El primer premio de la Lotería Nacional viaja hasta Totana El boleto con el número 44838 obtuvo un premio de 60.000 euros

LA VERDAD Murcia Jueves, 25 de septiembre 2025, 21:38

La suerte viajó este jueves hasta Totana, en la Región de Murcia, de la mano de la Lotería Nacional. Un boleto vendido en la administración de Lotería situada en la calle Santomera obtuvo un premio de 60.000 euros en sorteo de este jueves 25 de septiembre de 2025.

El primer premio del sorteo cayó en el número 44838, que además de a Totana viajó a Ciudad Real, Santa Cruz de Tenerife, Albacete, Alicante, Castellón, Granada, Huelva, Pontevedra, Sevilla y Valencia. Cada décimo vendido se llevó un premio de 60.000 euros, 600.000 euros a la serie.

También se adjudicó un segundo premio de 120.000 euros a la serie para el 12044 como número premiado y vendido en Almería, Barcelona, Madrid, Baleares, Albacete, Alicante, Córdoba, Guadalajara, Huesca, Jaén, Las Palmas, Málaga, Pontevedra, Valencia y Zaragoza. Desde LA VERDAD puedes consultar todos los resultados de los sorteos y loterías que organiza tanto Loterías y Apuestas del Estado como la ONCE.

La Lotería Nacional está llevando numerosos premios en este último mes a la Región de Murcia. El pasado sábado 20 de septiembre cayó un primer premio en Murcia, el jueves 18 la suerte llegó hasta Ceutí con otro primer premio, el día 13 fue Cartagena el municipio galardonado con el primer premio de la Lotería Nacional, y por último, a Molina de Segura llegó un pellizco del segundo premio el jueves 4 de septiembre.

¿Cómo cobrar el premio?

Tras comprobar desde LA VERDAD que nuestro décimo ha resultado premiado ya podrás cobrar el dinero a partir del día posterior. Si se trata de un premio inferior a 2.000 euros se podrá recoger en cualquiera de los puntos de venta de lotería. Sin embargo, si la cuantía es mayor solo se podrá reclamar en alguna de las entidades financieras autorizadas por la SELAE.

En cuanto al cobro, hay que tener en cuenta que hay una fecha límite para hacerse con el dinero que son tres meses desde el día posterior.