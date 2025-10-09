La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cuatro viandantes en Cartagena en un día de lluvia. Pablo Sánchez / AGM

Alerta roja este viernes por fuertes lluvias en el Campo de Cartagena y Mazarrón: hasta 180 litros en 12 horas

La Comunidad suspende las clases en Cartagena, San Javier, San Pedro del Pinatar, La Unión, Los Alcázares, Torre Pacheco, Mazarrón y Fuente Álamo, así como en las pedanías de Lobosillo, Sucina, Gea y Truyols, Avileses y La Tercia; también decreta el cierre de los centros sociales

A.G.A.

Jueves, 9 de octubre 2025, 11:53

Comenta

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) elevó para este viernes a rojo la alerta por fuertes lluvias con motivo de la llegada a la Región de Murcia de la dana 'Alice', que, según las previsiones, traerá precipitaciones generalizadas por toda la Comunidad. El aviso rojo estará activo en el Campo de Cartagena y Mazarrón, las zonas en las que se espera que se produzcan las lluvias de mayor intensidad. La previsión es que puedan descargar hasta 60 litros en una hora y 180 litros en 12 horas. En estos territorios la Aemet ha elevado de naranja a rojo el nivel de alerta, que empezará a las 10 de la mañana y finalizará a las 12 de la noche.

Ante estas previsiones de fuertes lluvias, el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, comunicó que la Comunidad ha acordado suspender las clases en los centros educativos de Cartagena, San Javier, San Pedro del Pinatar, La Unión, Torre Pacheco, Mazarrón y Fuente Álamo, así como en las pedanías de Lobosillo, Sucina, Gea y Truyols, Avileses y La Tercia. Este asunto se acordó en la reunión celebrada este jueves del Consejo de Gobierno, donde también se decidió el cierre este viernes de los centros sociales en los municipios que estarán en alerta.

El resto de la Región se encuentra este jueves en aviso amarillo ante la posibilidad de que haya chubascos que concentren hasta 25 litros por metro cuadradado en una hora, previsión existente para la Vega del Segura, Águilas, Lorca y el Valle del Guadalentín. Por su parte, en otras comarcas, como el Altiplano y el Noroeste, las precipitaciones pueden descargar 20 litros en una hora. Además, la Vega del Segura estará este viernes en alerta naranja.

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha convocado para la tarde este jueves a «todos los organismos estatales para analizar la situación y coordinar el oportuno dispositivo ante la activación de avisos rojo y naranja por lluvias en varios puntos de la Región de Murcia. Todos los recursos del Estado están movilizados para actuar. Máxima precaución», indicó el delegado.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco horas sonando el cumpleaños feliz en un colegio de Murcia de madrugada: así fue la actuación de los bomberos
  2. 2 La Guardia Civil indaga si el doble crimen de Lorca guarda relación con la mafia italiana
  3. 3 Alerta roja este viernes por fuertes lluvias en el Campo de Cartagena y Mazarrón: hasta 180 litros en 12 horas
  4. 4 Detectan el robo de 56 millones de litros de agua en Puerto Lumbreras
  5. 5

    Red Eléctrica admite ahora que hay riesgo de un nuevo apagón si no se toman medidas
  6. 6 Los barrios más ricos y más pobres de Murcia y Cartagena: hasta 30.000 euros de diferencia entre zonas
  7. 7

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  8. 8 Habrá cortes de tráfico alternos en la autovía A-7, en Lorca, para instalar pantallas acústicas
  9. 9 Retenciones kilométricas en la autovía A-30 a la altura de Murcia
  10. 10 La empresa de demolición asegura que el derrumbe en Madrid fue un «accidente» en una zona donde no se trabajaba

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Alerta roja este viernes por fuertes lluvias en el Campo de Cartagena y Mazarrón: hasta 180 litros en 12 horas

Alerta roja este viernes por fuertes lluvias en el Campo de Cartagena y Mazarrón: hasta 180 litros en 12 horas