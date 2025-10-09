Directo | Última hora de la dana 'Alice' en la Región de Murcia

14:29

Clases suspendidas este viernes

Ante el anuncio de este aviso rojo por lluvias intensas, ya se han tomado las primeras medidas preventivas. La Comunidad ha acordado la suspensión de las clases mañana viernes en centros educativos de Cartagena, San Javier, San Pedro del Pinatar, La Unión, Torre Pacheco, Mazarrón y Fuente Álamo, así como en las pedanías de Murcia de Lobosillo, Sucina, Jerónimo y Avileses, Gea y Truyols, Los Martínez del Puerto, Valladolises y Corvera; las pedanías de Lorca de Ramonete y Morata; y la pedanía de Totana de El Paretón.