Encuesta: ¿Qué debería hacer Felipe Moreno en el Real Murcia? LA VERDAD pregunta a sus lectores por la situación del equipo grana, que es colista en la clasificación tras ocho jornadas

LA VERDAD Lunes, 20 de octubre 2025, 11:05 | Actualizado 11:23h.

El Real Murcia vive una situación complicada después de la derrota de este domingo por 0 a 2 contra el Ibiza. El equipo grana es colista con solo 6 puntos de 24 posibles y el público presente ayer en el Enrique Roca reclamó soluciones a la directiva al acabar el partido. Por ello, desde LA VERDAD queremos preguntar a nuestros lectores qué debería hacer Felipe Moreno en el Real Murcia.

El próximo partido del Real Murcia es el próximo domingo a las 12.00 contra el Eldense en el Nuevo Pepico Amat y antes de ese encuentro el presidente grana tiene varias opciones en la mesa para intentar una reacción del equipo. Puede optar por destituir a Joseba Etxeberria, entrenador, a Asier Goiria, director deportivo, o a ambos. También puede darles un voto de confianza y dejarlos en el cargo, al menos, una semana más para ver si los resultados mejoran.

