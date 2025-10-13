Etxeberria, con su crédito casi agotado en el peor momento del Murcia, se ve «fuerte»

El Real Murcia está muy lejos de lo que imaginaba después de las primeras siete jornadas de liga. Solo ha ganado un partido, lleva cinco ... seguidos sin vencer y este fin de semana cayó hasta posiciones de descenso. Tiene el ascenso directo a ocho puntos de distancia, en poder del sorprendente CE Europa, y el 'playoff' le queda a dos partidos. Todo sigue bastante igualado en el grupo dos de Primera Federación y queda aún mucho tiempo por delante. Sin embargo, los granas ya se están descolgando sin que encuentren soluciones en un proyecto liderado por Asier Goiria en los despachos y Joseba Etxeberria en el banquillo. «Que lo solucionen los que lo tienen que solucionar», señaló ayer Felipe Moireno, máximo mandatario de la entidad, a La7 en un claro aviso de que quiere un cambio urgente.

En situaciones así, la posición del entrenador siempre parece la más débil. En un inicio en donde nada sale como debe, se puede cuestionar todo. «Toca estar más unidos que nunca. Son momentos complicados. Estamos en un club muy ambicioso con unas aspiraciones muy diferentes a las que tenemos ahora», admitía Etxeberria en la rueda de prensa posterior al partido de Tarazona. El técnico también aseguró sobre su figura que «me veo fuerte y con energía. Sé que el fútbol se trata de ganar y no lo estamos haciendo. Yo como entrenador trato de buscar soluciones constantes. Creo que el equipo está cada vez mejor».

Del mismo modo, también son momentos en los que la afición busca explicaciones a lo que está sucediendo hasta ahora e igualmente revisa el trabajo de Asier Goiria como arquitecto de la plantilla. El director deportivo no solo se encargó de elegir la nómina de jugadores que forman el Real Murcia 2025-26, sino que también depositó su máxima confianza en el entrenador, al que le une un vínculo muy importante. La fiabilidad física de jugadores como Zeka o Schalk, la veteranía de Pedro León, la presencia de un solo lateral zurdo puro o Bustos como único extremo por la izquierda tras la salida de Toral y con Sarabia siendo aún una promesa son asuntos que se vieron con incertidumbre.

Pero si exteriormente todo pueden ser dudas por el inicio imprevisto y todavía sin correcciones, dentro parece todo lo contrario. El de una seguridad que se mantiene a pesar de las primeras dificultades de la temporada. Y es que en el actual Real Murcia también se da la circunstancia de que existe una cadena basada en la fuerte confianza que une a la presidencia, a la dirección deportiva y al cuerpo técnico y que evitaría ahora cualquier decisión drástica.

Dos amigos en problemas

Por un lado, está el crédito que Felipe Moreno le ha otorgado a Asier Goiria. Del mismo modo que la presencia en el último 'playoff' no fue suficiente para seguir un año más con el técnico Fran Fernández a pesar de tener un curso más de contrato, el presidente renovó al director deportivo aunque no hubiera ascenso para darle continuidad al proyecto iniciado con el vasco en verano de 2024. De hecho, antes de que se hiciera oficial la renovación, Goiria ya estaba trabajando para resolver el vínculo con Fran Fernández para contar con Joseba Etxeberria.

Ahí surge el segundo eslabón, precisamente el que une al máximo encargado de la parcela deportiva con el actual entrenador. Ya estuvieron juntos en el Amorebieta. Goiria conoce bien a un entrenador que ya estaba asentado en Segunda División y que rozó la Primera con el Eibar. Además, la relación va más allá de lo profesional. El abrazo cuando el técnico aterrizó tras su fichaje fue significativo. También se ha notado en el cuerpo técnico. Unai Zubiaur, secretario técnico, está haciendo de segundo entrenador esta campaña.

Una situación con un contexto distinto al de hace dos campañas. Entonces, el club presidido por Moreno apostó por la destitución. En la jornada 11, después de perder en Ceuta (1-0), Gustavo Munúa dejó de ser entrenador del Murcia en un inicio muy lejano al esperado. El equipo no terminaba por reaccionar. Era noveno, pero ya tenía el liderato a 11 puntos y había sido eliminado en la Copa del Rey por la Arandina. El director deportivo era Javier Recio, que solo estuvo en el cargo un año hasta ser reemplazado por Goiria. La relación entre los distintos actores ahora parece bastante diferente.

El partido del pasado sábado fue muy doloroso para todas las partes, pero aún no se pierde la confianza, que en algún caso es máxima. Director deportivo y entrenador ya saben lo que es remontar malos comienzos de temporada. Ambos, ahora a cargo del Real Murcia, buscan ese punto de inflexión.

Una semana de enfados para Felipe Moreno, el presidente que siempre apela al optimismo

Los enfados no se le pasan a Felipe Moreno. Y hasta se le empiezan a acumular más de lo que quisiera. Después de una semana agitada en lo institucional con la junta de accionistas y el enfrentamiento con Julián Luna, y con una marcha del equipo que ya estaba lejos de lo imaginado con otro empate en casa la pasada jornada, la cosa empeoró el pasado sábado perdiendo en Tarazona y con el equipo cayendo hasta posiciones de descenso. El presidente del Real Murcia no oculta el malestar aunque siempre tiene un mensaje público optimista.

Ya hace una semana, en el encuentro con los accionistas, quiso tener unas palabras sobre la actualidad deportiva dentro del balance correspondiente y del orden del día. Ya entonces reconoció que «soy el primer dolido por la situación. Este año creo que hemos hecho mejoras deportivas y de instalaciones para que este club tire para arriba. Es un deporte. Dependemos de que un balón entre. Espero que este año nos salgan las cosas». De momento, esa pelota está siendo esquiva con los granas.

De igual modo, pudo manifestarse la semana pasada en el acto de presentación del patrocinio de la Comunidad al Real Murcia y al FC Cartagena para que el escudo y el nombre de la Región de Murcia aparezcan en las camisetas de ambos equipos. «Nos vamos a dejar la piel para dejar en lo más alto a Murcia y al Real Murcia», indicó durante la cita.

Como en Algeciras

Por el momento, Felipe Moreno ya se llevó un disgusto con la derrota en la anterior salida, en Algeciras. Tocaba encontrar soluciones y Etxeberria apuntó que habían tocado fondo. Hubo mejoría ante el Sevilla Atlético, pero tampoco llegó la victoria. Ahora siguen necesitándola.