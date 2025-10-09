Se suspenden las clases en las pedanías lorquinas de Ramonete y Morata por la alerta roja por lluvias Policía Local y Emergencias activarán un servicio especial de vigilancia

Inma Ruiz Jueves, 9 de octubre 2025, 15:27

El Ayuntamiento de Lorca ha puesto en marcha medidas preventivas específicas para las pedanías lorquinas de Ramonete, Morata y Garrobillo por su proximidad con los municipios de Cartagena y Mazarrón, en los que se ha activado el aviso rojo por lluvias intensas. Se desplegará un dispositivo especial de vigilancia con agentes de la Policía Local y miembros del servicio de emergencias que patrullarán las zonas para poder actuar con rapidez y eficacia ante cualquier incidencia.

Desde las 10 de la mañana del viernes y hasta medianoche estarán pendientes de dichos territorios y realizarán rondas preventivas para supervisar cauces, barrancos, zonas bajas y puntos vulnerables ante desbordamientos o acumulaciones de agua. También habrá línea directa de comunicación entre los equipos de emergencia, Policía Local y el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) para activar respuestas rápidas ante cualquier situación. Estas acciones se suman a las medidas de autoprotección y vigilancia previstas para todo el término municipal ante fenómenos adversos.

Asimismo, como medida de precaución excepcional, se ha decidido suspender la actividad lectiva en los centros escolares ubicados en Ramonete y Morata, para salvaguardar la seguridad del alumnado y del personal docente. Esta decisión obedece a la prudencia ante posibles incidencias graves que puedan producirse por el pronóstico meteorológico. La suspensión es temporal y será evaluada en función de la evolución de la alerta, señaló la portavoz del equipo de Gobierno Rosa María Medina.