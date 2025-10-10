Máxima atención a los mayores en Los Alcázares: «¿Quiere pasar la noche en un lugar seguro?» Quince vecinos fueron trasladados por el Ayuntamiento al CAR de Los Narejos por precaución

Alexia Salas Viernes, 10 de octubre 2025, 19:46

Los cielos negros son el peor enemigo de los ancianos que viven solos en Los Alcázares. Los servicios de Protección Civil lo saben y, desde el jueves hasta este viernes, trasladaron a catorce personas hasta el Centro de Alto Rendimiento de Los Narejos, donde pasaron la noche. A lo largo de la madrugada, se incorporó un vecino más. Se trataba de personas mayores y de alguna familia vulnerable, que prefirió evitar riesgos, explica la concejal de Protección Civil, Carmen Guevara.

Durante todo el jueves, un equipo municipal con técnicos de Servicios Sociales, Protección Civil y Estadística se dedicó a llamar por teléfono a los vecinos que pudieran necesitar ayuda, sobre todo los residentes de la zona cero, que ya sufrieron anteriores inundaciones.

«¿Vive sola? ¿Quiere que la llevemos a pasar la noche a un lugar seguro?», escucharon los ancianos al contestar la llamada del Consistorio, cuyo alcalde es Mario Pérez Cervera.

Afortunadamente, esta dana no causó incidentes graves en esta zona del Mar Menor, salvo la acumulación de agua en los puntos críticos habituales, como la carretera de El Mojón y la avenida del Puerto, en Lo Pagán; la curva del Maxidía, en la avenida de la Romería de la Virgen del Carmen; y la calle Belchite. En San Javier, se cortó al tráfico la avenida Miguel Ángel Blanco y la salida hacia Roda. En San Pedro del Pinatar, cayeron más de treinta litros por metro cuadrado en una hora, lo que provocó la caída de contenedores en algunas calles y dejó también tapas del alcantarillado levantadas.

Rescates en dos coches

Los agentes de Protección Civil tuvieron que rescatar a los ocupantes de dos coches en las zonas más anegadas de agua. Las escorrentías bajaron, de nuevo, hacia el Mar Menor por las calles de las localidades costeras, así que los paseos marítimos se cubrieron de una riada de barro.