Joseba Etxeberria, en el banquillo ante el Ibiza Javier Carrión / AGM

Bronca total en el Enrique Roca tras otra derrota del Real Murcia

El Ibiza, con uno menos, desnuda al conjunto de un Etxeberria sin crédito

José Otón

José Otón

Domingo, 19 de octubre 2025, 20:52

Comenta

Tragedia griega en el Enrique Roca. Un ejercicio de impotencia del Real Murcia que suma 6 puntos de 24 que le meten de lleno en ... el fondo de la tabla. La oportunidad para resucitar se convirtió en una condena, en un suplicio para los aficionados y para un equipo que está roto, deshecho. El conjunto grana ha ido a peor desde que arrancó el curso y ya no está operativo. En los cuatro primeros partidos el gran pecado del Murcia fue la falta de puntería, pero Etxeberria decidió cambiar de sistema y su equipo se ha caído del todo, ha tocado fondo, ha dejado de creer en lo que hace.

