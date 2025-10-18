La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El Efesé duerme líder tras otra fiesta en el Cartagonova

Prolonga su racha de triunfos en un estadio con un césped muy castigado, en el que somete a un Algeciras que nunca se rinde

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:10

La noche no estaba para adornos. El césped del Cartagonova, que en los años de Segunda siempre fue una alfombra, está cada vez peor y, ... desde luego, juega en contra del equipo local. Los de Javi Rey tratan de sacar la pelota con criterio desde atrás e intentan someter a su rival con un fútbol combinativo que necesita, entre otras cosas, de una hierba en óptimas condiciones. La del estadio está muy lejos de ser esa que siempre fue. Se supone que con la resiembra de noviembre el césped mejorará, pero aún queda pasar el trago de la visita del Villarreal B el primer día de noviembre. Se supone que alguien del club en algún momento explicará los motivos que han provocado que la alfombra de ayer se haya convertido en el patatal de hoy.

