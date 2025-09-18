El primer premio de la Lotería Nacional cae en un municipio de la Región de Murcia La administración de lotería ubicada en la calle Francisco Rabal de Ceutí vendió el número 63611, agraciado con 600.000 euros a la serie

Administración de lotería de Ceutí donde se vendió un primer premio del sorteo del jueves.

LA VERDAD Murcia Jueves, 18 de septiembre 2025, 21:39 Comenta Compartir

El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 18 de septiembre, repartió un primer premio en Ceutí. La administración de lotería ubicada en la calle Francisco Rabal vendió el número 63611, agraciado con 600.000 euros a la serie y con 60.000 euros para cada décimo. Fue un premio muy repartido que también llevó la suerte a otros puntos de España: Alicante, Castellón, Badajoz, Baleares, Cádiz, Ciudad Real, Málaga y Santa Cruz de Tenerife.

El sorteo de este jueves también repartió un segundo premio que fue para el número 72818, dotado con 120.000 euros a la serie y 12.000 al décimo. Los décimos agraciados se vendieron en distintos puntos de Málaga, Cádiz, Madrid, Alicante, Coruña, Guadalajara, La Rioja, Santa Cruz de Tenerife, Valencia y Valladolid.

Además, aquellos compradores que tengan décimos terminados en 1, 2 y 0 también han sido premiados con la devolución que equivale a los 3 euros que cuesta el décimo. Una cifra que asciende a los 30 euros si tienes la serie al completo.

Este es el tercer premio de la Lotería Nacional que cae en la Región de Murcia en lo que llevamos de mes de septiembre. Hace unos días, el sábado día 13, cayó un primer premio en Cartagena y la semana anterior, el jueves día 4 un segundo premio llevó la suerte hasta Molina de Segura.

Desde LA VERDAD puedes consultar todos los resultados de los sorteos y loterías que organiza tanto Loterías y Apuestas del Estado como la ONCE.

¿Cómo cobrar el premio?

Tras comprobar desde LA VERDAD que nuestro décimo ha resultado premiado ya podrás cobrar el dinero a partir del día posterior. Si se trata de un premio inferior a 2.000 euros se podrá recoger en cualquiera de los puntos de venta de lotería. Sin embargo, si la cuantía es mayor solo se podrá reclamar en alguna de las entidades financieras autorizadas por la SELAE.

En cuanto al cobro, hay que tener en cuenta que hay una fecha límite para hacerse con el dinero que son tres meses desde el día posterior.