La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Joseba Etxeberria y Asier Goiria, el pasado mes de julio. Real Murcia

Encuesta: ¿Qué debería hacer Felipe Moreno en el Real Murcia?

LA VERDAD pregunta a sus lectores por la situación del equipo grana, que es colista en la clasificación tras ocho jornadas

LA VERDAD

Lunes, 20 de octubre 2025, 11:05

Comenta

El Real Murcia vive una situación complicada después de la derrota de este domingo por 0 a 2 contra el Ibiza. El equipo grana es colista con solo 6 puntos de 24 posibles y el público presente ayer en el Enrique Roca reclamó soluciones a la directiva al acabar el partido. Por ello, desde LA VERDAD queremos preguntar a nuestros lectores qué debería hacer Felipe Moreno en el Real Murcia.

El próximo partido del Real Murcia es el próximo domingo a las 12.00 contra el Eldense en el Nuevo Pepico Amat y antes de ese encuentro el presidente grana tiene varias opciones en la mesa para intentar una reacción del equipo. Puede optar por destituir a Joseba Etxeberria, entrenador, a Asier Goiria, director deportivo, o a ambos. También puede darles un voto de confianza y dejarlos en el cargo, al menos, una semana más para ver si los resultados mejoran.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El barrio murciano que sube la persiana antes de las 5.30 horas
  2. 2

    Bronca total en el Enrique Roca tras otra derrota del Real Murcia
  3. 3

    El anuncio de la salida de Luján anima las quinielas al Rectorado de la Universidad de Murcia
  4. 4

    Reactivan la restauración del palacete de Saavedra Fajardo de Murcia tras dos años de atasco
  5. 5

    Grupos mafiosos encuentran en la Región de Murcia su refugio para escapar del control policial
  6. 6

    Los accionistas minoritarios de Soltec preparan demandas tras hundirse el valor de su inversión
  7. 7

    El Seprona saca a la luz balsas de purines sin cubrir cerca de ramblas del Mar Menor
  8. 8 La VII Carrera de Empresas baña de color las calles de Murcia
  9. 9 El mejor día de la semana para ir al supermercado: llenarás la cesta por menos dinero
  10. 10 Gordo de la Primitiva: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 19 de octubre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Encuesta: ¿Qué debería hacer Felipe Moreno en el Real Murcia?

Encuesta: ¿Qué debería hacer Felipe Moreno en el Real Murcia?