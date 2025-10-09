La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Urgente La dana 'Alice' llega a la Región y deja casi 40 litros en una hora en Murcia y 20 en Cartagena
Una joven camina con un paraguas bajo la lluvia en Murcia, este jueves.

Una joven camina con un paraguas bajo la lluvia en Murcia, este jueves. Javier Carrión / AGM
Directo

Directo | Última hora de la dana 'Alice' en la Región de Murcia

La Aemet pone bajo aviso por lluvias fuertes y tormentas a todos los municipios este jueves

Lo más importante

LA VERDAD

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:38

Actualizado Hace 5 minutos
Lo más importante

14:52

Cierre de centros de día

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha decretado el cierre en la Comarca de Cartagena y Mazarrón de los servicios de atención temprana, centro de día para personas mayores, centro de día y de promoción de la autonomía personal para personas con discapacidad y centros sociales de personas mayores.

14:45

La UPCT también suspende las clases

La UPCT también ha confirmado la suspensión de las clases para el viernes, como los colegios e institutos de la comarca, que estarán bajo aviso rojo de la Aemet por fuertes tormentas.

14:33

Casi 40 litros ya en Murcia

En cualquier caso, la dana 'Alice' ya ha llegado a la Región de Murcia y está dejando desde primera hora de esta tarde lluvias importantes. Según los registros de los pluviómetros de la CHS, en La Fica (Murcia) se han registrado 38,3 litros por metro cuadrado en la última hora. En La Azohía (Cartagena), se han recogido 19 en ese mismo periodo.

Directo | Última hora de la dana &#039;Alice&#039; en la Región de Murcia

14:29

Clases suspendidas este viernes

Ante el anuncio de este aviso rojo por lluvias intensas, ya se han tomado las primeras medidas preventivas. La Comunidad ha acordado la suspensión de las clases mañana viernes en centros educativos de Cartagena, San Javier, San Pedro del Pinatar, La Unión, Torre Pacheco, Mazarrón y Fuente Álamo, así como en las pedanías de Murcia de Lobosillo, Sucina, Jerónimo y Avileses, Gea y Truyols, Los Martínez del Puerto, Valladolises y Corvera; las pedanías de Lorca de Ramonete y Morata; y la pedanía de Totana de El Paretón.

14:27

Importante

Aviso rojo mañana

Lo peor se espera mañana, cuando Aemet ha activado el aviso rojo en el Campo de Cartagena y Mazarrón , lo que quiere decir que pueden caer hasta 60 litros por metro cuadrado en solo una hora y 180 litros en 12 horas.

Directo | Última hora de la dana &#039;Alice&#039; en la Región de Murcia

Foto: Pablo Sánchez / AGM

14:26

Importante

Los avisos de este jueves

La Aemet ya ha activado todos los avisos por lluvias y tormentas. Todos los municipios están en alerta amarilla, salvo la comarca del Campo de Cartagena y Mazarrón, que se encuentra en nivel naranja. En esta zona se esperan hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y 80 l/m2 en 12 horas.

14:20

Buenas tardes. Bienvenidos al directo de la última hora sobre los efectos de la dana 'Alice', que ya deja las primeras lluvias y tormentas en la Región de Murcia.

Directo | Última hora de la dana &#039;Alice&#039; en la Región de Murcia

Foto: Nacho García

