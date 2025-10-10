La dana 'Alice' vuelve a activar el aviso por fuertes lluvias este sábado en la Región de Murcia La Agencia Estatal de Meteorología mantiene la alerta naranja en Mazarrón, Mar Menor y Cartagena; y la amarilla en la Vega del Segura

La tormenta 'Alice' seguirá por tercer día consecutivo afectando a la Región de Murcia. Aunque lo peor de las precipitaciones que arrastra esta dana llegó este viernes, todavía se producirán lluvias significativas a lo largo de este sábado, especialmente durante la madrugada.

Así, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo el aviso naranja por fuertes lluvias, que estarían acompañadas de tormentas, hasta las ocho de la mañana para las zonas del Mar Menor, Cartagena y Mazarrón. Estas áreas fueron las más afectadas de todo el país por la dana durante el viernes, cuando estuvo activa una alerta roja por precipitaciones intensas que dejaron inundaciones en varios puntos y carreteras cortadas en las zonas del litoral, así como el desalojo de varios puntos de la costa de Cartagena ante la posibilidad de riadas que afectaran a las viviendas.

A partir de esa hora, el aviso pasará a ser amarillo, ya que la borrasca irá alejándose de la Región de Murcia conforme pasen las horas. La alerta amarilla continuará activa hasta las 14.00 horas en la comarca del Campo de Cartagena, y también en la Vega del Segura, aunque en este caso será hasta las ocho de la mañana y con especial precaución en la zona del sureste de esta comarca. En ambas se podrán producir precipitaciones, con una probabilidad de entre el 40 y el 70%, que pueden ser localmente fuertes ya que los cielos continuarán cubiertos durante casi toda la jornada.

Ampliar Avisos activos este sábado. Aemet

Las temperaturas remontarán en comparación con el día frío y desapacible del vienes, en el que hubo un ambiente fresco al no superarse en ningún punto de la Región de Murcia los 20 grados. Este sábado apenas se sobrepasarán los 24 grados en Lorca, mientras que en Cartagena y en Murcia se quedarán en 23; en las comarcas del Noroeste y el Altiplano no alcanzarán los 20 grados. Por otra parte, las mínimas caerán hasta los 16 grados de Lorca y los 17 de Murcia, mientras que en Caravaca la bajada será más pronunciada y se quedarán en 12.

Será a partir de la tarde del sábado cuando las lluvias disminuyan, aunque todavía podrán producirse chubascos ocasionales, aunque estos no provocarán que se active ningún aviso por parte de la Aemet durante el final del día. Durante el domingo las nubes seguirán sobre los cielos de la Región de Murcia, por lo que no se puede descartar algún chaparrón, especialmente en la mitad sur de la Comunidad y durante las primeras horas de ese día festivo.

Las temperaturas máximas subirán hasta sobrepasar los 25 grados en casi todos los puntos de la Región, con excepción de las comarcas del norte; sin embargo, las mínimas continúan bajando y se quedarán en 16 grados en Murcia y 15 en Lorca, cuatro grados más que en Caravaca de la Cruz. Cartagena, por su cercanía al mar, se beneficiará de una media mucho más suave, ya que no descenderán de 20 grados.

Por la tarde volverá a asomar algún rayo tímido de sol, pero habrá que esperar hasta el lunes para que las nubes pierdan protagonismo.