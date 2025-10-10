La dana sacude Cartagena: el Ayuntamiento ordena el desalojo de Villas Caravaning, Bahía Bella y La Algameca por el aviso rojo El inicio de la máxima alerta deja más de 40 litros por metro cuadrado en menos de una hora

El Ayuntamiento de Cartagena ha ordenado desalojar a todas las personas que se encuentran en Villas Caravaning, Bahía Bella y La Algameca, debido a que la dana 'Alice' ya está dejando acumulaciones de agua por lluvias y escorrentías. El inicio de la alerta roja está sacudiendo Cartagena, donde se han llegado a acumular más de 40 litros por metro cuadrado en apenas una hora.

Además, se está produciendo el desalojo de los trabajadores de Navantia, al encontrarse la factoría junta a la rambla Benipila, uno de los puntos del municipio donde más agua ha caído este viernes por la mañana. De hecho, se están evacuando coches aparcados tanto allí como junto a la rambla de Santa Lucía.

Desde primera hora de la mañana, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha matenido una reunión con efectivos de Policía Local, Bomberos, Protección Civil y todas las áreas del Ayuntamiento en el Parque de Seguridad. Se trata de la segunda reunión por el aviso rojo por lluvia, tras la celebrada este jueves.

Ampliar Desalojo en Villas Caravaning. Antonio Gil / AGM

Cartagena, al igual que toda la comarca, se encuentra en aviso rojo de riesgo extremo por lluvias. El pabellón deportivo del polígono Cabezo Beaza es el lugar de referencia para las personas que precisen de cobijo. Allí hay desplegadas medio centenar de camas y personal de Protección Civil y Servicios Sociales para garantizar la atención de todas las personas que precisen asistencia.

La alcaldesa Noelia Arroyo ha solicitado colaboración para reforzar el dispositivo con efectivos de la Guardia Civil en las tareas de desalojo de Villas Caravaning y La Algameca Chica. La regidora también está en contacto con el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, que ha ofrecido todos los medios disponibles de la Comunidad Autónoma, en caso de ser necesarios. Bomberos, Policía Local y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena se encuentran desplegados en las diferentes áreas afectadas para atender a la población.