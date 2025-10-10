La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El inicio del aviso rojo de la dana se ceba con Cartagena
Desalojo de Villas Caravaning, este viernes. Antonio Gil / AGM

La dana sacude Cartagena: el Ayuntamiento ordena el desalojo de Villas Caravaning, Bahía Bella y La Algameca por el aviso rojo

El inicio de la máxima alerta deja más de 40 litros por metro cuadrado en menos de una hora

LA VERDAD

Viernes, 10 de octubre 2025, 10:52

Comenta

El Ayuntamiento de Cartagena ha ordenado desalojar a todas las personas que se encuentran en Villas Caravaning, Bahía Bella y La Algameca, debido a que la dana 'Alice' ya está dejando acumulaciones de agua por lluvias y escorrentías. El inicio de la alerta roja está sacudiendo Cartagena, donde se han llegado a acumular más de 40 litros por metro cuadrado en apenas una hora.

Además, se está produciendo el desalojo de los trabajadores de Navantia, al encontrarse la factoría junta a la rambla Benipila, uno de los puntos del municipio donde más agua ha caído este viernes por la mañana. De hecho, se están evacuando coches aparcados tanto allí como junto a la rambla de Santa Lucía.

Desde primera hora de la mañana, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha matenido una reunión con efectivos de Policía Local, Bomberos, Protección Civil y todas las áreas del Ayuntamiento en el Parque de Seguridad. Se trata de la segunda reunión por el aviso rojo por lluvia, tras la celebrada este jueves.

Desalojo en Villas Caravaning. Antonio Gil / AGM

Cartagena, al igual que toda la comarca, se encuentra en aviso rojo de riesgo extremo por lluvias. El pabellón deportivo del polígono Cabezo Beaza es el lugar de referencia para las personas que precisen de cobijo. Allí hay desplegadas medio centenar de camas y personal de Protección Civil y Servicios Sociales para garantizar la atención de todas las personas que precisen asistencia.

La alcaldesa Noelia Arroyo ha solicitado colaboración para reforzar el dispositivo con efectivos de la Guardia Civil en las tareas de desalojo de Villas Caravaning y La Algameca Chica. La regidora también está en contacto con el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, que ha ofrecido todos los medios disponibles de la Comunidad Autónoma, en caso de ser necesarios. Bomberos, Policía Local y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena se encuentran desplegados en las diferentes áreas afectadas para atender a la población.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los municipios de la Región de Murcia que han suspendido las clases este viernes por la alerta roja por la dana
  2. 2 Alerta roja este viernes por fuertes lluvias en el Campo de Cartagena y Mazarrón: hasta 180 litros en 12 horas
  3. 3 Alerta roja por la dana en media Región de Murcia y clases suspendidas en trece municipios este viernes
  4. 4 Los barrios más ricos y más pobres de Murcia y Cartagena: hasta 30.000 euros de diferencia entre zonas
  5. 5 La dana sacude Cartagena: el Ayuntamiento ordena el desalojo de Villas Caravaning, Bahía Bella y La Algameca por el aviso rojo
  6. 6 El primer hotel de 4 estrellas de Molina de Segura ya tiene fecha de apertura
  7. 7

    Acuerdo en Cartagena para pedir el permiso de residencia de Mohamed, el joven que rescató a la dueña de Los Churrascos
  8. 8 La edil de Alcantarilla Lara Hernández denuncia una campaña de acoso en redes para forzarla a dimitir
  9. 9 Detenido un violento grupo criminal que asaltó a seis personas en Jumilla
  10. 10 Fallece Baldomero Salas, exconcejal del Ayuntamiento de Cartagena entre los años 1987 y 1995

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La dana sacude Cartagena: el Ayuntamiento ordena el desalojo de Villas Caravaning, Bahía Bella y La Algameca por el aviso rojo

La dana sacude Cartagena: el Ayuntamiento ordena el desalojo de Villas Caravaning, Bahía Bella y La Algameca por el aviso rojo