El primer premio de la Lotería Nacional cae en Murcia Un estanco ubicado en la calle Alonso de Ojeda vendió el número agraciado, el 31885, dotado con 60.000 euros al décimo

Sábado, 20 de septiembre 2025

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, repartió un primer premio, que fue para el número 31885, vendido en Murcia, en concreto, en un estanco ubicado en la calle Alonso Ojeda. Cada décimo ganador del primer premio está dotado con 60.000 euros. Además de en Murcia, el primer premio también se vendió en Barcelona, Narón (La Coruña), Los Ángeles (Cádiz), Arrasate/Mondragón (Guipuzcoa), Las Palmas de Gran Canaria, Écija (Sevilla), Xátiva (Valencia), Algemesí (Valencia), Santurtzi (Vizcaya) y Corrales del Vino (Zamora).

El sorteo de este sábado también repartió un segunod premio que fue para el número 37284, vendido en Guadalajara y agraciado con 12.006 euros al décimo. Además, también hay un reintegro para aquellos compradores que tengan décimos terminados en 3, 4 y 5. Desde LA VERDAD puedes consultar todos los resultados de los sorteos y loterías que organiza tanto Loterías y Apuestas del Estado como la ONCE.