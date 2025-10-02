La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Administración de Lorquí donde se vendió un boleto con el primer premio de la Lotería Nacional. Loterías

Tres municipios de la Región de Murcia resultan premiados con la Lotería Nacional

El primer premio del sorteo de este jueves 2 de octubre cayó en el número 31709 y el segundo en el 60003

LA VERDAD

Murcia

Jueves, 2 de octubre 2025, 22:04

La Región de Murcia está de suerte, hasta tres municipios lograron premios del sorteo de este jueves 2 de octubre de la Lotería Nacional. En Lorquí se vendió un boleto del primer premio, que cayó en el número 31709 y se llevó 60.000 euros, concretamente en la administración situada en la calle Pedro Gil. Fue un premio muy repartido que también se vendió en Madrid, Málaga, Las Palmas, Baleares, Burgos, Toledo, Alicante, Badajoz, Baleares, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, Valencia, Valladolid y Vizcaya.

El segundo premio, que cayó en el número 60003 y obtuvo 120.000 euros a la serie, se vendió en El Palmar (Murcia), en la administración de la calle Mayor, y en Los Belones (Cartagena), en la administración de la calle Marcos Sanz. También este premio fue muy repartido y viajó a las localidades de Cáceres, Almería, Sevilla, Barcelona, Castellón, Granada y Toledo.

La Lotería Nacional está llevando últimamente numerosos premios a la Región de Murcia. Hace una semana, el 25 de septiembre, la suerte viajó hasta Totana con un primer premio al número 44838. El sábado 20 de septiembre cayó un primer premio en Murcia, el jueves 18 la suerte llegó hasta Ceutí con otro primer premio, el día 13 fue Cartagena el municipio galardonado con el primer premio de la Lotería Nacional, y por último, a Molina de Segura llegó un pellizco del segundo premio el jueves 4 de septiembre.

¿Cómo cobrar el premio?

Tras comprobar desde LA VERDAD que nuestro décimo ha resultado premiado ya podrás cobrar el dinero a partir del día posterior. Si se trata de un premio inferior a 2.000 euros se podrá recoger en cualquiera de los puntos de venta de lotería. Sin embargo, si la cuantía es mayor solo se podrá reclamar en alguna de las entidades financieras autorizadas por la SELAE.

En cuanto al cobro, hay que tener en cuenta que hay una fecha límite para hacerse con el dinero que son tres meses desde el día posterior.

