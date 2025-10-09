La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La dana 'Alice' llega a la Región y deja casi 40 litros en una hora en Murcia y 20 en Cartagena
Rambla de Ramonete tras un episodio de lluvias intensas, en una imagen de archivo. JAIME INSA / AGM

Se suspenden las clases en las pedanías lorquinas de Ramonete y Morata por la alerta roja por lluvias

Policía Local y Emergencias activarán un servicio especial de vigilancia

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Jueves, 9 de octubre 2025, 15:27

Comenta

El Ayuntamiento de Lorca ha puesto en marcha medidas preventivas específicas para las pedanías lorquinas de Ramonete, Morata y Garrobillo por su proximidad con los municipios de Cartagena y Mazarrón, en los que se ha activado el aviso rojo por lluvias intensas. Se desplegará un dispositivo especial de vigilancia con agentes de la Policía Local y miembros del servicio de emergencias que patrullarán las zonas para poder actuar con rapidez y eficacia ante cualquier incidencia.

Desde las 10 de la mañana del viernes y hasta medianoche estarán pendientes de dichos territorios y realizarán rondas preventivas para supervisar cauces, barrancos, zonas bajas y puntos vulnerables ante desbordamientos o acumulaciones de agua. También habrá línea directa de comunicación entre los equipos de emergencia, Policía Local y el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) para activar respuestas rápidas ante cualquier situación. Estas acciones se suman a las medidas de autoprotección y vigilancia previstas para todo el término municipal ante fenómenos adversos.

Asimismo, como medida de precaución excepcional, se ha decidido suspender la actividad lectiva en los centros escolares ubicados en Ramonete y Morata, para salvaguardar la seguridad del alumnado y del personal docente. Esta decisión obedece a la prudencia ante posibles incidencias graves que puedan producirse por el pronóstico meteorológico. La suspensión es temporal y será evaluada en función de la evolución de la alerta, señaló la portavoz del equipo de Gobierno Rosa María Medina.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta roja este viernes por fuertes lluvias en el Campo de Cartagena y Mazarrón: hasta 180 litros en 12 horas
  2. 2 Cinco horas sonando el cumpleaños feliz en un colegio de Murcia de madrugada: así fue la actuación de los bomberos
  3. 3 Los barrios más ricos y más pobres de Murcia y Cartagena: hasta 30.000 euros de diferencia entre zonas
  4. 4

    Red Eléctrica admite ahora que hay riesgo de un nuevo apagón si no se toman medidas
  5. 5 La Guardia Civil indaga si el doble crimen de Lorca guarda relación con la mafia italiana
  6. 6

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  7. 7 Detectan el robo de 56 millones de litros de agua en Puerto Lumbreras
  8. 8 Habrá cortes de tráfico alternos en la autovía A-7, en Lorca, para instalar pantallas acústicas
  9. 9 Retenciones kilométricas en la autovía A-30 a la altura de Murcia
  10. 10

    Condecoración a un agente por un acto heroico en San Pedro del Pinatar: «Él me devolvió la vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Se suspenden las clases en las pedanías lorquinas de Ramonete y Morata por la alerta roja por lluvias

Se suspenden las clases en las pedanías lorquinas de Ramonete y Morata por la alerta roja por lluvias