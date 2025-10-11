La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Urgente Baja a nivel 1 el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones en la Región
Cristo Romero poniendo un centro. Real Murcia
Directo

Directo | Tarazona - Real Murcia

El conjunto de Joseba Etxeberria quiere volver a la senda de la victoria en territorio aragonés

Javier Brocal

Sábado, 11 de octubre 2025, 17:06

Actualizado Hace 8 minutos

17:18

46' | 0-0 | Comienza la segunda parte

17:17

Jugadores de Tarazona y Real Murcia luchando por defender y rematar un centro

Directo | Tarazona - Real Murcia

17:03

45' + 2' | 0-0 | Final de la primera parte

17:01

🟨 45' | 0-0 | Amarilla para Sekou

16:57

40' | 0-0 | Ocasión del Real Murcia

Una buena cabalgada de Moyita acaba con un pase a Ekain y el mediapunta hace un control orientado para disparar, pero se marcha lejos de la portería.

16:50

35' | 0-0 |

El Real Murcia he despertado en el minuto 30 y está manteniendo más tiempo la posesión. Además, está encerrando al Tarazona, pero no consigue generar verdadero peligro.

16:46

🟨 30' | 0-0 | Amarilla para el entrenador local, Juanma Barrero

16:42

🟨​ 26' | 0-0 | Amarilla para Andrés López

16:40

🟨 23' | 0-0 | Amarilla para Cristo Romero

16:37

🖥️ 20' | 0-0 |

El técnico del Tarazona pidió revisión VAR por una posible expulsión de Sekou. El colegiado revisó la acción y dictaminó que no hay nada en esa acción

16:31

15' | 0-0 |

Inicio complicado para el espectador. Ninguno de los dos equipos consigue dar más de cinco pases consecutivos, ya sea por error propio o forzado por el rival.

16:26

10' | 0-0 |

Poco fútbol continuado por parte de ambos equipos. Inicio lento y lleno de desaciertos

16:21

5' | 0-0 |

Ambos equipos intentan imponer su juego. El Real Murcia quiere jugar por abajo y el Tarazona rifa el balón. Todo igualado

16:16

1' | 0-0 | Comienza el partido

16:11

Saltan los jugadores de Tarazona y Real Murcia al terreno de juego.

16:04

Los jugadores del Real Murcia calientan en el césped de Tarazona

15:51

El once de Joseba Etxeberria

El técnico vasco realiza cambios en la portería: entra Gazzaniga y sale Piñeiro. Mantiene la defensa de cinco y mantiene a Andrés López como titular. Además, la pareja titular del centro del campo es Sekou - Moyita, parece que le gusta a Etxeberria. Solo hay un cambio en el ataque y es Juan Carlos Real por Palmberg. El brasileño tendrá la oportunidad de jugar en una posición más ofensiva, donde él suele moverse bien.

15:47

Alineación del Tarazona

Josele; Ángel López, Chechu Martínez, Triller, Carrasco, Soto, Cubillas, Borge, Imanol Alonso, Nieto, Busi

15:46

Alineación del Real Murcia

Gazzaniga; Jorge Mier, Cristo Romero, Andrés López, Alberto González, David Vicente; Moyita, Sekou, Palmberg, Ekain; Flakus

15:45

¡Buenas tardes! Bienvenido al minuto a minuto del partido entre Tarazona y Real Murcia

