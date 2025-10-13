La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imanol Baz despeja el balón en su área ante la mirada de Pablo Rivera, centrocampista del Sevilla Atlético, en el empate sin goles del Efesé contra el filial sevillista en el Jesús Navas. LOF
Fútbol

Sin pólvora y sin suerte es imposible volver a Cartagena con una victoria

Partido muy igualado en el Jesús Navas que puedo caer para ambos lados, pero los errores de Chiki y el FVS condenaron al Efesé al empate

Jesús Fernández

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:08

Comenta

  1. 1

    Una vez más, el FVS es el protagonista y esta vez le sale cruz al Efesé con el gol anulado a Nil Jiménez

La puso Diego Gómez, prolongó Serrano y el balón muerto lo embocó a la tronera Nil Jiménez, que ayer se impuso en el once a ... Nacho Martínez. El colectivo arbitral anulaba el gol, tras varios minutos en la pantalla donde el fuera de juego quedaba totalmente descartado y lo único punible, pero inapreciable, era una posible mano de Serrano. Una decisión sorprendente a sabiendas de que el gesto de Conejero Sánchez era de brazo arriba dando a entender que no era válido por posición adelantada. Un tanto que podría haber cambiado el rumbo del partido, porque los de Rey, pese a no sufrir, hicieron una primera parte muy plana y desordenada.

