Alerta roja este viernes por fuertes lluvias en el Campo de Cartagena y Mazarrón: hasta 180 litros en 12 horas La Comunidad suspende las clases en Cartagena, San Javier, San Pedro del Pinatar, La Unión, Los Alcázares, Torre Pacheco, Mazarrón y Fuente Álamo, así como en las pedanías de Lobosillo, Sucina, Gea y Truyols, Avileses y La Tercia; también decreta el cierre de los centros sociales

A.G.A. Jueves, 9 de octubre 2025, 11:53 | Actualizado 12:56h.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) elevó para este viernes a rojo la alerta por fuertes lluvias con motivo de la llegada a la Región de Murcia de la dana 'Alice', que, según las previsiones, traerá precipitaciones generalizadas por toda la Comunidad. El aviso rojo estará activo en el Campo de Cartagena y Mazarrón, las zonas en las que se espera que se produzcan las lluvias de mayor intensidad. La previsión es que puedan descargar hasta 60 litros en una hora y 180 litros en 12 horas. En estos territorios la Aemet ha elevado de naranja a rojo el nivel de alerta, que empezará a las 10 de la mañana y finalizará a las 12 de la noche.

Ante estas previsiones de fuertes lluvias, el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, comunicó que la Comunidad ha acordado suspender las clases en los centros educativos de Cartagena, San Javier, San Pedro del Pinatar, La Unión, Torre Pacheco, Mazarrón y Fuente Álamo, así como en las pedanías de Lobosillo, Sucina, Gea y Truyols, Avileses y La Tercia. Este asunto se acordó en la reunión celebrada este jueves del Consejo de Gobierno, donde también se decidió el cierre este viernes de los centros sociales en los municipios que estarán en alerta.

El resto de la Región se encuentra este jueves en aviso amarillo ante la posibilidad de que haya chubascos que concentren hasta 25 litros por metro cuadradado en una hora, previsión existente para la Vega del Segura, Águilas, Lorca y el Valle del Guadalentín. Por su parte, en otras comarcas, como el Altiplano y el Noroeste, las precipitaciones pueden descargar 20 litros en una hora. Además, la Vega del Segura estará este viernes en alerta naranja.

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha convocado para la tarde este jueves a «todos los organismos estatales para analizar la situación y coordinar el oportuno dispositivo ante la activación de avisos rojo y naranja por lluvias en varios puntos de la Región de Murcia. Todos los recursos del Estado están movilizados para actuar. Máxima precaución», indicó el delegado.