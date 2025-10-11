Directo | Tarazona - Real Murcia

15:51

El once de Joseba Etxeberria

El técnico vasco realiza cambios en la portería: entra Gazzaniga y sale Piñeiro. Mantiene la defensa de cinco y mantiene a Andrés López como titular. Además, la pareja titular del centro del campo es Sekou - Moyita, parece que le gusta a Etxeberria. Solo hay un cambio en el ataque y es Juan Carlos Real por Palmberg. El brasileño tendrá la oportunidad de jugar en una posición más ofensiva, donde él suele moverse bien.