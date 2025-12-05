Fomento mantendrá los descuentos de los abonos de autobús hasta el próximo verano

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, informó ayer, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, de un amplio paquete de medidas centradas en ... el refuerzo de la sanidad, el apoyo a jóvenes, la conciliación familiar, la lucha contra la despoblación, la protección del patrimonio histórico y la promoción del deporte inclusivo.

Ayuda al transporte. El Consejo de Gobierno aprobó la concesión directa de 1.419.447 euros en subvenciones a cuatro empresas concesionarias del servicio de autobús interurbano de competencia autonómica para compensar los descuentos aplicados en los abonos y títulos multiviaje durante el primer semestre de 2025. Estas ayudas permitieron mantener en ese periodo una reducción del 50% en el precio de los abonos para los usuarios, aplicada entre el 1 de enero y el 30 de junio en líneas de alta demanda. Del importe total aprobado, la Comunidad aportó 733.267 euros, mientras que la Administración central proporcionó 686.180 euros.

No obstante, desde la Consejería de Fomento explican que la distribución real de esfuerzos económicos no se corresponde de forma estricta con los porcentajes teóricos del acuerdo de cofinanciación. Así, detallan que la parte autonómica, equivalente a un 20% del descuento, se ha calculado conforme a los datos actualizados de ocupación del transporte interurbano, mientras que la aportación estatal, que legalmente debería cubrir el 30%, se ha determinado tomando como referencia valores de demanda anteriores a la pandemia, correspondientes a 2018, sin adaptación al volumen real de viajeros actual. Durante este segundo semestre del año, la bonificación aplicada a los usuarios se redujo al 40%, después de que la Administración central rebajara su aportación del 30% al 20%, manteniéndose sin cambios el porcentaje regional. De cara a 2026, el Gobierno autonómico confirma que mantiene su descuento del 20%, mientras que se desconoce cuál será la decisión que adopte el Ejecutivo central respecto a la continuidad o cuantía de su parte en la financiación.

Ampliación de la Unidad de Psiquiatría de La Arrixaca. En el capítulo sanitario, se aprobó la primera fase de la ampliación de la unidad de Psiquiatría de La Arrixaca, con una partida de 437.000 euros. Cuando se complete la segunda y última fase, la inversión ascenderá a 1,2 millones.

Refuerzo del Plan Corresponsables. En política social, el Consejo de Gobierno dio luz verde a una inversión de 1,5 millones de euros para asegurar que los 45 municipios de la Región sigan beneficiándose del Plan Corresponsables de conciliación. Esa cantidad equivale al 25% del presupuesto del plan, tramo que el Ministerio de Igualdad ha recortado «de forma unilateral», explicó el consejero Marcos Ortuño.

La Región no registra ningún caso de peste porcina africana

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, actualizó ayer la situación preventiva ante el brote de peste porcina africana detectado en Cataluña. «No se ha registrado ningún caso positivo» en la Región, anunció, un mensaje de calma dirigido sector porcino.

Explicó que el brote «se ciñe a una zona muy delimitada de Cataluña y solo en animales silvestres», pero subrayó que el Ejecutivo autonómico ha decidido actuar «desde el primer momento» para reforzar la prevención y la coordinación con ganaderos y ayuntamientos. Según detalló, se han incrementado los chequeos serológicos frente a la enfermedad en las explotaciones, se analiza cualquier jabalí encontrado muerto «sea cual sea la causa» y se ha intensificado la información directa a los municipios y a la ciudadanía sobre cómo proceder si se localiza un cadáver de fauna silvestre. Asimismo, Ortuño reclamó al Gobierno central que «asuma su responsabilidad» tras casi una semana desde la confirmación de los primeros casos y exigió la convocatoria urgente de las conferencias sectoriales de Medio Ambiente y Agricultura.