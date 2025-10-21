La grada del Enrique Roca no se enfurecía tanto desde 2013

La bronca de los aficionados murcianistas del pasado domingo a sus jugadores y técnicos no fue una más. De hecho, muchos miles de ellos ... esperaron, tras el partido, a que dejaran de sonar los distintos himnos en la megafonía del estadio para abuchear a sus futbolistas, que esperaban cabizbajos en el centro del terreno de juego. Cuando la música cesó también pidieron al unísino «soluciones» a la directiva grana, que con Felipe Moreno a la cabeza también aguantó estoicamente en su zona del palco. Igual que Goiria y sus ayudantes, que no se movieron.

Después se repitieron imágenes que recordaron a lo sucedido el 26 de mayo de 2013, cuando el equipo grana cayó a Segunda B tras perder frente a la Ponferradina en el Enrique Roca (0-2), un descenso que finalmente no se produjo por los problemas burocráticos del Guadalajara que salvaron a los granas. El domingo, como hace más de una década, más de quinientos aficionados esperaron la salida de sus futbolistas, aunque con gran presencia policial, lo que evitó cualquier tipo de incidente. En 2013 Jesús y Juan Antonio Samper tuvieron que abandonar el estadio escondidos, por una puerta distinta a la habitual, mientras que futbolistas como Sutil y Matilla recibieron insultos y algún escupitajo. Felipe Moreno, que no estaba en la diana de los fieles granas anteayer, también salió del estadio por un lugar distinto para evitar cualquier tipo de altercado.

El 3-0 del Rico Pérez

Lo del domingo también recordó a las protestas de los aficionados murcianistas en el Rico Pérez de Alicante en noviembre de 2021, cuando el Real Murcia de Mario Simón cayó ante el Hércules por 3-0. Fue en una campaña en Segunda Federación que, curiosamente, acabó en ascenso. La Policía, incluso, tuvo que parar a los autobuses de las peñas que regresaban a Murcia para que no concidieran en el Enrique Roca con la llegada de los futbolistas, lo que podría haber desencadenado más incidentes. Entonces los jugadores, que una semana antes de ir a Alicante perdieron 1-2 con el Eldense, fueron acusados de «mercenarios» por sus seguidores.