Urgente La dana se ceba con Cartagena y deja esta mañana 125 litros en Cabo de Palos
Personas desalojadas que han llegado al pabellón Cabezo Beaza. Pablo Sánchez / AGM

El pabellón Cabezo Beaza de Cartagena se llena de desalojados: «El agua ya entraba por el dormitorio»

La gran mayoría llegan de Villas Caravaning, el camping de La Manga que se encuentra en una de las zonas donde más ha llovido

Eva Cavas y Jesús Nicolás

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:22

Comenta

El Ayuntamiento de Cartagena contabiliza ya 67 personas desalojadas entre Villas Caravaning, Bahía Bella y la Algameca Chica durante la alerta roja. La mayor parte proceden del camping ubicado junto a La Manga y solo una persona del poblado situado en la desembocadura de la rambla de Benipila. De esas personas, 34 están alojadas provisionalmente en el pabellón municipal del polígono Cabezo Beaza, punto de referencia del operativo municipal, y el resto están distribuidos entre otros recursos.

Fátima Tavares, de Portugal, es una de las vecinas del camping, donde vive con su hijo pequeño y sus dos perros. «Para mí ha sido una situación nueva, jamás me habían tenido que evacuar de ningún sitio e impresiona un poco. El agua estaba entrando ya por el dormitorio, así que cuando han venido a evacuarnos, con el niño y las mascotas, no me lo he pensado dos veces», cuenta tras llegar al pabellón. «Es mi única casa y trabajo desde allí, así que hoy ha sido un día muy raro. La parte buena de esta situación ha sido que es un gran vecindario porque todos los vecinos nos ayudábamos por si nos entraba agua», añade.

José Sánchez y Mari Carmen Amarillo, de 70 y 71 años, son también vecinos de Villas Caravaning, donde ya vivieron dos situaciones similares. «No hemos pasado miedo, pero sí que estamos muy preocupados, sobre todo después de lo que pasamos en 2019 que se nos inundó la casa y perdimos muchas pertenencias. Fue espantoso, por eso ahora estamos mirando todo el rato las cámaras para saber si está todo bien allí. Han intentado evacuar el camping completo por todos los medios. Se estimaba que había 200 personas allí, pero seguramente muchos se fueron ayer con sus familias».

Sus vecinos Andrés Collado y Magdalena Gallega, de 74 y 75 años y con movilidad reducida, han contado con el apoyo de José y Mari Carmen en todo momento. «Como sabíamos que estaban ellos pendientes de nosotros nos sentíamos protegidos, de hecho ellos han pedido a la Guardia Civil que nos recogieran», admiten.

Imagen de Galeria
Pablo Sánchez / AGM
Imagen de Galeria
Pablo Sánchez / AGM
Imagen de Galeria
Pablo Sánchez / AGM
Imagen de Galeria
Pablo Sánchez / AGM
Imagen de Galeria
Pablo Sánchez / AGM

1 /

María Luisa Jordi también lo pasó muy mal con la anterior dana. «En 2019 fui yo quien llamó a Protección Civil porque quedábamos 60 personas en el camping a las que no avisaron. Después del miedo que pasé entonces no me lo he pensado y en cuanto ha venido la Guardia Civil me he ido con ellos. Anoche estaba muy nerviosa y no he dormido nada», lamenta.

En La Algameca solo un vecino ha sido evacuado, Amedeo Mangione, ya que las autoridades han considerado que estaban más seguros en sus casas que tratando de salir debido al estado de la carretera de acceso. «Yo soy la única persona que ha sido evacuada de La Algameca. Vine aquí porque me parecía un paraíso, aunque hoy no lo parezca», asegura.

El Ayuntamiento de Cartagena también ha abierto colegios y locales en Los Urrutias, Los Nietos, El Algar, El Albujón, La Aljorra, Los Belones, Santa Ana pueblo y el barrio de la Concepción. Policía y Protección Civil se mantienen vigilantes para impedir posibles taponamientos en cauces que dificulten la evacuación del agua en los puntos más conflictivos. «Lo peor podría llegar esta tarde», informó la alcaldesa, Noelia Arroyo, que reconoció que hay personas en Villas Caravaning y la Algameca que se resisten a abandonar sus casas y que se quedan, tras ser advertidos, bajo su responsabilidad y con vigilancia por si hubiera que intervenir.

