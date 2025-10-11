Directo | Tarazona - Real Murcia
El conjunto de Joseba Etxeberria quiere volver a la senda de la victoria en territorio aragonés
Javier Brocal
Sábado, 11 de octubre 2025, 17:06
17:18
46' | 0-0 | Comienza la segunda parte
Enlace copiado
17:17
Jugadores de Tarazona y Real Murcia luchando por defender y rematar un centro
17:03
45' + 2' | 0-0 | Final de la primera parte
J7 | 45’ | 0-0 | ⏸️ 𝗗𝗘𝗦𝗖𝗔𝗡𝗦𝗢 𝗘𝗡 𝗧𝗔𝗥𝗔𝗭𝗢𝗡𝗔#TarazonaRealMurciapic.twitter.com/QPQlvi6N1a— Real Murcia CF (@realmurciacfsad) October 11, 2025
Enlace copiado
17:01
🟨 45' | 0-0 | Amarilla para Sekou
Enlace copiado
16:57
40' | 0-0 | Ocasión del Real Murcia
Una buena cabalgada de Moyita acaba con un pase a Ekain y el mediapunta hace un control orientado para disparar, pero se marcha lejos de la portería.
Enlace copiado
16:50
35' | 0-0 |
El Real Murcia he despertado en el minuto 30 y está manteniendo más tiempo la posesión. Además, está encerrando al Tarazona, pero no consigue generar verdadero peligro.
Enlace copiado
16:46
🟨 30' | 0-0 | Amarilla para el entrenador local, Juanma Barrero
Enlace copiado
16:42
🟨 26' | 0-0 | Amarilla para Andrés López
Enlace copiado
16:40
🟨 23' | 0-0 | Amarilla para Cristo Romero
Enlace copiado
16:37
🖥️ 20' | 0-0 |
El técnico del Tarazona pidió revisión VAR por una posible expulsión de Sekou. El colegiado revisó la acción y dictaminó que no hay nada en esa acción
Enlace copiado
16:31
15' | 0-0 |
Inicio complicado para el espectador. Ninguno de los dos equipos consigue dar más de cinco pases consecutivos, ya sea por error propio o forzado por el rival.
Enlace copiado
16:26
10' | 0-0 |
Poco fútbol continuado por parte de ambos equipos. Inicio lento y lleno de desaciertos
Enlace copiado
16:21
5' | 0-0 |
Ambos equipos intentan imponer su juego. El Real Murcia quiere jugar por abajo y el Tarazona rifa el balón. Todo igualado
Enlace copiado
16:16
1' | 0-0 | Comienza el partido
Enlace copiado
16:11
Saltan los jugadores de Tarazona y Real Murcia al terreno de juego.
16:04
Los jugadores del Real Murcia calientan en el césped de Tarazona
👊 ¡Con todo, equipo! #TarazonaRealMurciapic.twitter.com/goOkjqBma2— Real Murcia CF (@realmurciacfsad) October 11, 2025
15:51
El once de Joseba Etxeberria
El técnico vasco realiza cambios en la portería: entra Gazzaniga y sale Piñeiro. Mantiene la defensa de cinco y mantiene a Andrés López como titular. Además, la pareja titular del centro del campo es Sekou - Moyita, parece que le gusta a Etxeberria. Solo hay un cambio en el ataque y es Juan Carlos Real por Palmberg. El brasileño tendrá la oportunidad de jugar en una posición más ofensiva, donde él suele moverse bien.
Enlace copiado
15:47
Alineación del Tarazona
Josele; Ángel López, Chechu Martínez, Triller, Carrasco, Soto, Cubillas, Borge, Imanol Alonso, Nieto, Busi
Enlace copiado
15:46
Alineación del Real Murcia
Gazzaniga; Jorge Mier, Cristo Romero, Andrés López, Alberto González, David Vicente; Moyita, Sekou, Palmberg, Ekain; Flakus
Enlace copiado
15:45
¡Buenas tardes! Bienvenido al minuto a minuto del partido entre Tarazona y Real Murcia
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Estos son los municipios de la Región de Murcia donde más ha llovido en las últimas horas: San Javier supera los 177 litros
- 2 La dana golpea a última hora y provoca inundaciones en San Javier y Los Alcázares
-
3
-
4
- 5 Activado el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones en la Región de Murcia
- 6 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 10 de octubre de 2025
-
7
- 8 Diez detenidos en Molina de Segura por una pelea multitudinaria
- 9 Detenido en La Manga por intentar llevarse seis botellas de champán Moët
- 10 18 calles y carreteras afectadas por las lluvias en Orihuela Costa y 46 personas trasladadas al albergue de Torrevieja
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad