Joseba Etxeberria, entrenador del Real Murcia, con gesto de preocupación en el duelo ante la SD Tarazona del pasado sábado. LOF

Etxeberria, con su crédito casi agotado en el peor momento del Murcia, se ve «fuerte»

«Que lo solucionen los que lo tienen que solucionar», pide Felipe Moreno, mientras Goiria sigue respaldando al entrenador que eligió

David Soria

David Soria

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:44

El Real Murcia está muy lejos de lo que imaginaba después de las primeras siete jornadas de liga. Solo ha ganado un partido, lleva cinco ... seguidos sin vencer y este fin de semana cayó hasta posiciones de descenso. Tiene el ascenso directo a ocho puntos de distancia, en poder del sorprendente CE Europa, y el 'playoff' le queda a dos partidos. Todo sigue bastante igualado en el grupo dos de Primera Federación y queda aún mucho tiempo por delante. Sin embargo, los granas ya se están descolgando sin que encuentren soluciones en un proyecto liderado por Asier Goiria en los despachos y Joseba Etxeberria en el banquillo. «Que lo solucionen los que lo tienen que solucionar», señaló ayer Felipe Moireno, máximo mandatario de la entidad, a La7 en un claro aviso de que quiere un cambio urgente.

