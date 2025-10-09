Directo | Última hora de la dana 'Alice' en la Región de Murcia
La Aemet pone bajo aviso por lluvias fuertes y tormentas a todos los municipios este jueves
Lo más importante
LA VERDAD
Jueves, 9 de octubre 2025, 14:38
14:52
Cierre de centros de día
La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha decretado el cierre en la Comarca de Cartagena y Mazarrón de los servicios de atención temprana, centro de día para personas mayores, centro de día y de promoción de la autonomía personal para personas con discapacidad y centros sociales de personas mayores.
Enlace copiado
14:45
La UPCT también suspende las clases
La UPCT también ha confirmado la suspensión de las clases para el viernes, como los colegios e institutos de la comarca, que estarán bajo aviso rojo de la Aemet por fuertes tormentas.
Enlace copiado
14:33
Casi 40 litros ya en Murcia
En cualquier caso, la dana 'Alice' ya ha llegado a la Región de Murcia y está dejando desde primera hora de esta tarde lluvias importantes. Según los registros de los pluviómetros de la CHS, en La Fica (Murcia) se han registrado 38,3 litros por metro cuadrado en la última hora. En La Azohía (Cartagena), se han recogido 19 en ese mismo periodo.
Foto: Nacho García
Enlace copiado
14:29
Clases suspendidas este viernes
Ante el anuncio de este aviso rojo por lluvias intensas, ya se han tomado las primeras medidas preventivas. La Comunidad ha acordado la suspensión de las clases mañana viernes en centros educativos de Cartagena, San Javier, San Pedro del Pinatar, La Unión, Torre Pacheco, Mazarrón y Fuente Álamo, así como en las pedanías de Murcia de Lobosillo, Sucina, Jerónimo y Avileses, Gea y Truyols, Los Martínez del Puerto, Valladolises y Corvera; las pedanías de Lorca de Ramonete y Morata; y la pedanía de Totana de El Paretón.
Enlace copiado
14:27
Importante
Aviso rojo mañana
Lo peor se espera mañana, cuando Aemet ha activado el aviso rojo en el Campo de Cartagena y Mazarrón , lo que quiere decir que pueden caer hasta 60 litros por metro cuadrado en solo una hora y 180 litros en 12 horas.
Foto: Pablo Sánchez / AGM
Enlace copiado
14:26
Importante
Los avisos de este jueves
La Aemet ya ha activado todos los avisos por lluvias y tormentas. Todos los municipios están en alerta amarilla, salvo la comarca del Campo de Cartagena y Mazarrón, que se encuentra en nivel naranja. En esta zona se esperan hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y 80 l/m2 en 12 horas.
Enlace copiado
14:20
Buenas tardes. Bienvenidos al directo de la última hora sobre los efectos de la dana 'Alice', que ya deja las primeras lluvias y tormentas en la Región de Murcia.
Foto: Nacho García
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Alerta roja este viernes por fuertes lluvias en el Campo de Cartagena y Mazarrón: hasta 180 litros en 12 horas
- 2 Cinco horas sonando el cumpleaños feliz en un colegio de Murcia de madrugada: así fue la actuación de los bomberos
- 3 La Guardia Civil indaga si el doble crimen de Lorca guarda relación con la mafia italiana
- 4 Los barrios más ricos y más pobres de Murcia y Cartagena: hasta 30.000 euros de diferencia entre zonas
-
5
- 6 Detectan el robo de 56 millones de litros de agua en Puerto Lumbreras
-
7
- 8 Habrá cortes de tráfico alternos en la autovía A-7, en Lorca, para instalar pantallas acústicas
- 9 Retenciones kilométricas en la autovía A-30 a la altura de Murcia
-
10
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad