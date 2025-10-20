Arribas urge a Moreno a cerrar de una vez la venta del Cartagena

Alejandro Arribas, la persona que el pasado mes de julio anunció que compraba el Efesé y se ponía al frente del club en esta nueva ... etapa tras una década de control por parte de Paco Belmonte, lleva dos semanas sin pisar Cartagena y no ha estado en los dos últimos partidos del equipo, ni en Sevilla ni el pasado viernes en el Cartagonova ante el Algeciras. En este último encuentro tampoco estuvo su mano derecha, Víctor Alonso, quien vino con él para hacer las veces de director general. Su incomparecencia del viernes en el estadio no fue ninguna casualidad. Al revés: fue algo pactado y organizado adrede por ambos. Un toque de atención, como poco.

¿Por qué no aparecieron por el palco y, unido a la habitual ausencia de Paco Belmonte, provocaron que volviéramos a ver una imagen igual de dantesca que el año pasado, con la zona noble del Cartagonova desierta y con los ediles José Martínez y Cristina Mora completamente solos? Según fuentes cercanas a la familia Arribas, la decisión llegó por el hartazgo existente con Felipe Moreno, que controla Duino Inversiones SL a través de Fernando Carreño, a la hora de cerrar un acuerdo de compraventa del club que arrancó hace tres meses y medio y que, desde luego, no avanza como ellos esperaban. Para ser más exactos, no avanza de ninguna manera. Está parado.

La denominada «transición ordenada» finalmente ni es transición ni sigue ningún orden. Hay un inmovilismo total y una situación de bicefalia que acabará convirtiéndose en un problema para todas las partes. Ya lo es, de hecho. La cohabitación entre los que quieren entrar y los que deben salir es cada vez más complicada y, por ello, tanto Arribas como Alonso decidieron plantarse y no acudir el viernes al Cartagonova.

Alonso, en San Esteban

Igual que Paco Belmonte no quiso aparecer el pasado 9 de octubre por el Palacio de San Esteban, en un acto organizado por la Comunidad Autónoma y en el que Fernando López Miras anunció un patrocinio al Efesé y al Real Murcia de 75.000 euros. Alejandro Arribas adujo motivos personales para ausentarse de ese encuentro con López Miras en San Esteban y fue Víctor Alonso quien finalmente representó al club albinegro en este acto, junto al capitán Alfredo Ortuño. Por el Real Murcia lo hicieron Felipe Moreno y Pedro León.

Víctor Alonso tampoco estuvo en el palco el viernes, en un plante que evidencia la ruptura entre los que quieren entrar y lo que deben salir

Fuentes cercanas a la familia Arribas consultadas por LA VERDAD aseguran que ya han invertido cerca de dos millones euros en el Cartagena desde que llegaron la segunda semana de julio, una información que este periódico no ha sido capaz de contrastar con una segunda fuente. En el FC Cartagena, por supuesto, el hermetismo es total y nadie confirma ni desmiente nada. Ni esta información ni ninguna otra, como esa que en su momento se filtró desde el entorno de Felipe Moreno y que cifraba en 6 millones de euros el precio final de la compraventa del Cartagena. El silencio lo inunda todo en el día a día del club y tampoco Arribas aportó ningún detalle al respecto en su primera (y última) comparecencia como (presunto) propietario del Efesé.

Así las cosas, lo que Arribas y Alonso quieren ahora es que, al menos, el 100% de las acciones del Efesé que todavía están en propiedad de Duino Inversiones SL sean transferidas de manera inmediata a Arrisanz SL, la sociedad que en julio anunció que compraba la entidad y que, de momento, no ha podido hacerlo. Además, su margen de maniobra es muy limitado, puesto que Paco Belmonte sigue al mando, con Manuel Sánchez Breis y Sivori como principales escuderos.

Reunión en Madrid

De esta manera, este periódico pudo conocer que esta semana hay prevista una reunión en Madrid entre Felipe Moreno, Alejandro Arribas y el padre de éste, Pedro Arribas, con el fin de cerrar de una vez por todas la operación e informar del cambio de titularidad de las acciones de la SAD albinegra en el Consejo Superior de Deportes (CSD). Este trámite, que es indispensable para cualquier compraventa que se haga en el fútbol español, todavía no se ha hecho en esta operación. Y es algo que perjudica –y mucho– la imagen de Alejandro Arribas entre la afición del Cartagena.

Tras el desastre de anoche del Real Murcia ante el Ibiza en el Enrique Roca (0-2), Felipe Moreno salió del estadio grana apresuradamente y volvió a Madrid. Es habitual que lo haga, pero no es descartable que esa reunión con Arribas sea uno de los motivos de su precipitado regreso a la capital. El exfutbolista de Rayo Vallecano, Osasuna, Sevilla, Deportivo y Oviedo necesita dar ya el paso definitivo y hacerse de una vez por todas con el control real del Efesé. Su crédito en Cartagena se resiente a pasos agigantados, ya que nadie entiende que casi 100 días después de aparecer por la sala de prensa y anunciar su nuevo proyecto no haya vuelto a dar la cara y, lo que es peor, ni siquiera tenga autonomía para tomar decisiones en un club que sigue bajo el control de Belmonte.

El mismo Consejo

Es como si nada hubiera cambiado. Arribas ha comprado un club (al menos, es lo que se anunció en su momento a bombo y platillo) y ni siquiera puede gestionarlo. Ya no es solo eso. Es que ni siquiera ha podido inscribirlo a su nombre todavía, ya que en el Consejo de Administración continúan Paco Belmonte, su hermano Mariano Belmonte y el director deportivo Manuel Sánchez Breis. Y, para colmo, la semana pasada en Sevilla el propio Paco Belmonte reapareció, representó al club en el palco del estadio Jesús Navas y mandó un aviso a navegantes: aquí sigo.

La reacción de Arribas a ese órdago fue no aparecer el viernes por el Cartagonova, lógicamente respaldado por su mano derecha Alonso, dejando el palco vacío y dando una imagen de vacío institucional que sigue haciendo mucho daño a la reputación del Efesé. Es obvio que prolongar en el tiempo la actual parálisis institucional en el club es una auténtica temeridad, entre o no el balón en la portería contraria cada fin de semana. De momento está entrando y las cosas marchan bien en lo deportivo. Pero sería deseable que acabe pronto este 'Juego de Tronos' en clave albinegra. Por el bien de todas las partes implicadas y, sobre todo, por el bien de la propia institución.

La resiembra del césped, en la primera quincena de noviembre

El lamentable estado del terreno de juego preocupa al cuerpo técnico comandado por Javi Rey. Y en el club son conscientes de que es algo que juega en contra de su propio equipo. Sin embargo, la resiembra del césped del Cartagonova no se va a adelantar y se hará en la fecha prevista: en la primera quincena de noviembre.

Al Efesé, por tanto, todavía le queda por disputar un partido como local en un tapete muy castigado, el del sábado 1 de noviembre frente al Villarreal. Y tras ese choque, los especialistas de Royalverd entrarán en el campo para hacer el cambio de semilla y plantar una bermuda invernal.

Se aprovecharán las dos salidas consecutivas de los albinegros, la del sábado 8 a Teruel y la del 15 o 16 al campo del Europa, para llevar a cabo unos trabajos que tendrán una duración de entre 15 y 20 días. El objetivo es que la hierba presente ya un aspecto decente en el choque contra el Eldense del 23 de noviembre. Quince días más tarde llegará el derbi ante el Real Murcia.