Sin pólvora y sin suerte es imposible volver a Cartagena con una victoria

La puso Diego Gómez, prolongó Serrano y el balón muerto lo embocó a la tronera Nil Jiménez, que ayer se impuso en el once a ... Nacho Martínez. El colectivo arbitral anulaba el gol, tras varios minutos en la pantalla donde el fuera de juego quedaba totalmente descartado y lo único punible, pero inapreciable, era una posible mano de Serrano. Una decisión sorprendente a sabiendas de que el gesto de Conejero Sánchez era de brazo arriba dando a entender que no era válido por posición adelantada. Un tanto que podría haber cambiado el rumbo del partido, porque los de Rey, pese a no sufrir, hicieron una primera parte muy plana y desordenada.

2 De Blasis se marcha lesionado antes del descanso, cuando empezaba a ser importante para las aspiraciones albinegras

El capitán Pablo De Blasis puso la nota negativa a un partido en forma de lesión. El veterano futbolista estuvo participativo en el tiempo que estuvo sobre el verde del Jesús Navas. El argentino intentó, sin éxito, ordenar a su equipo en un caos de primera parte con muchas transiciones rápidas, impropias de estos momentos de partido, y sin que ningún equipo tuviese el monopolio del esférico, donde predominaba el fútbol directo. Su cuerpo dijo basta al borde del descanso y, pese a faltar solo tres minutos, el Chiquito no aguantaba más y Javi Rey gastó una ventana de cambio. Ahora solo queda esperar cuánto tiempo estará De Blasis fuera de los terrenos de juego. Un camino que conoce de sobra el experimentado jugador, que tendrá que volver a empezar cuando había cogido el tono físico y ya estaba siendo importante para conseguir los objetivos del Cartagena.

3 El Efesé mejora sus prestaciones a balón parado, tanto defensivas como ofensivas

Si de algo se puede sentir orgulloso Javi Rey del viaje a Sevilla es de la mejora en las jugadas de pizarra. Los albinegros estuvieron fuertes y contundentes por arriba para negarle cualquier intento de remate al filial sevillista. En la parcela ofensiva consiguieron rematar unos cuantos centros laterales, eso sí, sin peligro para los dominios de Alberto Flores. Más allá del juego aéreo, la dupla Serrano-Baz completó un buen partido ante la figura de Álex Costa, al que conoce bien Javi Rey y que estuvo muy desaparecido.

4 Chiki perdona tres veces y deja que se escapen dos puntos del Jesús Navas

Gozó de ocasiones el Efesé para volver a casa con su primera victoria a domicilio. Las mejores le cayeron a Chiki, que, pese a su buen trabajo colectivo, no estuvo acertado de cara a puerta. La primera la tuvo cuando el encuentro enfilaba el túnel de vestuarios. Un mal de control de Kevin, que le impidió culminar el buen robo de Diego Gómez, le cayó al madrileño, que sin mucho tiempo para pensar, no pudo superar el achique de Flores. Sí tuvo segundos de sobra para decidir al inicio del segundo periodo, pero dudó de si jugársela él o si dársela a Kevin, que parecía la opción más razonable, ya que el burgalés estaba solo. Entre ese mar de dudas, se le hizo de noche y acabó perdiendo el esférico. Lamentablemente, para los intereses albinegros, a la tercera tampoco fue la vencida. Al igual que contra el Antequera en la jornada 1, desperdicia un pase de la muerte estrellándolo contra el muñeco.

5 El triple cambio de Rey le sienta falta al Cartagena, que estaba siendo mejor que su rival

El Efesé arrancó el segundo periodo teniendo las mejores ocasiones y superando a su rival en todas las fases del juego. La entrada de Luismi le dio criterio al juego cartagenero, que se quedó cerca de hacer el primero con un zapatazo desde fuera del área que repelió el meta sevillista. Rey quiso seguir agitando el árbol para ver si caía algo y consiguió el efecto contrario. Introdujo en el verde a Calderón, por la izquierda; a Nacho Martínez y a Alcañiz. Ese costado zurdo totalmente renovado lo aprovechó Kpebane para hacer daño y generar la sensación en las filas albinegras de que se podía perder. Cerca estuvo de hacerlo Villar cuando mandó fuera un remate dentro del área cuando ya se cantaba gol. El Efesé cierra otra visita sin goles y sin ganar. Ya van cuatro.

Javi Rey, sobre el FVS: «No me gusta, ojalá lo quiten»

Ampliar Javi Rey, ayer, en el partido contra el Sevilla Atlético. LOF

Javi Rey valoró positivamente el trabajo de sus chicos en el Jesús Navas y piensa que el «punto es justo», ya que el Sevilla Atlético fue superior en la primera mitad, aunque sin crear peligro, pero su equipo respondió con fuerza tras el paso por los vestuarios. El Cartagena sigue sin ganar y sin marcar en sus partidos a domicilio, pero su míster cree que «hay que sacar lecturas positivas. A partir de competir y dejar portería a 0, seguir creciendo para generar más ocasiones de gol como hacemos en los partidos del Cartagonova», dijo.

No quiso entrar en polémica sobre el gol anulado a su equipo y no tiene «ni idea» de cuál fue el motivo que llevó al árbitro a mantener su decisión. «No me gusta, ojalá lo quiten», sentenció el preparador gallego sobre el FVS.

Además, Rey se pronunció sobre la lesión de Pablo de Blasis, de la que todavía no puede valorar en profundidad. Solo sabe que el argentino sintió un «pequeño pinchazo» en el bíceps femoral. Espera que la ecografía que le harán dentro de 24 horas revele definitivamente el alcance de la lesión y se quede solo en un susto porque «Pablo para nosotros es muy importante y ahora que estaba en su mejor momento es una pena». El Cartagena vuelve a casa pensando ya en su compromiso del viernes contra el Algeciras.