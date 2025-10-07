La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Julián Luna reproduce un audio que presuntamente relaciona a Moreno con el Efesé en la junta del lunes. Vicente Vicéns / AGM
Fútbol

Julián Luna, el azote de Felipe Moreno en el Murcia por tierra, mar y aire

El abogado archenero confiesa que irá «con pruebas hasta los juzgados para esclarecer la relación del empresario cordobés con el Efesé»

Fernando Perals

Fernando Perals

Martes, 7 de octubre 2025, 21:39

Comenta

Julián Luna Rojo no es un abogado más de los innumerables que han sobrevolado alrededor del Real Murcia en los últimos años, donde una ... crisis financiera galopante estuvo a punto de llevarse por delante al club centenario. Con más de 30 años de trayectoria profesional y un despacho en la capital de la Región, este archenero es también presidente desde 2017 de La Unión Atlético, que acaba de sufrir un proceso de transformación inacabable que ha trasladado a la entidad a Málaga y ha dejado a la afición de la localidad minera destrozada. Se define como un gran seguidor y amante del fútbol.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan dos cadáveres tiroteados y con señales de ajustes de cuentas en Lorca
  2. 2 Vuelven las tormentas a la Región de Murcia: alerta amarilla para este jueves
  3. 3 Sacyr gana a la Comunidad una demanda de 160 millones por el aeropuerto de la Región de Murcia
  4. 4 Nuevo recorte en las nóminas: así caerá tu sueldo a partir de 2026 por el MEI
  5. 5

    El Gobierno descarta la reconstrucción del antiguo cuartel de la Guardia Civil de Cartagena
  6. 6 Muere un hombre en el incendio de su vivienda en un barrio de Cartagena
  7. 7

    Maratón científico en Murcia para diagnosticar a Sofía: 120 expertos buscan en 48 horas respuestas en sus genes
  8. 8 Abre en Murcia el primer supermercado Primaprix de la Región: así es el comercio famoso por sus bajos precios
  9. 9 Muere Pepe Rubiales, fundador del Parlamento Andaluz de Murcia
  10. 10 Los tres tipos de tatuajes que una dermatóloga nunca se haría: pueden poner en riesgo tu salud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Julián Luna, el azote de Felipe Moreno en el Murcia por tierra, mar y aire

Julián Luna, el azote de Felipe Moreno en el Murcia por tierra, mar y aire