9 La mejor barbería de España vuelve a estar en Murcia: este es el establecimiento galardonado
  10. 10 Euromillones: Comprobar resultados de hoy viernes 5 de diciembre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves

Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves