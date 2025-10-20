La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ekain, jugador del Real Murcia, rodeado de futbolistas de la UD Ibiza. Javier Carrión/ AGM

El Real Murcia y la inferioridad futbolística

Un Ibiza antinatural, equipo ofensivo que con 10 supo defender atrás toda la tarde, cerró su portería ante unos granas sin juego ni orden táctico

David Soria

David Soria

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:54

Comenta

  1. 1

    El gran partido de la tarde solo duró 10 minutos en igualdad, en los que el Real Murcia estuvo algo mejor que un Ibiza con poco balón

Nunca se sabrá cómo hubiera sido este Real Murcia-Ibiza once contra once. Todos los análisis y las previsiones saltaron por los aires con la ... roja ibicenca a los 10 minutos. Hasta entonces, lo que se estaba viendo era un Real Murcia con mejor color que el Ibiza. Los granas empezaron buscando las cosquillas a la defensa adelantada rival con los desmarques de ruptura de David Flakus y se sentían más cómodos ante los de Paco Jémez, a los que no les duraba nada el balón. Es posible que se dejaran llevar por el posible tres contra tres de sus extremos y delantero, Ernesto, Bebé y Sofiane, ante los tres centrales granas. Y que eso pudiera invitar a veces al envío directo. Parecía que el conjunto celeste ya se decidía a sumar pases. Y entonces todo cambió. Aunque no para bien en el Real Murcia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El barrio murciano que sube la persiana antes de las 5.30 horas
  2. 2

    Grupos mafiosos encuentran en la Región de Murcia su refugio para escapar del control policial
  3. 3

    El anuncio de la salida de Luján anima las quinielas al Rectorado de la Universidad de Murcia
  4. 4

    El cáncer no es de color de rosa: «No soy una guerrera»
  5. 5

    Bronca total en el Enrique Roca tras otra derrota del Real Murcia
  6. 6 El mejor día de la semana para ir al supermercado: llenarás la cesta por menos dinero
  7. 7

    Las cuentas del aeropuerto de la Región de Murcia se enredan más
  8. 8 La VII Carrera de Empresas baña de color las calles de Murcia
  9. 9

    «Más vale sobrepredecir que quedarnos cortos»: así trabaja la Aemet para analizar el tiempo
  10. 10 Rescatan este sábado por la noche a dos senderistas perdidos en la Sierra de Columbares de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Real Murcia y la inferioridad futbolística

El Real Murcia y la inferioridad futbolística