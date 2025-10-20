El Real Murcia y la inferioridad futbolística

Nunca se sabrá cómo hubiera sido este Real Murcia-Ibiza once contra once. Todos los análisis y las previsiones saltaron por los aires con la ... roja ibicenca a los 10 minutos. Hasta entonces, lo que se estaba viendo era un Real Murcia con mejor color que el Ibiza. Los granas empezaron buscando las cosquillas a la defensa adelantada rival con los desmarques de ruptura de David Flakus y se sentían más cómodos ante los de Paco Jémez, a los que no les duraba nada el balón. Es posible que se dejaran llevar por el posible tres contra tres de sus extremos y delantero, Ernesto, Bebé y Sofiane, ante los tres centrales granas. Y que eso pudiera invitar a veces al envío directo. Parecía que el conjunto celeste ya se decidía a sumar pases. Y entonces todo cambió. Aunque no para bien en el Real Murcia.

2 Los de Paco Jémez, que habían encajado goles en todas las jornadas, supieron replegar sin sentirse débiles con 10 jugadores

Y es que la superioridad numérica del Real Murcia no se notó en ningún momento en todo el partido. Nunca supo hacerla valer. Una situación así siempre es paradójica. Con uno más todo parece más fácil, pero el rival concentra sus esfuerzos en una tarea determinada, se cierra más y aunque esté en inferioridad puede ponerlo complicado. Sin embargo, cabe distinguir deméritos en el Murcia. El Ibiza había encajado goles en todas las jornadas, venía de perder por 3-0 y se enfrentaba a un escenario antinatural, teniendo que defender atrás siendo un equipo ofensivo. Y, sin embargo, replegado en un 4-4-1, no se sintió débil ni se vio perdido. No tuvo que hacer esfuerzos extraordinarios, encontró el penalti del 0-1 y apenas concedió una ocasión de David Vicente antes del descanso.

3 Los granas se atascaron en una primera parte en la que apenas pudieron profundizar por la banda de David Vicente

El carrilero diestro fue precisamente el que recogió las pocas ocasiones en las que los granas parecieron llegar. La medular formada por Isi Gómez, Juan Carlos Real y Sergio Moyita no fue capaz de darle fluidez y ritmo a las circulaciones ante un bloque bajo y costó ver situaciones en las que se girara el juego para dar amplitud a las jugadas. Ahí lo mejor llegó con David Vicente, aportando la mayor profundidad por la derecha en una primera mitad atascada. Esta vez la falta de eficacia ofensiva no fue la explicación de un equipo que apenas generó peligro en esa primera parte y que encontró problemas en su funcionamiento.

4 Un prometedor cambio de sistema al 4-3-3 quedó desactivado por un Medina más intenso que Palmberg en el 0-2

Joseba Etxeberria necesitaba soluciones y tomó una decisión: Joao Palmberg y Pedro Benito, al campo. Los goles recientes del primero y la energía del segundo entraban en escena. Pero otra cosa importante fue que el 3-1-4-2 en el que el Murcia se estructura en ataque desde el principio de temporada pasó a ser un 4-3-3 que pareció surtir efecto. Pedro Benito y Ekain partían de los extremos, pero se juntaban con Flakus en la delantera dejando las bandas para los laterales Jorge Mier y Cristo, que empezaron a poner buenos centros en sus incorporaciones. A la vez, Flakus comenzó a ser una referencia localizable. Pero todo quedó anulado con el 0-2. Un golazo de Unai Medina, que se anticipó a un Joao Pedro Palmberg que cometió el error de esperar el balón y ser una presa fácil para el rival. Una falta de intensidad que fue penalizada.

5 Los de Etxeberria acumularon gente en ataque sin control emocional ni orden táctico ante un rival que tapó las bandas

El Real Murcia ya se lanzó a la desesperada y entraron Pedro León y Cadorini. Una acumulación ofensiva para evitar el desastre. El Ibiza reaccionó a su vez con la entrada de Sergio Díez y Mounir para doblar ambos laterales y defender la amplitud. Se generaba así una gran densidad de jugadores en el último tercio de campo alrededor del portero del Ibiza al que aún faltaba por añadirse Bustos. De nada sirvió entre la ansiedad y la desesperación, sin control emocional ni orden táctico. Pedro Benito ponía más centros que un Pedro León ocultado por dentro y hasta Flakus se salía del área para colgar algún balón. Una falta en la frontal ideal para el '14' fue sacada en corto, en pleno desconcierto. El Murcia de Etxeberria acabó como un equipo confundido que sigue sin encontrar respuestas.

«No me voy a rendir», afirma Joseba Etxeberria

El Real Murcia no sale de su crisis y volvió a perder, esta vez en casa ante la UD Ibiza por 0-2 y jugando casi todo el partido con un jugador más. La afición se mostró más enfadada que nunca y explotó tras el pitido final. «Perder así, encima con nuestra gente, es un golpe muy duro. Estamos viviendo la cara amarga del fútbol y ahora es cuando tenemos que demostrar qué tipo de equipo somos», afirmó Joseba Etxeberria.

El entrenador grana añadió que «los números son muy malos, es una evidencia. Pero yo no me voy a rendir. Lo tengo claro. Tenemos que darle un giro. Hay que insistir en cosas que hacemos bien, pero tenemos que mejorar el nivel competitivo. El rival con poco nos está haciendo daño. No nos han pasado por encima. Hemos tenido errores groseros, penaltis, expulsiones, goles claros fallados… Todavía nos faltaba jugar con un jugador más tanto tiempo y perder en casa 0-2. Hay que ser fuertes».

El Real Murcia seguirá una jornada más en descenso y ya suma seis encuentros seguidos sin ganar. Tampoco lo logró ayer. «No están saliendo las cosas. Estamos en una dinámica muy mala. Con la entrada al partido estábamos bien. La expulsión parecía una noticia muy positiva y hemos empezado a atascarnos. Queríamos llegar de cualquier manera. Modificamos en el descanso. El inicio parecía que nos podía meter en el partido, circulábamos y llegábamos mejor por fuera. Cuando mejor estábamos llegó ese golazo», valoró.

Ante la posibilidad de una destitución por la mala marcha del equipo, el entrenador vasco indicó que «si algo he aprendido en el fútbol es a pensar en el hoy, en el día a día. Mi obligación es recuperar al vestuario. Todos estamos mal. Estamos sufriendo. Hay que levantarse y preparar el partido de Elda».