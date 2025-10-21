La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Aficionados del Real Murcia abuchean el coche de Paco Sutil en noviembre de 2013. G. Carrión/ AGM
Real Murcia

La grada del Enrique Roca no se enfurecía tanto desde 2013

Además de reprender a los Samper, que salieron del estadio escondidos, aquella vez los seguidores increparon duramente a futbolistas como Sutil

José Otón

José Otón

Martes, 21 de octubre 2025, 00:39

La bronca de los aficionados murcianistas del pasado domingo a sus jugadores y técnicos no fue una más. De hecho, muchos miles de ellos ... esperaron, tras el partido, a que dejaran de sonar los distintos himnos en la megafonía del estadio para abuchear a sus futbolistas, que esperaban cabizbajos en el centro del terreno de juego. Cuando la música cesó también pidieron al unísino «soluciones» a la directiva grana, que con Felipe Moreno a la cabeza también aguantó estoicamente en su zona del palco. Igual que Goiria y sus ayudantes, que no se movieron.

