Molina de Segura se lleva un pellizco del segundo premio de la Lotería Nacional

El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves dejó un pellizco en Molina de Segura. Según Loterías y Apuestas del Estado, en la administración de la calle Severo Ochoa número 11 de la Molina se ha vendido al menos un décimo agraciado con el segundo premio.

El 95366 ha sido el número que ha llevado la suerte hasta esa administración. Además, el primer premio cayó en el número 39805 y los reintegros del sorteo de este jueves son el 7, 3 y 5. Cabe recordar que cada décimo del 95366 está premiado con 12.000 euros.

Se trata de un segundo premio muy repartido que también ha viajado hasta varias localidades de Albacete, Alava, Barcelona, Asturias, Badajoz, Cádiz, Las Palmas, Ourense y Zaragoza.

¿Cómo cobrar el premio?

Tras comprobar desde LA VERDAD que nuestro décimo ha resultado premiado ya podrás cobrar el dinero a partir del día posterior. Si se trata de un premio inferior a 2.000 euros se podrá recoger en cualquiera de los puntos de venta de lotería. Sin embargo, si la cuantía es mayor solo se podrá reclamar en alguna de las entidades financieras autorizadas por la SELAE.

En cuanto al cobro, hay que tener en cuenta que hay una fecha límite para hacerse con el dinero que son tres meses desde el día posterior.