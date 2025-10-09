Estos son los municipios de la Región de Murcia que han suspendido las clases este viernes por la alerta roja por la dana El Campo de Cartagena y Mazarrón estarán bajo el máximo nivel de avisos de la Aemet

La dana 'Alice' ya ha llegado a la Región de Murcia, donde está dejando intensas lluvias y tormentas desde este jueves. En la primera jornada de temporal, todos los municipios están bajo avisos de la Aemet. En casi todas las comarcas, la alerta es amarilla, pero asciende a nivel naranja en el Campo de Cartagena y Mazarrón.

Sin embargo, lo peor se espera el viernes, cuando hay alerta roja en el Campo de Cartagena y Mazarrón por 60 litros por metro cuadrado en apenas una hora y hasta 180 litros en 12 horas. Estará vigente desde las 10 de la mañana hasta medianoche. Es el máximo nivel de alerta meteorológica de la Aemet, que en la Vega del Segura ha activado el nivel naranja. Y en el Valle del Guadalentín, el amarillo. El Altiplano y el Noroeste no tienen por ahora avisos por lluvias, aunque también se esperan precipitaciones.

Ante el anuncio del aviso rojo, la Comunidad ha suspendido las clases este viernes en los centros educativos de los municipios de Cartagena, La Unión, Fuente Álamo, Los Alcázares, Mazarrón, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre-Pacheco, Santomera, Beniel, las pedanías de Murcia de Lobosillo, Sucina, Jerónimo y Avileses, Gea y Truyols, Los Martínez del Puerto, Valladolises y Corvera; y las pedanías de Lorca de Ramonete y Morata.

En el caso de las pedanías de Murcia y Lorca, se explica porque se ha incluido también a colegios y centro ubicados en las zonas limítrofes a las incluidas en la alerta, según explican fuentes de la Comunidad. Al igual que en Santomera y Beniel, por su proximidad con Alicante, que también está en aviso rojo. También añaden que «los centros donde se ha suspendido la actividad lectiva que cuenten con los medios necesarios podrán continuar las clases en modalidad virtual». Además, la Universidad Politécnica de Cartagena también ha suspendido las clases para este viernes por la alerta roja.