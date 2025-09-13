El primer premio de la Lotería Nacional cae en Cartagena Un estanco ubicado en la vereda de San Félix vendió el número agraciado, dotado con 600.000 euros a la serie

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 13 de septiembre, repartió un primer premio, que fue para el número 68374, en Cartagena. Concretamente, se vendió en un estanco situado en la vereda de San Félix.

Cada décimo ganador del primer premio está dotado con 60.000 euros y un total de 600.000 euros a la serie. Además de en estos dos puntos de la Región, el primer premio de la Lotería Nacional se vendió en Fuengirola (Málaga) y O Milladoiro (A Coruña).

El sorteo de este sábado también repartió un segundo premio que fue para el número 37200, dotado con 120.000 euros a la serie y 12.000 al décimo. Los décimos agraciados se vendieron en distintos puntos de Albacete, Madrid, Alicante, Cádiz, Mataró y Huelva.

Además, también hay un reintegro aquellos compradores que tengan décimos terminados en 1, 2 o 4. Desde LA VERDAD puedes consultar todos los resultados de los sorteos y loterías que organiza tanto Loterías y Apuestas del Estado como la ONCE.