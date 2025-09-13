La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Establecimiento donde se vendió el número agraciado. LAE

El primer premio de la Lotería Nacional cae en Cartagena

Un estanco ubicado en la vereda de San Félix vendió el número agraciado, dotado con 600.000 euros a la serie

LA VERDAD

Sábado, 13 de septiembre 2025, 13:45

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 13 de septiembre, repartió un primer premio, que fue para el número 68374, en Cartagena. Concretamente, se vendió en un estanco situado en la vereda de San Félix.

Cada décimo ganador del primer premio está dotado con 60.000 euros y un total de 600.000 euros a la serie. Además de en estos dos puntos de la Región, el primer premio de la Lotería Nacional se vendió en Fuengirola (Málaga) y O Milladoiro (A Coruña).

El sorteo de este sábado también repartió un segundo premio que fue para el número 37200, dotado con 120.000 euros a la serie y 12.000 al décimo. Los décimos agraciados se vendieron en distintos puntos de Albacete, Madrid, Alicante, Cádiz, Mataró y Huelva.

Además, también hay un reintegro aquellos compradores que tengan décimos terminados en 1, 2 o 4. Desde LA VERDAD puedes consultar todos los resultados de los sorteos y loterías que organiza tanto Loterías y Apuestas del Estado como la ONCE.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viernes negro para el tráfico en Murcia con accidentes que complican la circulación en las autovías A-30 y A-7
  2. 2

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  3. 3 Dos restaurantes de la Región de Murcia, entre los 41 nominados a los TheFork Awards
  4. 4 Tu ropa huele mal al sacarla de la lavadora: estos son los errores más comunes y cómo solucionarlos
  5. 5 Muere un operario y otro resulta herido en un atropello múltiple en el centro de Lorca
  6. 6 Detenida en Guadalajara por rociar con un spray a una doctora que no quiso alargarle la baja
  7. 7 Una doctora murciana alerta del peligro de usar este tipo de canela tan habitual: «Nos estamos intoxicando»
  8. 8 Arde Bogotá agota entradas en Lisboa y Oporto y cierra su gira española con Miguel Ríos en Sevilla
  9. 9

    La Junta Municipal de Churra se posiciona en contra del Espacio Norte de Murcia con el voto a favor del PP
  10. 10

    El SMS estudia reconvertir la galería comercial de La Arrixaca, en Murcia, para uso sanitario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El primer premio de la Lotería Nacional cae en Cartagena

El primer premio de la Lotería Nacional cae en Cartagena