Julián Luna, el azote de Felipe Moreno en el Murcia por tierra, mar y aire

Julián Luna Rojo no es un abogado más de los innumerables que han sobrevolado alrededor del Real Murcia en los últimos años, donde una ... crisis financiera galopante estuvo a punto de llevarse por delante al club centenario. Con más de 30 años de trayectoria profesional y un despacho en la capital de la Región, este archenero es también presidente desde 2017 de La Unión Atlético, que acaba de sufrir un proceso de transformación inacabable que ha trasladado a la entidad a Málaga y ha dejado a la afición de la localidad minera destrozada. Se define como un gran seguidor y amante del fútbol.

Su figura apareció en el radar del Real Murcia hace casi tres años. El año 2022 agotaba sus últimos días cuando este letrado llamó a la puerta de la entidad pimentonera, a través de Agustín Ramos, entonces presidente, con la que firmó un contrato en el que se comprometía a prestar al club 10 millones a través de un inversor del que nadie supo su identidad hasta poco tiempo después. Se trataba de Antonio Perea, empresario archenero que continuó, una década después de comenzar a hacerlo, prometiendo que invertiría en el club. Por enésima vez, ese dinero nunca llegó.

Ese fue el primer contacto de este abogado archenero con la entidad grana, una relación que este lunes, 6 de octubre, dejó otro capítulo de una historia que ha hecho de todo menos llegar a su fin. «Quiero al Murcia y sé la trascendencia que tiene este club», confesó cuando se empezó a vincular con la entidad.

El primer desencuentro

Fue a principios de 2023 cuando el Real Murcia rompió el acuerdo con el letrado murciano después de que este no depositara el dinero prometido en el plazo pactado (21 de enero de 2023). Han transcurrido ya dos años y ocho meses del primer desencuentro de Luna y el Real Murcia, tiempo en el que ha emergido la figura de Felipe Moreno como accionista mayoritario y presidente de la entidad, además de convertirse en la figura que ha desembolsado el dinero necesario para mantener con vida al club.

Y es Felipe, concretamente, a donde apunta la mirilla de Julián Luna, que se ha convertido en el azote del empresario cordobés por diversos motivos. Y aunque volvió a quedar demostrado en la junta de accionistas que tuvo lugar el lunes en el Enrique Roca de Murcia, la lucha del abogado contra el presidente grana viene desde muy atrás, al menos dos años. Luna se querelló contra Felipe Moreno en octubre de 2023 por hasta cuatro presuntos hechos delictivos: administración desleal, delito societario de falsedad contable, delito societario de imposición de acuerdos abusivos y delito de alzamiento de bienes. El juzgado de Instrucción número 8 de Murcia no la admitió a trámite porque «el querellante realiza una particular interpretación del estado contable del Real Murcia sin apoyarse en estudio alguno».

Las frases de Julián Luna - «La anulación del Plan de Reestructuración es un varapalo de primera magnitud; la alegría y la gestión que muestran es una cortina de humo»

- «La ley del deporte y penal lo deja claro: el presidente del Murcia, por sí mismo o por una persona interpuesta, no puede actuar en otro club»

Parecía que la paz entre ambos protagonistas llegaba cuando hace poco más de un año, Moreno y Luna escenificaban en un apretón de manos que su relación cambiaba drásticamente y alcanzaban un acuerdo que eliminaba de un plumazo parte del ruido judicial que había sobrevolado a la entidad murcianista. Pero nada más lejos de la realidad. Julián Luna pone el foco ahora en dos aspectos: por un lado, la anulación de la Audiencia Provincial del Plan de Reestructuración del Real Murcia; por otro, la «relación del empresario cordobés y de su empresa Hause La Fuente con el Fútbol Club Cartagena». «Usted hace y deshace en el Efesé», subrayó el lunes en la junta.

Julián Luna se muestra crítico con la puesta en escena de Moreno y el resto de consejeros, sobre todo después del «varapalo jurídico» que se llevó el club hace menos de tres meses con el Plan de Reestructuración. «Lo de la junta es una auténtica cortina de humo, muestran una alegría superficial; tengo claro que la tormenta la llevan por dentro porque la sentencia es muy seria, un varapalo de primera magnitud y echa por tierra todo su trabajo», señaló el abogado murciano a LA VERDAD. El letrado deja claro que no va «en contra del Real Murcia», sino del «accionista mayoritario», el cual considera que mostró «un informe de gestión del club en el que parece que no existiera esa sentencia, que pone de manifiesto que es un disparate que se haya arrastrado al resto de acreedores».

Penúltimo asalto

Pero el penúltimo asalto de esta batalla tiene como protagonista al eterno rival grana, el Cartagena, y apunta a ir para largo. El abogado murciano asegura a este diario que irá «hasta las últimas consecuencias, hasta los juzgados, para esclarecer la relación que puede existir entre Felipe Moreno y el Cartagena a través de la empresa Duino Inversiones y de la figura de Fernando Carreño». Julián Luna insiste en su idea y avisa del problema que puede afectar al club grana: «El presidente del Real Murcia, tanto por sí mismo como por persona interpuesta -Fernando Carreño-, tal y como prevé la ley del deporte y penal, no puede actuar en otro club. Los juzgados dictaminarán si Moreno ha podido manejar el destino del Efesé sin que nadie supiera que estaba detrás de todo». Cabe recordar que en la junta, Felipe Moreno dejó claro que «había ayudado al Cartagena como siempre había ayudado a sus amigos», en relación a la figura de Paco Belmonte.

«Él me retó ayer [el lunes para el lector] a mostrar pruebas y ni él ni su equipo que le protege dejaron escuchar mi grabación», añadió Luna, que apuntó que en el contenido del audio, «siempre presuntamente porque hasta que no lo dictamine un juez no será así, se dice que Felipe Moreno es el dueño del 85% del Efesé, mientras que el otro 15% estaría repartido entre Fernando Carreño y Paco Belmonte». El abogado murciano no quiso aclarar el protagonista que aparece hablando en dicha grabación, muestra que, reconoce, «llevaré a los juzgados, por lo que todavía nos quedan algunos capítulos importantes», advierte.