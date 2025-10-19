Bronca total en el Enrique Roca tras otra derrota del Real Murcia

Tragedia griega en el Enrique Roca. Un ejercicio de impotencia del Real Murcia que suma 6 puntos de 24 que le meten de lleno en ... el fondo de la tabla. La oportunidad para resucitar se convirtió en una condena, en un suplicio para los aficionados y para un equipo que está roto, deshecho. El conjunto grana ha ido a peor desde que arrancó el curso y ya no está operativo. En los cuatro primeros partidos el gran pecado del Murcia fue la falta de puntería, pero Etxeberria decidió cambiar de sistema y su equipo se ha caído del todo, ha tocado fondo, ha dejado de creer en lo que hace.

Un Ibiza que llegó a Murcia deshecho, en llamas, con Paco Jémez en la diana y que sin embargo resucitó en la casa grana haciendo muy poco, y eso es lo que más duele. Fue lo peor, que todos los jugadores del Real Murcia parecen mucho peores de lo que son y están perdidos sobre el césped. La desconexión de la grada con su equipo ya es total, se ha acabado el 'feeling', y los murcianistas han dejado de creer. De hecho, al terminar el encuentro, se expresaron de manera contundente, como nunca, gritaron a los futbolistas, a Etxeberria y a Goiria y también pidieron a Felipe Moreno soluciones. Una bronca histórica, de muchos minutos, de la que hace muchos años no se ven en la casa grana.

Real Murcia Gazzaniga, Alberto González, Andrés López, Jorge Mier, David Vicente (Pedro Benito, 45), Cristo Romero (Bustos, 74), Isi Gómez (Cadorini, 60), Moyita, Juan Carlos Real (Palmberg, 45), Ekain (Pedro León, 60) y Flakus. 0 - 2 Ibiza Ramón Juan, Jose Albert, Eric Monjonell, Del Pozo, Bebé (Mounir, 68), Fede Vico (Nacho González, 64), Manu Pedreño, Unai Medina, Iago Indias (David Hidalgo, 75), Sofiane (Davo, 75) y Ernesto Gómez (Sergio Díez, 68). Goles: 0-1, min. 30, Fede Vico, de penalti. 0-2, min. 52, Unai Medina.

Árbitro: David Cambronero, del comité castellano manchego. Mostró amarillas a Alberto González, Isi Gómez, Fede Vico y Ernesto Gómez. Expulsó a Del Pozo por doble amarilla a los nueve minutos.

Incidencias: Estadio Enrique Roca, 14.115 espectadores.

Solo una ilusión

La primera parte reflejó a la perfección lo que es el Real Murcia este año; un grupo de buenos jugadores que han perdido el norte, que no encuentran el camino. Que arrancaron el duelo con buenas intenciones, intentando llevar el mando y llegar al área rival, aunque sin conseguirlo. De hecho, ellos mismos se fueron enredando en su propia tela de araña. No supo ni aprovechar un premio inesperado: la expulsión de Del Pozo por doble amarilla a los diez minutos de juego. Mejor imposible, aunque viendo lo que pasó después la superioridad se le indigestó.

De hecho, se presionó más. El Ibiza dio un paso atrás y le dejó al protagonismo a un Real Murcia que se fue bloqueando poco a poco. Para colmo, una pérdida de Moyita generó una oportunidad de Bebe y también la primera queja de la grada. A los veinte minutos llegó otro acercamiento del Ibiza y la afición grana se terminó de impacientar. La tensión y los nervios se apoderaron de futbolistas como Moyita, Real e Isi Gómez, los tres encargados de generar fútbol en el cuadro de Etxeberria, que solo atacaba por la banda en la que estaban Mier y David Vicente, dos que no se asustaron y que pese a sus limitaciones ofensivas lo intentaron una y otra vez.

Precisamente David Vicente generó la mejor ocasión para los granas con un fuerte disparo que atajó Ramón Juan y cuyo rechace no aprovechó Real, que comenzó a ser pitado por sus propios aficionados. El clima era el peor posible y para colmo, un manotazo de Alberto González a Monjonell en un forcejeo en un balón parado acabó con la solicitud de Paco Jémez y un penalti tan justo como innecesario. Fede Vico no falló y puso a su equipo por delante a la media de juego y con un futbolista menos. El examen para el equipo grana y Etxeberria era de altura.

Pero no hubo reacción y sí más nervios. El Murcia era previsible y el Ibiza cada vez estaba más cómodo. Y la grada cada vez más nerviosa. De hecho, despidió a sus futbolistas con una gran pitada. El equipo grana tenía todo en contra y necesitaba un milagro para voltear la situcación. Etxeberria empezó por volver al 4-2-3-1, el sistema del principio del curso, y por meter a Palmberg y Pedro Benito en el descanso, un futbolista que quizás nunce debió salir del once inicial.

La segunda parte, tras los pitos del final del primer acto, arrancó bien para los granas. Moyita tuvo una primera oportunidad y después fue Cristo García el que buscó a Pedro Benito con un buen centro. El equipo grana comenzó a carburar pero cuando mejor estaba una acción atrás en la que Palmberg se durmió esperando que bajara un balón de las alturas fue aprovechada por Unai Medina para, con un buen disparo desde fuera del área, hacer el 0-2. El golpe fue de grandes proporciones.

Peor imposible

Lo peor no fue que el Real Murcia fuera incapaz de reaccionar de ninguna manera, lo más doloroso fue ver como la afición grana bajó los brazos definitivamente y dejó de confiar en sus futbolistas. El pesimismo lo invadió todo y el choque se convirtió en un funeral con unos únicos cánticos de reproche para muchos futbolistas, Etxeberria y también Goiria. Y eso que quedaban más de veinte minutos por delante y solo un gol del equipo grana podía cambiar las cosas.

Pero el Ibiza demostró que tiene futbolistas expertos que supieron lo que hacer para sacar de quicio al Real Murcia, que pese a la superioridad desde el minuto diez se mostró incapaz de poner en aprietos a su rival. Ni atacando a lo loco al final, desaprovechando ocasiones como la de Palmberg, fue capaz de reducir distancias. El equipo grana, lejos de pensar ya en el ascenso, solo tiene una misión en las próximas semanas: encontrarse de nuevo y salir del agujero.